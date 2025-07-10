У iPhone немає шансів: новий смартфон Samsung просто вразив експертів (фото)

Новий складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 був офіційно представлений на заході Galaxy Unpacked і відразу завоював симпатії публіки. Схоже, що Apple, яка теж готується до випуску нової "розкладачки", буде дуже складно перевершити Samsung.

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Перш за все, експертів вразила тонкість і легкість Galaxy Z Fold 7, пише tomsguide.com. Товщина смартфона в складеному вигляді становить 8,9 мм, а в розкладеному — 4,2 мм. Тим часом, новий складаний iPhone Fold, судячи з чуток, цей рекорд не поб'є (товщиною він, імовірно, буде 9-9,5 мм у складеному вигляді і 4,5-4,8 мм у розкладеному вигляді).

Те ж саме стосується дисплеїв: iPhone Fold розраховує на 7,8-дюймовий екран у розкладеному стані, але це менше основного 8-дюймового дисплея Fold 7.

Поки що на боці Apple грає припущення, що основний дисплей iPhone Fold буде без складок. Екран Z Fold 7 все ще має складки, хоча й не такі помітні, як у попередніх версій смартфона Samsung. Однак діагональ дисплея iPhone Fold може становити 5,5 дюйма, і це набагато менше порівняно з 6,5-дюймовою передньою панеллю Galaxy Z Fold 7.

Поки що Galaxy Z Fold 7 виграє "перегони розкладачок" Фото: Tom's Guide

Новий Galaxy Z Fold 7 оснащений основною камерою на 200 Мп. На думку фахівців, така камера в поєднанні з движком Samsung ProVisual має скласти конкуренцію будь-яким камерам Apple.

iPhone Fold (передбачуваний дизайн) Фото: EverythingApplePro

Смартфон Samsung виграє і в сфері штучного інтелекту. У Apple з цим поки що великі проблеми, і вона навіть не називає точної дати виходу поліпшеної версії Siri. На цьому тлі Google Gemini, який відіграє найважливішу роль у ШІ-функціях Galaxy Z Fold 7, виглядає дуже гідно.

За допомогою Gemini можна ставити голосові запитання в режимі реального часу, ділитися зображенням з камери, теж у режимі реального часу. ШІ просунувся настільки, що допоможе користувачеві приготувати вечерю або підібрати гардероб.

Z Fold 7 настільки розумний, що здатний навіть надати внутрішньоігрову допомогу — просто поділіться своїм екраном з Gemini, і пристрій видасть вам підказки, не вимикаючи гру.

Щоправда, ціну Galaxy Z Fold 7 експерти вважають завищеною: наприклад, у США за нього просять 2000 доларів (а це багато для складного телефону). Але Apple і тут не на кращій позиції: iPhone Fold навряд чи буде дешевшим за 2000 доларів, а може бути й дорожчим.

Нагадаємо, що у вересні цього року вийде новий смартфон iPhone 17 Air від Apple. Він уже був заявлений як найтонший смартфон в історії компанії.

Що стосується нового Galaxy Z Fold 7, то він, при вазі в 216 грамів, був анонсований як найлегший складаний смартфон на сьогоднішній день.