Тысяча и одна схема: как украинские компании избегают налогообложения и реально ли это сломать
Работаешь в Украине — платишь налоги в Украине. Простой, логичный принцип. Но кое-кто до сих пор считает, что можно зарабатывать деньги в нашем государстве, а потом придумывать тысячу и одну схему, как вывести средства за границу, не уплатив налоги. За годы независимости объемы потерь Украины от таких схем поражают, отмечает в авторской колонке глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Согласно данным исследования CASE Украина, за счет оффшорных схем бюджет Украины ежегодно теряет около 9–11 млрд гривен налогов. Поэтому с начала своей работы в парламенте я значительное внимание уделяю борьбе с офшорами, которые используются для минимизации налогов крупными игроками. Ведь все понимают — малый бизнес не имеет ресурсов, чтобы создавать и обслуживать фиктивные, технические компании за рубежом. А большой — пользуется оффшорными схемами для того, чтобы получать сверхприбыли, недоплачивая налоги бюджету страны.
Как построены самые распространенные схемы по уклонению от налогообложения через оффшоры, какие меры уже воплотило и планирует воплотить государство для борьбы с ними?
Оффшорные схемы: что используют, чтобы избежать уплаты налогов
Когда украинская компания платит иностранной компании — например, за консультации, роялти, проценты, страховые или дивиденды — это считается выплатой дохода нерезиденту. Согласно Налоговому кодексу, с такого дохода часто нужно удерживать налог — в основном 15%. Но если с этим нерезидентом есть соглашение об избежании двойного налогообложения (а Украина имеет 70 таких соглашений), ставка налога может быть снижена или равняться нулю.
Именно здесь и начинается поле для злоупотреблений.
Наиболее распространенные схемы злоупотреблений по вопросам правомерности использования льготных ставок налогообложения — следующие.
Схема №1: "Компании-оболочки"
Украинская компания платит $1 млн за "консалтинг" фирме на Кипре, которая не имеет офиса, персонала или портфолио. Это просто "оболочка", которая дальше переводит средства настоящему бенефициару — часто связанному с украинским бизнесом.
Схема №2: "Договорные покупки"
Компания выбирает юрисдикцию только ради сделки с льготными ставками — например, оформляет компанию в Нидерландах, чтобы платить 5% вместо 15%. И хотя формально структура выглядит легальной — суть ее лишь в том, чтобы избежать налога.
Схема №3: "Фиктивные займы"
Иностранная компания дает заем украинской. Те — годами платят проценты. В результате создается искусственная убыточность, украинская компания получает возможность выводить средства и уменьшать налог на прибыль. Особенно — если эти проценты не облагаются налогом или идут в страну с нулевой ставкой.
Схема №4: Роялти и ноу-хау
Бренд создан в Украине — но потом "передан" компании в оффшор. Теперь за каждое использование логотипа, названия или даже "фирменного цвета фасада" украинская компания платит миллионы роялти. Формально — расходы. Фактически — легализованный вывод прибыли.
Схема №5: Back-to-back и евробонды
Финансирование украинских компаний осуществляется через фонды, трасты или банковские структуры. Выпускаются еврооблигации, инвесторы — "неизвестные", но часто это украинские резиденты, которые таким образом возвращают свои же деньги из-за рубежа — уже в виде официального дохода, освобожденного от налогообложения.
Ни конкуренции, ни налогов: как оффшорные сделки вредят Украине
Такие схемы приводят как к значительным бюджетным потерям, так и к нивелированию принципа честной конкуренции. Налоговая база теряется, часть ее просто вымывается, потому что средства, которые должны были бы облагаться налогом в Украине, идут в юрисдикции с низким налогом или без него.Важно
Схемы с привлечением компаний-нерезидентов нередко строятся таким образом, чтобы избежать налога на репатриацию. Даже если доход выводится, соответствующий налог часто не уплачивается — из-за льгот в сделках или фиктивных структур.
В такой ситуации добросовестные компании, которые честно платят налоги, оказываются в худших условиях, чем те, кто оптимизирует налогообложение через оффшоры. В результате — получаем парадокс: чем больше компания работает прозрачно, тем менее конкурентной она становится.
Как государство борется с оффшорными схемами
За последние годы для борьбы с офшорными схемами сделано, без преувеличения, достаточно много.
На законодательном уровне:
1. Верховная Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (Многосторонняя конвенция MLI).
2. В 2020 году принят главный "антиофшорный" закон № 466-IX, которым расширены инструменты борьбы с уклонением от налогообложения, введен минимальный стандарт Плана действия BEPS.
3. С 2022 года начали работать КИК-правила, которые раскрывают бизнес-структуру компаний, зарегистрированных за пределами Украины.
4. С 2024 года заработал автоматический обмен счетами (CRS).
5. Увеличены сроки давности по международным вопросам с 3 до 7 лет.
6. Усилен контроль за сокрытие бенефициарных владельцев компаний.
К тому же планируется ввести автоматический обмен информацией по клиентам операторов цифровых платформ (DAC7) и отчетности о трансграничных схемах налоговой оптимизации (DAC6). Также готовятся проекты по имплементации Директив Европейского союза.
За офшорами уже точно не могут прятаться так, как это делали раньше. Это один из шагов к детенизации — каждая попытка уклониться в конце концов выводится на свет.
По официальным данным ГНС, более 20 % выплат нерезидентам признаются рисковыми — то есть идут в пользу технических компаний. С 2022 года было проведено более 1 тыс. проверок и доначислено около 12,5 млрд грн налогов. Только за шесть месяцев 2025 года дополнительно в бюджет уплачено около 520 млн грн налога.Важно
А недавно Верховный суд по делу АО "Южный ГОК" по акту 2023 года поддержал позицию ГНС о доначислении компании 3,7 млрд грн налога и штрафных санкций и более 500 млн грн пени. Это один из первых случаев с такой большой суммой доначислений, который касается налогообложения выплат дивидендов в пользу кипрских нерезидентов — компаний-оболочек. Ожидаем уплаты. Это наглядный пример того, как работает "антиофшорная" реформа уже сейчас. В дальнейшем государство продолжит ломать схемы. Дальнейшее совершенствование инструментов аналитики и автоматизации еще больше нивелирует возможности использования оффшоров.
