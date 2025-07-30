Nokia за 1200 грн: вийшов смартфон зі знімною батареєю, ШІ Deepseek і зарядною станцією (фото)

У Китаї надійшов у продаж мобільний телефон HMD Global моделі 2660 Flip. Він отримав класичний дизайн "розкладачки"

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Раніше цей телефон був відомий користувачам під назвою Nokia 2660 Flip. Нещодавно він був перевипущений під брендом HMD після закінчення терміну дії ліцензії Nokia, пише IT Home.

Початкова ціна гаджета становить 399 юанів, що еквівалентно 1197 грн. Видання зазначає, що новий мобільний телефон зберіг класичний дизайн "розкладачки" з двома екранами, а також отримав оновлений, більш інтегрований зовнішній екран, що створює преміальний вигляд. Користувачі можуть переглядати вхідні дзвінки, текстові повідомлення та інші сповіщення, не відкриваючи телефон. Корпус з полікарбонату пройшов десятки тисяч випробувань, що гарантують міцність і надійність.

Мобільний телефон HMD Global моделі 2660 Flip на зарядній станції Фото: ithome.com

Гаджет оснащений великим 2,8-дюймовим кольоровим екраном з великими кнопками та іконками, що робить його придатним для літніх людей і дітей. У комплект також входить зарядна док-станція, що дає змогу заряджати телефон без дротів. Цей зручний і швидкий спосіб зарядки дуже простий, йдеться в матеріалі.

Мобільний телефон "розкладачка" HMD Global 2660 Flip HMD Global 2660 Flip Фото: ithome.com

HMD 2660 Flip оснащений вбудованим FM-радіо з динаміком, що дає змогу слухати радіо та музику без навушників.

Телефон має кнопку екстреного зв'язку. У разі надзвичайної ситуації літні люди або діти можуть автоматично зв'язатися з п'ятьма попередньо встановленими контактами одним натисканням, гарантуючи негайну допомогу. HMD 2660 Flip має в своєму розпорядженні ШІ-помічника Deepseek, який дає змогу користувачам шукати відповіді на різні запитання. Пристрій також підтримує будильник, календар, адресну книгу, радіо.

Новинка може працювати в мережі 4G, має слоти двох SIM-карт, а також VoLTE HD для більш якісного зв'язку.

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