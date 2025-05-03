Як нараховується пенсія українцям за кордоном і платникам єдиного соціального внеску в Україні? Чи входить до трудового стажу робота за кордоном і як сплата ЄСВ впливає на розмір пенсії та інших державних виплат? Детально — у матеріалі Фокусу.

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Пенсійна система України в 2025 році залишається однією з ключових тем соціального захисту громадян. Зміни в законодавстві, тиск демографічних факторів та трудова міграція змушують багатьох українців замислюватися: чи зараховується робота за кордоном до трудового стажу, як сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) впливає на розмір пенсії та інших державних виплат?

Робота за кордоном: чи враховується стаж для пенсії, отриманий за межами України

Як розповів Фокусу керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Віннер партнерс", арбітражний керуючий Сергій Литвиненко, відповідно до чинного законодавства України, а саме закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV, до страхового стажу зараховується період офіційної роботи за кордоном, якщо:

Україна має з відповідною країною договір про соціальне забезпечення;

роботодавець за кордоном сплачував страхові внески у пенсійну систему своєї країни.

До страхового стажу для пенсії зараховується період офіційної роботи за кордоном за деяких умов

"Таких міжнародних угод Україна має понад 20, зокрема з Німеччиною, Польщею, Італією, Іспанією, Чехією та іншими державами. Якщо угоди немає (наприклад, зі США чи Канадою), періоди роботи за кордоном до українського страхового стажу не зараховуються автоматично. Проте громадяни можуть самостійно сплачувати ЄСВ в Україні, уклавши договір про добровільну участь (ст. 10 Закону № 1058-IV)", — пояснює Сергій Литвиненко.

До страхового стажу зараховується період офіційної роботи за кордоном, якщо Україна має з відповідною країною договір про соціальне забезпечення. Таких міжнародних угод Україна має понад 20, зокрема з Німеччиною, Польщею, Італією, Іспанією, Чехією та іншими державами. Якщо угоди немає (наприклад, зі США чи Канадою), періоди роботи за кордоном до українського страхового стажу не зараховуються автоматично

Юрист наголошує, що у 2025 році мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. З огляду на те, що мінімальна зарплата в місячному розмірі від 1 січня 2025 року не змінювалася і все ще становить 8000 грн, відповідно, мінімальний щомісячний ЄСВ дорівнює 1 760 грн.

У 2025 році мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати Фото: Pixels

Зарахують не все: що випадає зі страхового стажу

Отже, роки офіційної роботи за кордоном у країні, з якою Україна має міжнародну угоду, мають зарахувати до страхового стажу.

У ПФУ раніше зауважували, що до страхового стажу можуть не зарахувати трудову діяльність у деяких випадках.

Зокрема, за даними ПФУ, не будуть зараховувати до страхового стажу роботу, якщо:

Працевлаштування неофіційне. Якщо громадянин працює, але роботодавець не платить внески, то стаж не рахується.

Будь-який період, який не внесено до Трудової книжки. У такому разі стаж не зараховується автоматично — потрібно збирати додаткові довідки з підтвердженням працевлаштування.

Період навчання в коледжах та університетах до 2004 року. Раніше навчання у вишах зазначалося в трудових книжках, але з 2004 року більше не враховується.

Робота за цивільно-правовим договором до 2016 року. У цей період роботодавці ще не платили внески до ПФУ.

Якщо в трудовій книжці помилки. Наприклад, особисті дані співробітника або підприємства вказані з друкарською помилкою чи немає потрібних печаток.

Робота за кордоном. Якщо громадянин працював у країні, що не має міжнародного договору з Україною, період роботи до стажу не зараховується.

Важливо пам'ятати, що до стажу входить період по догляду за особою з інвалідністю, якщо страховий стаж за опікуна виплачує орган соцзахисту.

До стажу входить період по догляду за особою з інвалідністю, якщо страховий стаж за опікуна виплачує орган соцзахисту Фото: Flickr / matwiemann

Сплата ЄСВ та виплати громадянам: як внесок впливає на розмір пенсії та інших виплат

За словами юриста, єдиний соціальний внесок напряму впливає передусім на нарахування страхового стажу. Один повний місяць зараховується тільки за умови сплати внеску не менше мінімального розміру.

Також ЄСВ має значення під час розрахунку пенсії. Формула включає середню зарплату людини застрахованої особи, співвіднесену до середньої по Україні. Чим вища зарплата і регулярніше сплачено ЄСВ, тим більший коефіцієнт і, відповідно, пенсія.

Єдиний соціальний внесок напряму впливає передусім на нарахування страхового стажу. Один повний місяць зараховується тільки за умови сплати внеску не менше мінімального розміру

Право на інші соціальні виплати також мають платники ЄСВ. Наприклад, лікарняні, допомога по безробіттю, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами також залежать від страхового стажу та розміру внесків.

Щодо фізичних осіб-підприємців та їхніх обов'язків зі сплати податків для майбутньої пенсії, то, як зауважив у коментарі Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловський, ФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування, мають пам'ятати, що від 1 січня 2025 року ставка податку на доходи, як і раніше, становить 18%. А от ставка єдиного соціального внеску становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році повинна залишитись на рівні 8 000 грн. Тобто розмір ЄСВ щомісяця становитиме 1760 грн.

"Зверніть увагу, що від початку запровадження військового стану була можливість сплачувати ЄСВ фізичним особам-підприємцям за себе у добровільному порядку, з січня ж 2025 року сплата ЄСВ знову стає обов’язковою", — нагадав Роман Михайловський.