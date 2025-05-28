В Украине активно обсуждается ужесточение налогового контроля и изменение налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Будут ли введены новые налоги, зачем отечественному ВПК открытие экспорта оружия и будут ли банки раскрывать данные о счетах клиентов Фокус говорил с народным депутатом Даниилом Гетманцевым.

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В конце прошлого года парламент принял важные налоговые изменения, которые увеличили военный сбор и вернули ФЛП обязательную уплату единого социального взноса. Между тем, в Национальной стратегии доходов до 2030 года, утвержденной Кабмином, говорится о реформировании упрощенной системы для предпринимателей, а еще — о раскрытии ГНС данных банковских счетов. О том, что происходит в налоговом направлении, какие изменения предусмотрены для бизнеса и физических лиц, готовятся ли повысить НДС и раскрыть банковскую тайну налоговой, Фокус говорил с народным депутатом, председателем комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым.

Соглашение о недрах, открытый экспорт оружия, мошенничество обменных пунктов

Подписание с США Соглашения о недрах: как оцениваете политически и экономически этот документ и какими могут быть последствия?

Соглашение было уже ратифицировано в парламенте, и соответствующий закон подписан президентом, но честно скажу: это соглашение — это не то, что нам хотелось бы заключить больше всего, и в соглашении есть некоторые условия, которые являются сложными для нас. Но мы не могли сейчас отказаться от соглашения прежде всего по политическим причинам, ведь мы бы поставили под угрозу стратегические партнерские отношения с большим нашим партнером. Сейчас должны использовать все те возможности, которые там есть в пользу развития.

Действительно, у нас на полтора десятка триллионов долларов есть полезных ископаемых, и если бы мы на заре нашей независимости выбрали путь разработки этих недр и, что самое главное — переработки добытых полезных ископаемых, а не раздали эти недра нескольким кланам, то мы бы имели совсем другую страну. Теперь о соглашении: с экономической точки зрения оно имеет перспективы. Сегодня у нас из 20 000 разведанных уже месторождений эксплуатируется только 3,5 тысячи.

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То есть, бесспорно, есть потенциал. И соглашение является тем инструментом, который может сдвинуть с мертвой точки ситуацию в добыче, плюс предоставить возможность для развития смежных отраслей — от геологической разведки до химической отрасли, машиностроения и других, которые завязаны на переработке. Но о прибыли, их распределении говорить еще рано. Потому что эти проекты — очень длительные, и нужны очень большие деньги, чтобы инвестировать в эти проекты. Нам нужно, чтобы этот инструмент был квалифицированно использован и не стал ограничением для нашего развития.

Недавно вы сказали о возможности открыть частичный экспорт оружия из Украины. Объясните, пожалуйста, что это означает и что это даст производителям?

Объем производства ВПК в 2024 году составил 9 млрд. долларов. А мощность у нас в отрасли — 25-30 млрд. долларов. То есть мы можем более чем втрое увеличить объемы объемы производства. почему мы этого не делаем? Не хватает средств. У нас нет в бюджете достаточно средств, и даже с учетом программ, где мы получаем деньги от замороженных российских активов, это не сопоставимо с возможностями отрасли, с потенциалом ВПК. Поэтому я выступаю за частичный экспорт оружия. Перечень видов вооружений, решение по их экспорту должны принимать не политики, а специалисты. Причем специалисты по безопасности. И они должны определять, какие позиции могут идти на экспорт, оценивая весь спектр рисков, в том числе тот, чтобы они не попали через третьи страны в руки агрессора. А какие не могут вообще никаким образом быть отправлены на экспорт. Для этого нужны военные эксперты. Но точно этот процесс должен быть открытым. Потому что это привлекает в отрасль важный финансовый ресурс.

Данил Гетманцев: "Соглашение является тем инструментом, который может сдвинуть с мертвой точки ситуацию в добыче" Фото: Фокус

Причем тот финансовый ресурс, который готовы давать европейцы за счет больших программ по перевооружению, которые они сейчас открывают. SAFE- большая программа, которая дает возможность нам получать сверхдешевые кредиты именно на производство оружия. Второе — это рабочие места для украинцев. Третье — это налоги в бюджет. Четвертое — это место на мировом рынке вооружений. У нас сейчас в мире военные расходы выросли до рекордного уровня 2,7 триллионов долларов. Это огромный рынок, который растет, и где мы должны занять доступную для нас часть. И еще важно, что экспорт — это часть интеграции с партнерами. Потому что когда мы поставляем оружие, мы обмениваемся технологиями, образуем единую инфраструктуру производства оружия с европейцами. Поэтому я считаю, что мы должны принять это решение как можно быстрее. Наша задача — дать возможность отрасли развиваться, расти, приносить деньги, создавать рабочие места. И для этого не нужны новые законы, только решение правительства.

