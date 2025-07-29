Люди жалуются на самый тонкий смартфон Samsung: что с этим делать (фото)

Samsung Galaxy Z Fold 7 носит титул самого тонкого складного смартфона в мире, но это уже потянуло за собой и волну негативных отзывов. Пользователи обнаружили, что не могут просто взять и открыть телефон.

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Уже зафиксировано достаточно много жалоб пользователей Galaxy Z Fold 7, пишет phonearena.com. Именно из-за того, что смартфон очень тонкий, есть проблемы с его раскладыванием: магниты, удерживающие две половинки вместе, очень сильные, а площадь возможного захвата очень маленькая как раз из-за тонкого дизайна.

Пользователи недовольны, что им приходится долго сидеть, пытаясь «подцепить» смартфон, и при этом еще волноваться, чтобы его не выронить. Особенно неудобно тем, кто пытается развернуть телефон одной рукой.

Как отмечает издание, в основном решить проблему мог бы правильно подобранный чехол, но тут тоже есть нюанс – не все хотят этот чехол носить. Так что пользователи предлагают довольно креативные собственные решения – например, один из них сообщил, что добавил резиновые накладки по бокам гаджета.

Пользователям приходится идти на разные уловки, чтобы открыть телефон Фото: Reddit

Разработана даже целая инструкция по открыванию самого тонкого смартфона. Пользователям советуют расположить большие пальцы на одном уровне с обеих сторон, положить средний, безымянный и указательный пальцы на шарнир и слегка надавить большими пальцами вниз, открывая устройство.

Эксперты надеются, что Samsung не будет игнорировать проблему, ведь на нее пожаловалась уже довольно обширная аудитория. И предполагают, что в следующий раз, для избегания подобных инцидентов и для большего удобства, у ультратонкого смартфона будут скошенные грани.

Напомним, что ранее пользователи заметили критический дефект новых смартфонов Galaxy Z Fold 7. Когда гаджеты еще только появились в магазинах, люди заметили, что новые шарниры мешают им полностью раскрываться.

Что касается последующих моделей, то инсайдеры уже намекали, что новый смартфон Samsung наконец-то избавится от главной проблемы всех "раскладушек". В частности, ожидается, что модель Galaxy Z Fold 8 получит экран без складок.

Также Фокус сообщал, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 был официально представлен на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года. У него складки экрана все еще были – хотя и не такие заметные, как у предыдущих версий.