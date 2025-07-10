Что купить вместо Galaxy Z Fold 7: топ-5 смартфонов, которые заменят новый флагман (фото)

Вышедший накануне новый складной смартфон Samsung Z Fold 7 уже собрал множество довольно противоречивых отзывов. Одни хвалят его за хорошую камеру, другие – критикуют за слишком высокую цену. Если есть сомнения насчет покупки, то можно найти другой вполне достойный Android-смартфон.

Related video

Среди замечаний к модели Galaxy Z Fold 7 – еще и разочарование, что Samsung убрала из него поддержку S Pen, пишет zdnet.com. Так что будет разумнее рассмотреть альтернативные варианты. Издание составило собственный рейтинг хороших телефонов на замену флагману.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Если вы не хотите менять экосистему Samsung, то пригодится и прошлогодняя модель Galaxy Z Fold 6.

Телефоны Samsung Galaxy Z Fold 7 (слева) и Z Fold 6 (справа) Фото: zdnet.com

Эксперты хвалят дизайн телефона – по их мнению, у этой модели идеальное соотношение сторон для смартфонов. К тому же, и стилус S Pen Fold Edition тут на месте.

Google Pixel 9 Pro Fold

Это второй на сегодняшний день складной смартфон Google, и он отличается красивыми плоскими краями, фирменным модулем камеры и обновлённым 6,3-дюймовым дисплеем.

Pixel 9 Pro Fold выделяется стильным дизайном Фото: zdnet.com

К тому же, смартфон будет еще шесть лет получать обновления ОС и со временем дойдёт до Android 22.

Еще следует отметить, что мобильная фотография считается визитной карточкой Google, а этот смартфон оснащен надежным основным сенсором на 48 мегапикселей в сочетании с вычислительным конвейером Google на базе Tensor. Благодаря этому снимки получаются превосходными независимо от освещения.

OnePlus Open

Этот телефон вышел в октябре 2023 года, но его эффектный внешний дисплей и сверхбыстрая 67-ваттная зарядка SuperVOOC по-прежнему актуальны.

OnePlus Open заряжается супербыстро Фото: zdnet.com

Например, тут можно полностью зарядить аккумулятор за сорок пять минут, и 25-ваттная система Samsung по сравнению с такими показателями явно проигрывает.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Эта складная модель предлагает новейшую конструкцию шарнира, удобный 4-дюймовый дисплей, и, вдобавок к этому, Flip 7 очень удобно носить в кармане.

Galaxy Z Flip 7 хвалят за его удобство Фото: zdnet.com

Использование одной рукой ощущается более естественно, поскольку центр тяжести находится ближе к ладони, а более компактный корпус превращает устройство в обычный смартфон, а не в мини-планшет (такой формат вообще не всем нравится и подходит).

Samsung Galaxy S25 Ultra

Эту модель не зря называют одним из фаворитов 2025 года. Плоская титановая рамка гораздо лучше выдержит падение на бетон, чем алюминиевая рамка Fold. Тут есть и двойной телеобъектив, который точно превзойдёт по качеству изображения Z Fold 7.

Модель Samsung Galaxy S25 Ultra поддерживает стилус Фото: phonearena.com

Все это дополнено батареей на 5000 мА·ч – одной из самых долговечных у Samsung на сегодняшний день.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года . Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.