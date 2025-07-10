Що купити замість Galaxy Z Fold 7: топ-5 смартфонів, які замінять новий флагман (фото)

Новий складаний смартфон Samsung Z Fold 7, що вийшов напередодні, вже зібрав безліч доволі суперечливих відгуків. Одні хвалять його за хорошу камеру, інші — критикують за занадто високу ціну. Якщо є сумніви щодо покупки, то можна знайти інший цілком гідний Android-смартфон.

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Серед зауважень до моделі Galaxy Z Fold 7 — ще й розчарування, що Samsung прибрала з нього підтримку S Pen, пише zdnet.com. Тож буде розумніше розглянути альтернативні варіанти. Видання склало власний рейтинг хороших телефонів на заміну флагману.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Якщо ви не хочете змінювати екосистему Samsung, то стане в пригоді і торішня модель Galaxy Z Fold 6.

Телефони Samsung Galaxy Z Fold 7 (ліворуч) і Z Fold 6 (праворуч) Фото: zdnet.com

Експерти хвалять дизайн телефону — на їхню думку, у цій моделі ідеальне співвідношення сторін для смартфонів. До того ж, і стилус S Pen Fold Edition тут на місці.

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Це другий на сьогоднішній день складаний смартфон Google, і він вирізняється красивими плоскими краями, фірмовим модулем камери і оновленим 6,3-дюймовим дисплеєм.

Pixel 9 Pro Fold виділяється стильним дизайном Фото: zdnet.com

До того ж, смартфон буде ще шість років отримувати оновлення ОС і з часом дійде до Android 22.

Ще слід зазначити, що мобільна фотографія вважається візитною карткою Google, а цей смартфон оснащений надійним основним сенсором на 48 мегапікселів у поєднанні з обчислювальним конвеєром Google на базі Tensor. Завдяки цьому знімки виходять чудовими незалежно від освітлення.

OnePlus Open

Цей телефон вийшов у жовтні 2023 року, але його ефектний зовнішній дисплей і надшвидка 67-ватна зарядка SuperVOOC як і раніше актуальні.

OnePlus Open заряджається супершвидко Фото: zdnet.com

Наприклад, тут можна повністю зарядити акумулятор за сорок п'ять хвилин, і 25-ватна система Samsung порівняно з такими показниками явно програє.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Ця складна модель пропонує новітню конструкцію шарніра, зручний 4-дюймовий дисплей, і, на додачу до цього, Flip 7 дуже зручно носити в кишені.

Galaxy Z Flip 7 хвалять за його зручність Фото: zdnet.com

Використання однією рукою відчувається більш природно, оскільки центр тяжіння знаходиться ближче до долоні, а більш компактний корпус перетворює пристрій на звичайний смартфон, а не на міні-планшет (такий формат взагалі не всім подобається і підходить).

Samsung Galaxy S25 Ultra

Цю модель не дарма називають одним із фаворитів 2025 року. Плоска титанова рамка набагато краще витримає падіння на бетон, ніж алюмінієва рамка Fold. Тут є і подвійний телеоб'єктив, який точно перевершить за якістю зображення Z Fold 7.

Модель Samsung Galaxy S25 Ultra підтримує стилус Фото: phonearena.com

Все це доповнено батареєю на 5000 мА-год — однією з найбільш довговічних у Samsung на сьогоднішній день.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року . Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.