Двойные курс в обменниках — это мошенничество, говорит народный депутат Данил Гетманцев

Не так давно вы говорили о проблеме курсов в обменных пунктах — в частности относительно "новых" и "старых" долларов. В чем главная проблема и отреагировал ли Нацбанк на ваше заявление в начале марта о контроле над обменниками?

Эта ситуация с двойными курсами — это мошенничество. Мошенничество обменников валют, мошенничество валютчиков, которые пытаются заработать дополнительную комиссию без каких-либо причин. Не на худших долларах или лучших долларах. Нет, просто потому, что они очень хотят. Они на это не имеют права, они не имеют право устанавливать дополнительную комиссию за любой цвет доллара. Все доллары одинаковые. Если они существенно не повреждены и не требуют обмена в банке через инкассо, где банки устанавливают комиссии за такие операции, то незаконно требовать от потребителя дополнительных комиссий из-за купюры какого-то определенного года выпуска. Для всех долларов должен быть единый курс.

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Если люди сталкиваются с такой ситуацией, они должны сообщить об этом мне или Национальному банку и Национальной полиции. Национальный банк должен постоянно заниматься этим и обеспечивать соблюдение законодательства валютчиками, работая на результат. То есть отрицательный результат для Национального банка — это обоснованная жалоба от потребителя. Потому что они должны предупреждать эти нарушения, а не бегать по обменникам тогда, когда Гетманцев что-то напишет им и будет требовать публично наказать виновных. Поэтому здесь надо работать лучше всем и постоянно.

О налогообложении продаж на OLX и других платформах и письма от ГНС из-за платежей через NovaPay

Кабинет Министров одобрил законопроект, который обяжет онлайн-платформы отчитываться налоговой о своих продавцах. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что предусматривает этот проект?

Кабинет Министров, согласно Меморандуму с Международным валютным фондом, подготовил и подал в Верховную Раду законопроект, где платформы должны удерживать налог у тех лиц, которые используют их для предоставления услуг или продажи товаров. Я не готов сейчас говорить о позиции нашего комитета по этому законопроекту, ведь еще не начали его рассмотрение и даже обсуждение на площадке комитета. Мы собираем сейчас различные мнения и позиции от бизнеса, от общественности, от Кабмина.

Законопроект не предусматривает дополнительное налогообложение, он предусматривает механизм уплаты уже существующих налогов. А на ФЛП этот законопроект не распространяется вообще.

Что я могу гарантировать, это то, что на базе комитета состоится большая дискуссия по этому законопроекту. Важный момент, который почему-то искаженно подается в СМИ: законопроект не предусматривает дополнительное налогообложение, он предусматривает механизм уплаты уже существующих налогов. А на ФЛП этот законопроект не распространяется вообще. Ведь предприниматели работают официально. Это распространяется на физических лиц, которые не являются предпринимателями, которые уже лет с 20 должны платить налоги. Давайте будем откровенны и будем говорить людям правду: сегодня по Налоговому кодексу поставщики услуг или продавцы-физлица уже должны платить налоги по общей ставке 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор. А вот законопроект предусматривает лишь механизм удержания налогов через те платформы, которые предоставляют соответствующие услуги. И кроме того, он предусматривает налоговую льготу — не 18% НДФЛ, а 5%.

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И эта льгота применяется ко всем доходам, которые получаются через платформу. Известно, что большая дискуссия в обществе идет вокруг продажи подержанных вещей через платформы. Мы в комитете не дадим принять законопроект, который бы предусматривал налогообложение подержанных вещей, если они продаются не бизнесом. Наша позиция: нужно отграничить бизнес, который не зарегистрирован, от жизнедеятельности обычного человека. Но принятию законопроекта будет предшествовать открытая и прозрачная общественная дискуссия.

А как насчет писем от ГНС в отношении продавцов, получивших оплату через NovaPay?

Это также должно касаться исключительно незарегистрированного, скрытого бизнеса. Точка. Я знаю, что в этом заключается принципиальная позиция руководства ГНС. Поэтому перед тем, как принять решение, отправлять или нет запрос от ГНС, налоговик должен определить, что здесь имеет место действительно именно предпринимательская деятельность, уклонение от налогообложения и значительные потери бюджета.

