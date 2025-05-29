В Украине планируют контролировать продажи товаров через онлайн-платформы. Какие изменения предусматривает новый законопроект и сколько налогов придется платить продавцам, объяснил народный депутат Данил Гетманцев.

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Кабинет министров, в соответствии с Меморандумом с Международным валютным фондом, подготовил и подал в Верховную Раду законопроект, где платформы, например, OLX, должны удерживать налог у тех лиц, которые используют их для предоставления услуг или продажи товаров. Об этом в интервью Фокусу рассказал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Я не готов сейчас говорить о позиции нашего комитета по этому законопроекту, ведь еще не начали его рассмотрение и даже обсуждение на площадке комитета. Мы собираем сейчас различные мнения и позиции от бизнеса, от общественности, от Кабмина. Что я могу гарантировать, это то, что на базе комитета состоится большая дискуссия по этому законопроекту. Важный момент, который почему-то искаженно подается в СМИ: законопроект не предусматривает дополнительное налогообложение, он предусматривает механизм уплаты уже существующих налогов", — отметил Данил Гетманцев. По его словам, новый законопроект не распространяется на предпринимателей, которые осуществляют белую и прозрачную официальную деятельность и платят налоги.

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Потеря торгового безвиза с ЕС — это минус 3,5 млрд долларов для Украины, — Данил Гетманцев

"Это распространяется на физических лиц, которые не являются предпринимателями, которые уже лет с 20 должны платить налоги. Давайте будем откровенны и будем говорить людям правду: сегодня по Налоговому кодексу поставщики услуг, или продавцы-физлица уже должны платить налоги по общей ставке 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор. А вот законопроект предусматривает лишь механизм удержания налогов через те платформы, которые предоставляют соответствующие услуги. И кроме того, он предусматривает налоговую льготу — не 18% НДФЛ, а 5%. И эта льгота применяется ко всем доходам, которые получаются через платформу", — говорит Данил Гетманцев. И добавляет: нужно отграничить бизнес, который не зарегистрирован, от жизнедеятельности обычного человека. Но принятию законопроекта будет предшествовать открытая и прозрачная общественная дискуссия.

Официально зарегистрированных ФЛП новый законопроект не будет касаться, говорит Данил Гетманцев Фото: Pexels

В то же время, отвечая на вопрос корреспондента Фокуса относительно писем, которые получают обычные граждане от ГНС, где указано о получении ими оплаты через NovaPay, Данил Гетманцев сообщил: "Это также должно касаться исключительно незарегистрированного, скрытого бизнеса. Точка. Я знаю, что в этом заключается принципиальная позиция руководства ГНС. Поэтому перед тем как принять решение о том отправлять или нет запрос от ГНС, налоговик должен определить, что здесь имеет место действительно именно предпринимательская деятельность, уклонение от налогообложения и значительные потери бюджета".

Напомним, законодательство позволяет гражданам продавать подержанные вещи и вообще различные товары, однако предусмотрена уплата налогов. А налоговая имеет право оштрафовать за продажи без регистрации ФЛП.

Ранее Фокус писал, что правительство утвердило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и ряд других законодательных актов Украины для внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы".