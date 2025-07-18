У магазинах помітили критичний дефект нових смартфонів Galaxy Z Fold 7: у чому причина

Складні смартфони Samsung Galaxy Z Fold 7 нещодавно з'явилися в магазинах, і відвідувачі помітили, що нові шарніри заважають їм повністю розкриватися.

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Очевидець показав фото, на яких половинки сходяться під кутом навіть у повністю розкладеному вигляді. На цю проблему звернуло увагу видання Android Central, посилаючись на публікації в Reddit.

Інший користувач додав, що для повного розкриття телефону потрібно докласти більше зусиль, ніж очікується, і навіть у цьому разі він розкривається не на 180 градусів, а приблизно на 178-179.

"Я поклав його екраном вниз на стійку, і посередині майже не залишилося зазору", — написав він.

Схоже, недоліком володіють не всі Galaxy Z Fold 7, оскільки інші користувачі в тій же темі Reddit повідомляли, що моделі з дисплеєм у Best Buy розкриваються повністю. Це може вказувати на потенційну невідповідність між демонстраційними зразками в різних магазинах.

Журналісти Android Central зазначають, що на заході в Торонто могли оцінити новий Galaxy Z Fold 7 і навіть потримати в руках. Там зразок розкривався плавно, без помітного тиску і абсолютно рівно.

Випадок у магазині може вказувати на потенційну вразливість механізму петель, де багаторазове відчинення і зачинення пристрою може з часом призвести до зносу. Це особливо актуально для вітрин магазинів, які піддаються постійному впливу і впливу кількох людей, що може стати причиною виникнення цієї проблеми.

Samsung довелося повністю переробити механізм шарніра, оскільки компанія хотіла зробити Galaxy Z Fold 7 товщиною 8,9 мм. Механізм Armor FlexHinge має вдосконалену конструкцію з краплеподібним вигином, яка дає змогу дисплею складатися зі збільшеним внутрішнім радіусом, що значно зменшує видимість складки екрана.

У своєму прес-релізі компанія обіцяла, що технологія також забезпечить надійність роботи пристрою під час активного використання. Нова багаторейкова конструкція нібито підвищує довговічність за рахунок рівномірного розподілу навантаження по всьому складному екрану, а використання вдосконаленого броньованого алюмінію для шарніра підвищує загальну міцність. Передбачається, що пристрій витримає багато циклів розкриття, перш ніж вийде з ладу.

Раніше випробування показали, що Galaxy Z Fold 7 приємно здивував експертів під час презентації. Він вийшов дуже тонким і легким, розмиваючи різницю між звичайними і складними смартфонами.

Писали також, що можна купити замість Galaxy Z Fold 7. Хорошу конкуренцію йому можуть скласти п'ять інших смартфонів.