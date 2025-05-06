Фокус проанализировал налоговую нагрузку на предпринимателей в 2025 году. А также спросил у юристов, когда есть смысл становиться именно ФЛП третьей группы и когда и сколько платежей вносить в бюджет.

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ФЛП 3-й группы — это предприниматели, которые могут работать сами на себя, использовать помощь наемных лиц и свободно распоряжаться полученной прибылью. В 3-ю группу плательщиков единого налога (ЕН) входят ФЛП осуществляющие деятельность, кроме предусмотренной п. 291.5 НКУ, если предельный объем годового дохода не превышает 9 336 000 грн, рассказала адвокат Ольга Брус. Фокус подробно исследовал налоговые вопросы предпринимателей.

Третья группа плательщиков единого налога: когда следует ее выбирать для деятельности

ФЛП 3 группы могут заниматься различными формами деятельности. Они имеют право заключать официальные соглашения с другими субъектами предпринимательства, предоставлять услуги населению, производить продукцию и реализовывать ее. Они вольны самостоятельно устанавливать стоимость собственных товаров и услуг. Но и вынуждены самостоятельно платить налоги, вести учет и контролировать законность собственной деятельности.

ФЛП открывается по упрощенной системе Фото: Скриншот

Предприниматель 3 группы имеет достаточно свободы по объему доходов. Годовой лимит прибыли для них установлен в размере 9 336 000 грн.

Третья группа плательщиков единого налога является наиболее универсальной и предоставляет возможность сотрудничать с физическими лицами и любыми юридическими лицами, в том числе находящимися на общей системе налогообложения

"Третья группа плательщиков единого налога является наиболее универсальной и предоставляет возможность сотрудничать с физическими лицами и любыми юридическими лицами, в том числе находящимися на общей системе налогообложения. Наряду с этим третья группа предусматривает достаточно значительный лимит по годовому доходу. Поэтому выбирать данную группу стоит в случаях, когда вы имеете потребность предоставлять услуги широкому спектру юридических лиц и запланированный годовой доход превышает лимиты установленные для 1 и 2 групп единого налога", — прокомментировала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Мобилизованный предприниматель освобождается от уплаты единого налога и ЕСВ

Какие налоги платит ФЛП третьей группы в 2025 году

В декабре 2024 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения"(законопроект 11416-д), согласно которому существенно изменилось налоговое законодательство Украины, в частности в части уплаты военного сбора.

"На налогообложение хозяйственной деятельности физических лиц-предпринимателей в 2025 году будет влиять несколько факторов. Во-первых, это законодательные изменения, которые вступают в силу для ФЛП именно с 01 января 2025 года, в частности ЗУ №11416-д, а также размер таких фиксированных финансовых ставок, как минимальная заработная плата и прожиточный минимум, которые устанавливают в Государственном бюджете Украины на будущий финансовый год", — пояснил Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловский.

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Ставка единого налога для плательщиков 3 группы в 2025 году составит:

3% дохода — в случае уплаты налога на добавленную стоимость;

5% дохода — в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога.

Военный сбор для плательщиков 3 группы в 2025 году будет составлять:

1% от дохода за квартал.

"Фактически этот 1% военного сбора плюсуется к ставке единого налога в контексте администрирования и уплаты в бюджет", — объясняет юрист Роман Михайловский.

Размер минимального страхового взноса (ЕСВ) за месяц для плательщиков 3 группы единого налога составляет 22% от текущей минимальной зарплаты то есть 1760 грн

Также следует обратить внимание, что ФЛП 1, 2 и 4 групп должны уплатить военный сбор не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Размер минимального страхового взноса (ЕСВ) за месяц для плательщиков 3 группы единого налога составляет 22% от текущей минимальной зарплаты то есть 1760 грн.

Как пояснила Фокусу Ольга Брус, согласно закону (п. 25 подразд. 10, раз.XX НКУ), мобилизованный предприниматель освобождается от уплаты единого налога и ЕСВ в течение всего срока военной службы.

Отчетность ФЛП 3 группы состоит из налоговой декларации, однако подавать отчет следует раз в квартал

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Отчетность ФЛП 3 группы состоит из налоговой декларации, однако подавать отчет следует раз в квартал. После окончания отчетного периода у предпринимателя есть 40 дней, чтобы отправить декларацию.

А что касается сроков уплаты налогов, то, по словам адвоката, для оплаты ЕН и военного сбора установлен срок 10 календарных дней, следующих за последним днем сдачи квартальной декларации.

ЕСВ следует уплатить в течение 19 дней, следующих за кварталом за который производится оплата

Что касается ЕСВ, то его следует уплатить в течение 19 дней, следующих за кварталом за который производится оплата.

"Стоит отметить, что плательщики Единого налога 3-й группы могут по собственному желанию, добровольно зарегистрироваться плательщиками НДС. Для этого необходимо подать заявление в орган Государственной налоговой службы по месту регистрации ФЛП. Однако в соответствии с требованиями НКУ, в случае если плательщики единого налога 3-й группы желают стать плательщиками НДС, они должны выбрать ставку единого налога 3%. Если же они платят единый налог по ставке 5%, то не могут регистрироваться плательщиками НДС. Также стоит заметить, что Плательщики единого налога 3-й группы обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС одновременно с выбором ставки единого налога 3%", — пояснила Ольга Брус.

Для чего становиться плательщиком НДС

Налог на добавленную стоимость (НДС) — определенный процент надбавки, которую оплачивает покупатель какого-либо товара или услуги. При этом в бюджет этот налог перечисляет продавец товара или услуги (он же обязан вести учет), а плательщиком является покупатель. Продавец в этой системе взаимоотношений является налоговым агентом.

НДС является косвенным налогом и предоставляет две основные возможности предпринимателям, а именно работать с контрагентами, которые являются плательщиками НДС и возмещать НДС.