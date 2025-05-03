Как начисляется пенсия украинцам за рубежом и плательщикам единого социального взноса в Украине? Входит ли в трудовой стаж работа за рубежом и как уплата ЕСВ влияет на размер пенсии и других государственных выплат? Подробно — в материале Фокуса.

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Пенсионная система Украины в 2025 году остается одной из ключевых тем социальной защиты граждан. Изменения в законодательстве, давление демографических факторов и трудовая миграция заставляют многих украинцев задумываться: засчитывается ли работа за рубежом в трудовой стаж, как уплата единого социального взноса (ЕСВ) влияет на размер пенсии и других государственных выплат?

Работа за рубежом: учитывается ли стаж для пенсии, полученный за пределами Украины

Как рассказал Фокусу управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер партнерс", арбитражный управляющий Сергей Литвиненко, в соответствии с действующим законодательством Украины, а именно законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058-IV, в страховой стаж засчитывается период официальной работы за рубежом, если:

Украина имеет с соответствующей страной договор о социальном обеспечении;

работодатель за рубежом уплачивал страховые взносы в пенсионную систему своей страны.

В страховой стаж для пенсии засчитывается период официальной работы за рубежом при некоторых условиях

"Таких международных соглашений Украина имеет более 20, в частности с Германией, Польшей, Италией, Испанией, Чехией и другими государствами. Если соглашения нет (например, с США или Канадой), периоды работы за рубежом в украинский страховой стаж не засчитываются автоматически. Однако граждане могут самостоятельно уплачивать ЕСВ в Украине, заключив договор о добровольном участии (ст. 10 Закона № 1058-IV)", — объясняет Сергей Литвиненко.

В страховой стаж засчитывается период официальной работы за рубежом, если Украина имеет с соответствующей страной договор о социальном обеспечении. Таких международных соглашений Украина имеет более 20, в частности с Германией, Польшей, Италией, Испанией, Чехией и другими государствами. Если соглашения нет (например, с США или Канадой), периоды работы за рубежом в украинский страховой стаж не засчитываются автоматически

Юрист отмечает, что в 2025 году минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы. Учитывая то, что минимальная зарплата в месячном размере с 1 января 2025 года не менялась и все еще составляет 8000 грн, соответственно, минимальный ежемесячный ЕСВ равен 1 760 грн.

В 2025 году минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы Фото: Pixels

Засчитают не все: что выпадает из страхового стажа

Следовательно, годы официальной работы за рубежом в стране, с которой Украина имеет международное соглашение, должны засчитать в страховой стаж.

В ПФУ ранее отмечали, что в страховой стаж могут не засчитать трудовую деятельность в некоторых случаях.

В частности, по данным ПФУ, не будут засчитывать в страховой стаж работу, если:

Трудоустройство неофициальное. Если гражданин работает, но работодатель не платит взносы, то стаж не считается.

Любой период, который не внесен в Трудовую книжку. В таком случае стаж не засчитывается автоматически — нужно собирать дополнительные справки с подтверждением трудоустройства.

Период обучения в колледжах и университетах до 2004 года. Раньше обучение в вузах отмечалось в трудовых книжках, но с 2004 года больше не учитывается.

Работа по гражданско-правовому договору до 2016 года. В этот период работодатели ещё не платили взносы в ПФУ.

Если в трудовой книжке ошибки. Например, личные данные сотрудника или предприятия указаны с опечаткой или нет нужных печатей.

Работа за границей. Если гражданин работал в стране, не имеющей международного договора с Украиной, период работы в стаж не засчитывается.

Важно помнить, что в стаж входит период по уходу за лицом с инвалидностью, если страховой стаж за опекуна выплачивает орган соцзащиты.

В стаж входит период по уходу за лицом с инвалидностью, если страховой стаж за опекуна выплачивает орган соцзащиты Фото: Flickr / matwiemann

Уплата ЕСВ и выплаты гражданам: как взнос влияет на размер пенсии и других выплат

По словам юриста, единый социальный взнос напрямую влияет прежде всего на начисление страхового стажа. Один полный месяц засчитывается только при условии уплаты взноса не менее минимального размера.

Также ЕСВ имеет значение при расчете пенсии. Формула включает среднюю зарплату человека застрахованного лица, соотнесенную со средней по Украине. Чем выше зарплата и регулярнее уплачен ЕСВ, тем больше коэффициент и, соответственно, пенсия.

Единый социальный взнос напрямую влияет прежде всего на начисление страхового стажа. Один полный месяц засчитывается только при условии уплаты взноса не менее минимального размера

Право на другие социальные выплаты также имеют плательщики ЕСВ. Например, больничные, пособие по безработице, пособие по беременности и родам также зависят от страхового стажа и размера взносов.

Что касается физических лиц-предпринимателей и их обязанностей по уплате налогов для будущей пенсии, то, как отметил в комментарии Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловский, ФЛП, работающие на общей системе налогообложения, должны помнить, что с 1 января 2025 года ставка налога на доходы, как и раньше, составляет 18%. А вот ставка единого социального взноса составляет 22% от размера минимальной заработной платы, которая в 2025 году должна остаться на уровне 8 000 грн. То есть размер ЕСВ ежемесячно будет составлять 1760 грн.

"Обратите внимание, что с начала введения военного положения была возможность платить ЕСВ физическим лицам-предпринимателям за себя в добровольном порядке, с января же 2025 года уплата ЕСВ снова становится обязательной", — напомнил Роман Михайловский.