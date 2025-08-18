Related video

Согласно данным исследования CASE Украина, за счет оффшорных схем бюджет Украины ежегодно теряет около 9–11 млрд гривен налогов. Поэтому с начала своей работы в парламенте я значительное внимание уделяю борьбе с офшорами, которые используются для минимизации налогов крупными игроками. Ведь все понимают — малый бизнес не имеет ресурсов, чтобы создавать и обслуживать фиктивные, технические компании за рубежом. А большой — пользуется оффшорными схемами для того, чтобы получать сверхприбыли, недоплачивая налоги бюджету страны.

Как построены самые распространенные схемы по уклонению от налогообложения через оффшоры, какие меры уже воплотило и планирует воплотить государство для борьбы с ними?

Оффшорные схемы: что используют, чтобы избежать уплаты налогов

Когда украинская компания платит иностранной компании — например, за консультации, роялти, проценты, страховые или дивиденды — это считается выплатой дохода нерезиденту. Согласно Налоговому кодексу, с такого дохода часто нужно удерживать налог — в основном 15%. Но если с этим нерезидентом есть соглашение об избежании двойного налогообложения (а Украина имеет 70 таких соглашений), ставка налога может быть снижена или равняться нулю.

Оффшорные схемы используются бизнесом много лет для ухода от уплаты налогов

Именно здесь и начинается поле для злоупотреблений.

Наиболее распространенные схемы злоупотреблений по вопросам правомерности использования льготных ставок налогообложения — следующие.

Схема №1: "Компании-оболочки"

Украинская компания платит $1 млн за "консалтинг" фирме на Кипре, которая не имеет офиса, персонала или портфолио. Это просто "оболочка", которая дальше переводит средства настоящему бенефициару — часто связанному с украинским бизнесом.

Схема №2: "Договорные покупки"

Компания выбирает юрисдикцию только ради сделки с льготными ставками — например, оформляет компанию в Нидерландах, чтобы платить 5% вместо 15%. И хотя формально структура выглядит легальной — суть ее лишь в том, чтобы избежать налога.

Схема №3: "Фиктивные займы"

Иностранная компания дает заем украинской. Те — годами платят проценты. В результате создается искусственная убыточность, украинская компания получает возможность выводить средства и уменьшать налог на прибыль. Особенно — если эти проценты не облагаются налогом или идут в страну с нулевой ставкой.

Схема №4: Роялти и ноу-хау

Бренд создан в Украине — но потом "передан" компании в оффшор. Теперь за каждое использование логотипа, названия или даже "фирменного цвета фасада" украинская компания платит миллионы роялти. Формально — расходы. Фактически — легализованный вывод прибыли.

Схема №5: Back-to-back и евробонды

Финансирование украинских компаний осуществляется через фонды, трасты или банковские структуры. Выпускаются еврооблигации, инвесторы — "неизвестные", но часто это украинские резиденты, которые таким образом возвращают свои же деньги из-за рубежа — уже в виде официального дохода, освобожденного от налогообложения.

Роялти, евробонды, фиктивные фирмы — лишь часть налогового схематоза

Ни конкуренции, ни налогов: как оффшорные сделки вредят Украине

Такие схемы приводят как к значительным бюджетным потерям, так и к нивелированию принципа честной конкуренции. Налоговая база теряется, часть ее просто вымывается, потому что средства, которые должны были бы облагаться налогом в Украине, идут в юрисдикции с низким налогом или без него.

Схемы с привлечением компаний-нерезидентов нередко строятся таким образом, чтобы избежать налога на репатриацию. Даже если доход выводится, соответствующий налог часто не уплачивается — из-за льгот в сделках или фиктивных структур.

В такой ситуации добросовестные компании, которые честно платят налоги, оказываются в худших условиях, чем те, кто оптимизирует налогообложение через оффшоры. В результате — получаем парадокс: чем больше компания работает прозрачно, тем менее конкурентной она становится.

Как государство борется с оффшорными схемами

За последние годы для борьбы с офшорными схемами сделано, без преувеличения, достаточно много.

На законодательном уровне:

1. Верховная Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (Многосторонняя конвенция MLI).

2. В 2020 году принят главный "антиофшорный" закон № 466-IX, которым расширены инструменты борьбы с уклонением от налогообложения, введен минимальный стандарт Плана действия BEPS.

3. С 2022 года начали работать КИК-правила, которые раскрывают бизнес-структуру компаний, зарегистрированных за пределами Украины.

4. С 2024 года заработал автоматический обмен счетами (CRS).

5. Увеличены сроки давности по международным вопросам с 3 до 7 лет.

6. Усилен контроль за сокрытие бенефициарных владельцев компаний.

К тому же планируется ввести автоматический обмен информацией по клиентам операторов цифровых платформ (DAC7) и отчетности о трансграничных схемах налоговой оптимизации (DAC6). Также готовятся проекты по имплементации Директив Европейского союза.

За офшорами уже точно не могут прятаться так, как это делали раньше. Это один из шагов к детенизации — каждая попытка уклониться в конце концов выводится на свет.

Законодательство меняется, усиливается ответственность за уклонение от уплаты налогов

По официальным данным ГНС, более 20 % выплат нерезидентам признаются рисковыми — то есть идут в пользу технических компаний. С 2022 года было проведено более 1 тыс. проверок и доначислено около 12,5 млрд грн налогов. Только за шесть месяцев 2025 года дополнительно в бюджет уплачено около 520 млн грн налога.

А недавно Верховный суд по делу АО "Южный ГОК" по акту 2023 года поддержал позицию ГНС о доначислении компании 3,7 млрд грн налога и штрафных санкций и более 500 млн грн пени. Это один из первых случаев с такой большой суммой доначислений, который касается налогообложения выплат дивидендов в пользу кипрских нерезидентов — компаний-оболочек. Ожидаем уплаты. Это наглядный пример того, как работает "антиофшорная" реформа уже сейчас. В дальнейшем государство продолжит ломать схемы. Дальнейшее совершенствование инструментов аналитики и автоматизации еще больше нивелирует возможности использования оффшоров.

