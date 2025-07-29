Бюджетний смартфон Samsung отримав новий процесор: що ще відомо про Galaxy A07 (відео)

Очікується, що недорогий телефон Samsung Galaxy A07 незабаром з'явиться в кількох країнах.

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Напередодні майбутнього запуску Galaxy A07 також з'явився в базі даних Google Play Console. В описі розкрито дизайн і основні характеристики пристрою, пише xpertpick.com.

Майбутній Galaxy A07 з номером моделі SM-A075F з'явився в базах даних підтримуваних пристроїв Google Play і Play Console. В описах також згадується номер моделі SM-M075F, який, згідно з даними Bluetooth SIG, належить Galaxy A07. Це дозволяє припустити, що Galaxy M07 може бути перейменованою версією A07.

В описі Galaxy A07 у Play Console зазначено, що його екран підтримує роздільну здатність HD+ (720 x 1600 пікселів), працює під управлінням Android 15, можливо, з останньою оболонкою One UI, йдеться в матеріалі. На ньому встановлено чипсет Helio G99, позначений номером моделі MT6789V/DC, що працює в парі з 6 ГБ оперативної пам'яті.

Зображення Galaxy A07, що з'явилося в описі Play Console, демонструє наявність екрана з краплеподібним вирізом. На задній панелі розташована подвійна камера зі світлодіодним спалахом. Як і торішній Galaxy A06, A07 може бути оснащений сканером відбитків пальців на бічній панелі, припускають автори.

Інші подробиці про Galaxy A07 поки що не розголошуються.

Раніше ми писали, що Samsung скоро випустить свій найдешевший телефон. Телефон отримав деякі поліпшення: потужніший процесор Exynos 1380, 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, потрійну 50-мегапіксельну камеру і акумулятор ємністю 5000 мАг.