Данил Гетманцев: "Детенизация у нас — это часть евроинтеграции, но сейчас речь идет не только о евроинтеграции, а о выживании страны" Фото: Кирилл Чуботин

О налоговом контроле, РРО, налогах, как в Польше, и раскрытии банковской тайны

Налоговый контроль усиливается — говорят специалисты, связано ли более тщательное администрирование в Украине и новые налоговые инициативы с процессами евроинтеграции? Какие новые ключевые налоговые изменения для бизнеса мы ожидаем именно в результате вступления в ЕС или накануне вступления?

Я честно вам скажу, что я не вижу усиления налогового контроля. Если усилением налогового контроля считают введение фискализации и чеков в 2023-м году уже обязательно и со штрафами, то я не считаю это усилением налогового контроля, я считаю это нормой, к которой мы в конце приводим нашу торговлю. Это не нормально, когда половина или больше, 60% торговли работает без документов в черном кэше. То есть здесь нельзя говорить о том, что есть какой-то налоговый контроль, а мы его усиливаем. Речь идет о том, что его не было вообще, а теперь он есть.

Если говорить об акцизе, то там давно надо было усилить налоговый контроль с табачниками, с алкоголем, с топливом. Давным-давно надо было усилить контроль. Я очень благодарен налоговой, когда они действительно навели и продолжают наводить порядок с подакцизными отраслями. Но в 2025-м году эксперты отмечают некоторые негативные тренды, например, мы видим увеличение теневой доли в табачной отрасли снова, хотя в 2024 году она вдвое уменьшилась. Убежден, они не имеют системного значения и будут преодолены фискалами и правоохранителями. Я последовательный сторонник детенизации. Потому что детенизация у нас — это часть евроинтеграции, но сейчас речь идет не только о евроинтеграции, а о выживании страны.

Мы с той системой единого налога, когда сверхкрупный бизнес уклоняется через дробление, не пройдем в ЕС

Детенизация — это про экономику, это сделать закон один для всех. И, действительно, без детенизации мы не вступим в Евросоюз. Но также без детенизации мы войну не выиграем. Мы потеряем страну, потому что мы с вами недооцениваем этого внутреннего врага, который ворует. Что такое тень? Это же не только уклонение от налогообложения. Это уклонение от налогообложения в комплексе с государственной коррупцией, потому что она же питается на этом уклонении от налогообложения. Поэтому мы можем говорить об усилении налогового контроля не в контексте усиления, а в контексте вообще его введения и преодоления беспорядка, который был в стране в течение 30 лет.

Данил Гетманцев: "Можем говорить об усилении налогового контроля не в контексте усиления, а в контексте вообще его введения и преодоления беспорядка, который был в стране в течение 30 лет" Фото: УНИАН

Нужно ли Украине увеличивать налоговую нагрузку на физических лиц, по вашему мнению, или же переходить на прогрессивную шкалу, которая есть, например, в Польше? Может ли в недалеком будущем Украина изменить налоговое законодательство?

Это указано в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Там говорится о прогрессивной шкале налогообложения физических лиц. И в Национальной стратегии доходов есть вопрос реформирования налогообложения физических лиц. Вообще реформа налогообложения доходов давно актуальна, еще до войны была актуальна. И я это отстаивал. Реформа предусматривает осовременивание налогообложения доходов. Первое — это реформирование единого налога по польской модели после войны. Это есть в НСД. Мы с той системой единого налога, когда сверхкрупный бизнес уклоняется через измельчение, не пройдем в ЕС. Нас не впустят.

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Второе — это прогрессия и расширение возможностей для налоговых вычетов, и, как ни странно, уменьшение объекта налогообложения. Прогрессия — это не об увеличении налоговой нагрузки. Прогрессия о более справедливом налогообложении. Когда, например, у нас сейчас есть ставка 18%, а в результате прогрессии будет ставка, например, 10%, 18% и 25% (условно) в зависимости от доходов. Поэтому для определенных лиц ставка будет уменьшена, для определенных лиц останется нынешней, для определенных лиц увеличится. Я бы еще отстаивал уменьшение ставки налога на прибыль предприятий до 10%.

Но ведь налоговая нагрузка для физических лиц шире, и тот же НДС — это в общем-то тоже о налогообложении физлиц также, будут ли изменения?

