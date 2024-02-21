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В триллере или трагикомедии под названием "внешняя торговля с Польшей" хотел бы подсветить проблему, на которую мало кто обращает внимание. Это вопиющее расхождение данных таможенной статистики Украины и Польши. Речь идет прежде всего о польском импорте в Украину. Данные по нашему экспорту в Польшу не имеют существенных расхождений.

Итак, в 2023 году, по данным польского офиса статистики, Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов. Тогда как, по данным ГТСУ, Украина импортировала из Польши товаров на сумму 6,6 млрд долларов. Разница — почти двойная.

В 2022-2023 годах такое несоответствие частично связано с учетом импорта оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения. Эта статистика не включается в базу внешней торговли ГТСУ, но включается в таможенную статистику Польши. Не буду публиковать здесь эти цифры, хотя на уровне обобщенного итога по группам товаров они открыты на сайте статистического офиса Польши. Но скажу, что эта "военная и около-военная" статистика не объясняет и половины этого расхождения.

Польша экспортирует в Украину множество товаров, в частности, фрукты и молочную продукцию

На самом деле этой проблеме очень и очень много лет, и фиксируется она все время с начала нулевых, за которые есть сопоставимая статистика. Приведу выборочные данные за последние годы:

2007 год: по данным украинской статистики, мы импортировали из Польши на 2,9 млрд долл. (по данным польской статистики, на 5,5 млрд долл.);

2012 год: 3,6 млрд долл. (5,3 млрд долл.);

2018 год: 3,6 млрд долл. (5,3 млрд долл.);

2021 год: 5 млрд долл. (7,4 млрд долл.);

2022 год: 5,6 млрд долл. (10,1 млрд долл.).

При всех "методологических" разницах ведения статистики и поправках на военную статистику, очевидно, что основной источник расхождения в таможенных данных — это серый импорт / контрабанда, а иногда и несуществующий импорт из Польши в Украину (с целью получения возмещения НДС).

Какие бы причины ни были, очевидно, что фактический баланс торговли с Польшей для нас является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, в силу занижения импорта. Тогда как Украина для Польши, по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер.

Двусторонняя торговля является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)

В частности, по данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран — крупнейших торговых партнеров.

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К чему я все это веду. А к тому, что мы очень благодарны Польше за ее всестороннюю поддержку в противостоянии российской агрессии, но в случае с блокированием автомобильных таможенных переходов — это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы).

Я не знаю, какие еще аргументы и факты из набора здравой логики мы должны привести, чтобы это было понятно. Попытки решить торговые споры в стиле "выигрыш — проигрыш" между соседями — такая себе история, в которой проигрывают все, и прежде всего Польша, ее бизнес и конечный потребитель.