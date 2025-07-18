В магазинах заметили критический дефект новых смартфонов Galaxy Z Fold 7: в чем причина

Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 7 недавно появились в магазинах, и посетители заметили, что новые шарниры мешают им полностью раскрываться.

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Очевидец показал фото, на которых половинки сходятся под углом даже в полностью разложенном виде. На эту проблему обратило внимание издание Android Central, ссылаясь на публикации в Reddit.

Другой пользователь добавил, что для полного раскрытия телефона требуется приложить больше усилий, чем ожидается, и даже в этом случае он раскрывается не на 180 градусов, а примерно на 178-179.

"Я положил его экраном вниз на стойку, и посредине почти не осталось зазора", — написал он.

Похоже, недостатком обладают не все Galaxy Z Fold 7, поскольку другие пользователи в той же теме Reddit сообщали, что модели с дисплеем в Best Buy раскрываются полностью. Это может указывать на потенциальное несоответствие между демонстрационными образцами в разных магазинах.

Журналисты Android Central отмечают, что на мероприятии в Торонто могли оценить новый Galaxy Z Fold 7 и даже подержать в руках. Там образец раскрывался плавно, без заметного давления и совершенно ровно.

Случай в магазине может указывать на потенциальную уязвимость механизма петель, где многократное открывание и закрывание устройства может со временем привести к износу. Это особенно актуально для витрин магазинов, которые подвергаются постоянному воздействию и воздействию нескольких человек, что может стать причиной возникновения данной проблемы.

Samsung пришлось полностью переработать механизм шарнира, поскольку компания хотела сделать Galaxy Z Fold 7 толщиной 8,9 мм. Механизм Armor FlexHinge имеет усовершенствованную конструкцию с каплевидным изгибом, которая позволяет дисплею складываться с увеличенным внутренним радиусом, что значительно уменьшает видимость складки экрана.

В своем пресс-релизе компания обещала, что технология также обеспечит надежность работы устройства при активном использовании. Новая многорельсовая конструкция якобы повышает долговечность за счет равномерного распределения нагрузки по всему складному экрану, а использование усовершенствованного бронированного алюминия для шарнира повышает общую прочность. Предполагается, что устройство выдержит много циклов раскрытия, прежде чем выйдет из строя.

Ранее испытания показали, что Galaxy Z Fold 7 приятно удивил экспертов во время презентации. Он получился очень тонким и легким, размывая разницу между обычными и складными смартфонами.

Писали также, что можно купить вместо Galaxy Z Fold 7. Хорошую конкуренцию ему могут составить пять других смартфонов.