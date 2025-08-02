Кнопочные телефоны из 2000-х массово раскупают, чтобы заменить ими смартфоны (фото)

Среди современной молодежи назревает новый тренд — использование старых гаджетов, которые были популярны 25 лет назад. Подростки боятся, что смартфоны и соцсети "превращают их мозги в кашу".

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В соцсетях тинейджеры-блогеры следуют за трендом "лето раскладушек", призывая подписчиков сделать свою жизнь проще, пишет издание nypost.com.

Поколение Z, молодые люди младше 27 лет, недавно начали избавляться от своей привязанности к высоким технологиям с помощью низкотехнологичных устройств. Это попытка целого поколения отключиться от всемирной паутины и вернуться к реальному миру.

Отказавшись от фотосессий на смартфонах, представители поколения Z всецело отдают предпочтение съемке на винтажные цифровые и одноразовые камеры, настаивая на том, что камера 2007 года создает определенную атмосферу, которую не может создать iPhone.

Они также предпочитают кассеты и виниловые пластинки музыкальным стриминговым платформам, а наушники Walkman — ультрасовременным Bluetooth-наушникам.

Телефон BlackBerry Фото: curved.de

Новое увлечение началось с BlackBerry, пишет СМИ. Некогда востребованные устройства привлекли их своей клавиатурой и ограниченными возможностями. Зумеры массово устремились на такие сайты, как Facebook Marketplace и eBay, чтобы купить винтажные телефоны BlackBerry и заменить ими свои современные смартфоны.

Теперь, когда раскладушки из 2000-х стали, представители поколения Z заявляют, что винтажные телефоны вернули им контроль над реальностью.

"Это лето без интернета", — заявила блогер Мэни, которая, по ее собственному признанию, проводила по 13 часов в день, просматривая ленты TikTok и других соцсетей. "Клянусь, мой мозг — просто каша", — сказала она, обвиняя в регрессе смартфон.

"Я больше не живу своей жизнью", — продолжила она. "Я просто смотрю, как живут другие, и чувствую себя ужасно".

Мэни в своем блоге расхваливает свои телефон-раскладушку начала нулевых и старую электронную книгу, рассказывая подписчикам, как гаджеты прошлого "спасли ее от неминуемой гибели".

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