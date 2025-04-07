Для пенсії 15 тис. грн: скільки потрібно отримувати за 30 років стажу

Щоб забезпечити собі високу пенсію, важливо накопичити достатній трудовий стаж. Не менш суттєвим фактором є і рівень заробітної плати.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Для виходу на пенсію необхідно накопичити достатню кількість трудового стажу. У 2025 році встановлено такі мінімальні вимоги щодо стажу:

якщо особа хоче вийти на пенсію в 60 років їй потрібно набути не менше 32 років страхового стажу;

у 63 роки буде достатньо — 22 роки страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

Якщо пенсіонер заробив лише 30 років трудового стажу, цього року він зможе вийти на пенсію у віці 63 або 65 років. При цьому вимоги до рівня заробітної плати відрізнятимуться залежно від обраного віку. Щоб оформити пенсію в 63 роки й отримувати виплати в розмірі 15 тисяч гривень, необхідно мати заробітну плату не нижче 38,7 тисячі гривень.

А ось для виходу на пенсію в 65 років вимоги трохи м'якші. У цьому випадку достатньо мати заробітну плату на рівні 35,1 тисячі гривень.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".