Мы не видим сегодня оснований для изменения этого налога. Я лично не буду говорить за правительство, потому что там есть разные разговоры сейчас с МВФ о 2026 году. За себя скажу: я не вижу сегодня оснований для повышения налога на добавленную стоимость. И если мы говорим о бюджете даже 2026 года, то перед тем, как говорить о каком-то повышении, правительство должно сначала показать использование потенциала детенизации, который является сверхмощным. Второе: правительство должно использовать потенциал экономии ресурсов. То есть эти все программы типа кэшбека и других государственных программ, которые неэффективны, надо сократить. И третье: правительство должно использовать потенциал ОВГЗ (военных облигаций), привлекая деньги местных бюджетов и банковской системы. Эти три источника они должны использовать и за счет этого они должны решить вопрос с бюджетом на следующий год. И если их будет недостаточно, то только тогда мы сможем говорить о каком-то налогообложении, и то очень осторожно.

Данил Гетманцев: "Видим рост выручки через РРО, но впереди много работы — большая часть торговли еще в тени" Фото: Getty Images

По РРО — раньше было много дискуссий вокруг регистраторов, сейчас как оцениваете роль РРО для налоговых поступлений и удалось ли добиться стопроцентного установления?

В марте 2025-го года общая сумма выручки составила 451,7 млрд. грн. Что на 14,5% больше, чем в январе 2025 года. И на 6 млрд. грн. больше, чем в декабре 2024 года. А декабрь всегда дает наибольшие показатели, потому что это новогодние праздники, поэтому мы сравниваем с декабрем. Среднедневная сумма выручки, то есть это сколько продали за день, в марте составляет 14,6 млрд. грн., это больше на 600 млн или на 4,3%, чем в феврале 2025 года. И на 200 млн. грн. или на 1,4% выше, чем в декабре 2024 года. И вообще является самым высоким показателем с момента введения обязательной фискализации.

Прогрессия — это не об увеличении налоговой нагрузки. Прогрессия о более справедливом налогообложении

Я очень благодарен новой команде Государственной налоговой службы, что они продолжили тренд, который предыдущая команда утвердила в увеличении выручки с РРО. В то же время, убежден в том, что впереди гораздо больше работы, потому что большая часть торговли сегодня находится в тени. И вы можете просто поехать на Столичный рынок или на любой другой крупный рынок. Можете даже пройтись по торговому центру в Киеве, в Днепре, в Харькове, во Львове, и увидеть, что, к сожалению, чеки бьют не все. И я здесь не разделяю ответственность нынешнего руководства налоговой и мою ответственность. Я сам за это несу ответственность. Я беру на себя эту ответственность, потому что это очень тяжелая задача, которую надо отрабатывать ежедневно. И отрабатывать надо кадровыми решениями. Если руководитель отдела или управления фактических проверок не может обеспечить выдачу чека на подконтрольной территории такими крупными субъектами, значит, он не на своем месте, он должен оставить это место и дать возможность другому работать. Если такого подхода не будет, то ничего с детенизацией и контролем через РРО не получится.

Данил Гетманцев: "Мы в этом созыве ВРУ точно не раскроем банковскую тайну налоговой" Фото: Facebook

В Нацстратегии также есть план расширения доступа ГНС к информации о банковских счетах налогоплательщиков. Когда именно начнутся такие проверки и будут ли изменения в закон "О банках и банковской деятельности" из-за фактической отмены банковской тайны?

Мы в этом созыве ВРУ точно не раскроем банковскую тайну налоговой. Дальше — я не знаю, какой может быть стратегия тех, кто придет после нас в парламент. Но в этом созыве никаких изменений по доступу к банковской тайне не будет. До конца войны никаких изменений не будет.

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В Национальной стратегии доходов до 2030 года предусмотрено на втором этапе, когда будет проведено реформирование налоговой службы и будут реализованы меры по защите персональных данных, то будет определенным образом обеспечен доступ ГНС к банковским данным. Но эти изменения еще не реализованы. Их реализация предполагается на 2025-2026 год. Когда они это сделают, пока неизвестно.

И важно вот это: доступ к банковским счетам если и будет когда-то, то он будет касаться только предпринимателей. Только предпринимателей. Поэтому относительно других можно не волноваться. Это, кстати, также есть в Кабминовской Нацстретегии доходов. В целом для детенизации не так важен доступ к данным о счетах, ведь играет большую роль другое: фискализация, детенизация торговли, перезагрузка таможни, большие массивы денег, которые системно организованной преступностью держатся в тени. И, конечно, надо больше заниматься противодействием уклонению в сфере торговли и производства подакцизных товаров.