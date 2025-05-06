Фокус проаналізував податкове навантаження на підприємців 2025 року. А також запитав у юристів, коли є сенс ставати саме ФОПом третьої групи і коли та скільки платежів вносити до бюджету.

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ФОП 3-ї групи - це підприємці, які можуть працювати самі на себе, використовувати допомогу найманих осіб та вільно розпоряджатися отриманим прибутком. До 3-ї групи платників єдиного податку (ЄП) входять ФОП які здійснюють діяльність, окрім передбаченої п. 291.5 ПКУ, якщо граничний обсяг річного доходу не перевищує 9 336 000 грн, розповіла адвокатка Ольга Брус. Фокус дослідив детально податкові питання підприємців.

Третя група платників єдиного податку: коли слід її обирати для діяльності

ФОПи 3 групи можуть займатися різними формами діяльності. Вони мають право укладати офіційні угоди з іншими суб'єктами підприємництва, надавати послуги населенню, виробляти продукцію та реалізовувати її. Вони вільні самостійно встановлювати вартість власних товарів та послуг. Але й змушені самостійно сплачувати податки, вести облік та контролювати законність власної діяльності.

ФОП відкривається за спрощеною системою Фото: Скріншот

Підприємець 3 групи має достатньо свободи з обсягу доходів. Річний ліміт прибутку для них встановлений у розмірі 9 336 000 грн.

Третя група платників єдиного податку є найбільш універсальною і надає можливість співпрацювати з фізичними особами та будь-якими юридичними особами, в тому числі що перебувають на загальній системі оподаткування

“Третя група платників єдиного податку є найбільш універсальною і надає можливість співпрацювати з фізичними особами та будь-якими юридичними особами, в тому числі що перебувають на загальній системі оподаткування. Поряд з цим третя група передбачає досить значний ліміт щодо річного доходу. Тому обирати дану групу варто у випадках коли ви маєте потребу надавати послуги широкому спектру юридичних осіб та запланований річний дохід перевищує ліміти встановлені для 1 та 2 груп єдиного податку”, - прокоментувала адвокатка АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Мобілізований підприємець звільняється від сплати єдиного податку та ЄСВ

Які податки платить ФОП третьої групи у 2025 році

У грудні 2024 року набув чинності закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану” (законопроєкт 11416-д), згідно з яким суттєво змінилося податкове законодавство України, зокрема в частині сплати військового збору.

“На оподаткування господарської діяльності фізичних осіб-підприємців у 2025 році впливатиме декілька факторів. По-перше це законодавці зміни, котрі вступають у силу для ФОП саме з 01 січня 2025 року, зокрема ЗУ №11416-д, а також розмір таких фіксованих фінансових ставок, як мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які встановлюють у Державному бюджеті України на майбутній фінансовий рік”, - пояснив Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловський.

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Ставка єдиного податку для платників 3 групи у 2025 становитиме:

3% доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

5% доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Військовий збір для платників 3 групи в 2025 році становитиме:

1% від доходу за квартал.

“Фактично цей 1% військового збору плюсується до ставки єдиного податку в контексті адміністрування та сплати до бюджету”, - пояснює юрист Роман Михайловський.

Розмір мінімального страхового внеску (ЄСВ) за місяць для платників 3 групи єдиного податку становить 22% від поточної мінімальної зарплати тобто 1760 грн

Також слід звернути увагу, що ФОПи 1, 2 та 4 груп повинні сплатити військовий збір не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Розмір мінімального страхового внеску (ЄСВ) за місяць для платників 3 групи єдиного податку становить 22% від поточної мінімальної зарплати тобто 1760 грн.

Як пояснила Фокусу Ольга Брус, згідно із законом (п. 25 підрозд. 10, роз.XX ПКУ), мобілізований підприємець звільняється від сплати єдиного податку та ЄСВ впродовж усього терміну військової служби.

Звітність ФОПів 3 групи складається з податкової декларації, проте подавати звіт слід раз у квартал

Терміни сплати податків для ФОП: коли і що потрібно платити до бюджету

Звітність ФОПів 3 групи складається з податкової декларації, проте подавати звіт слід раз у квартал. Після закінчення звітного періоду у підприємця є 40 днів, щоб відправити декларацію.

А щодо строків сплати податків, то за словами адвокатки, для оплати ЄП та військового збору встановлено термін 10 календарних днів, що настають за останнім днем здачі квартальної декларації.

ЄСВ варто сплатити протягом 19 днів, що настають за кварталом за який проводиться оплата

Щодо ЄСВ, то його варто сплатити протягом 19 днів, що настають за кварталом за який проводиться оплата.

“Варто зазначити, що платники Єдиного податку 3-ї групи можуть за власним бажанням, добровільно зареєструватись платниками ПДВ. Для цього необхідно подати заяву до органу Державної податкової служби за місцем реєстрації ФОП. Проте відповідно до вимог ПКУ, у разі якщо платники єдиного податку 3-ї групи бажають стати платниками ПДВ, вони мають обрати ставку єдиного податку 3%. Якщо ж вони сплачують єдиний податок за ставкою 5%, то не можуть реєструватися платниками ПДВ. Також варто зауважити, що Платники єдиного податку 3-ї групи зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ одночасно з вибором ставки єдиного податку 3%”, - пояснила Ольга Брус.

Для чого ставати платником ПДВ

Податок на додану вартість (ПДВ) - певний відсоток надбавки, яку оплачує покупець будь-якого товару або послуги. Водночас у бюджет цей податок перераховує продавець товару або послуги (він же зобов'язаний вести облік), а платником є покупець. Продавець у цій системі взаємин є податковим агентом.

ПДВ є непрямим податком і надає дві основних можливості підприємцям, а саме працювати із контрагентами, які є платниками ПДВ та відшкодовувати ПДВ.