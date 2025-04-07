Для пенсии 15 тыс. грн: сколько нужно получать при 30 годах стажа

Чтобы обеспечить себе высокую пенсию, важно накопить достаточный трудовой стаж. Не менее существенным фактором является и уровень заработной платы.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для выхода на пенсию необходимо накопить достаточное количество трудового стажа. В 2025 году установлены следующие минимальные требования по стажу:

если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет ему нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года будет достаточно – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Если пенсионер заработал лишь 30 лет трудового стажа, в этом году он сможет выйти на пенсию в возрасте 63 или 65 лет. При этом требования к уровню заработной платы будут отличаться в зависимости от выбранного возраста. Чтобы оформить пенсию в 63 года и получать выплаты в размере 15 тысяч гривен, необходимо иметь заработную плату не ниже 38,7 тысячи гривен.

А вот для выхода на пенсию в 65 лет требования немного мягче. В этом случае достаточно иметь заработную плату на уровне 35,1 тысячи гривен.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".