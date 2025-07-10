Що купити замість Galaxy Z Fold 7: топ-5 смартфонів, які замінять новий флагман (фото)
Новий складаний смартфон Samsung Z Fold 7, що вийшов напередодні, вже зібрав безліч доволі суперечливих відгуків. Одні хвалять його за хорошу камеру, інші — критикують за занадто високу ціну. Якщо є сумніви щодо покупки, то можна знайти інший цілком гідний Android-смартфон.
Серед зауважень до моделі Galaxy Z Fold 7 — ще й розчарування, що Samsung прибрала з нього підтримку S Pen, пише zdnet.com. Тож буде розумніше розглянути альтернативні варіанти. Видання склало власний рейтинг хороших телефонів на заміну флагману.
Samsung Galaxy Z Fold 6
Якщо ви не хочете змінювати екосистему Samsung, то стане в пригоді і торішня модель Galaxy Z Fold 6.
Експерти хвалять дизайн телефону — на їхню думку, у цій моделі ідеальне співвідношення сторін для смартфонів. До того ж, і стилус S Pen Fold Edition тут на місці.
Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro
Це другий на сьогоднішній день складаний смартфон Google, і він вирізняється красивими плоскими краями, фірмовим модулем камери і оновленим 6,3-дюймовим дисплеєм.
До того ж, смартфон буде ще шість років отримувати оновлення ОС і з часом дійде до Android 22.
Ще слід зазначити, що мобільна фотографія вважається візитною карткою Google, а цей смартфон оснащений надійним основним сенсором на 48 мегапікселів у поєднанні з обчислювальним конвеєром Google на базі Tensor. Завдяки цьому знімки виходять чудовими незалежно від освітлення.
OnePlus Open
Цей телефон вийшов у жовтні 2023 року, але його ефектний зовнішній дисплей і надшвидка 67-ватна зарядка SuperVOOC як і раніше актуальні.
Наприклад, тут можна повністю зарядити акумулятор за сорок п'ять хвилин, і 25-ватна система Samsung порівняно з такими показниками явно програє.
Samsung Galaxy Z Flip 7
Ця складна модель пропонує новітню конструкцію шарніра, зручний 4-дюймовий дисплей, і, на додачу до цього, Flip 7 дуже зручно носити в кишені.
Використання однією рукою відчувається більш природно, оскільки центр тяжіння знаходиться ближче до долоні, а більш компактний корпус перетворює пристрій на звичайний смартфон, а не на міні-планшет (такий формат взагалі не всім подобається і підходить).
Samsung Galaxy S25 Ultra
Цю модель не дарма називають одним із фаворитів 2025 року. Плоска титанова рамка набагато краще витримає падіння на бетон, ніж алюмінієва рамка Fold. Тут є і подвійний телеоб'єктив, який точно перевершить за якістю зображення Z Fold 7.
Все це доповнено батареєю на 5000 мА-год — однією з найбільш довговічних у Samsung на сьогоднішній день.
Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.
Також стало відомо, що телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 був включений до числа найкращих смартфонів з підтримкою стилуса.