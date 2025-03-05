Украинцы жалуются на двойные курсы обмена валют на доллар в зависимости от года его выпуска. В Верховной Раде отреагировали, назвав ситуацию "еще хуже", чем простое зарабатывание на гражданах дополнительной маржи обменниками. Фокус собрал советы экспертов, как не стать жертвой двойных курсов обменников.

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После того, как в ВР поступили жалобы граждан о проблеме обмена старых долларовых купюр, а именно — двойные курсы на доллар в зависимости от года его эмиссии, там заговорили о злоупотреблениях легальных обменников и работе нелегальных. Так, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками. Однако, как действовать гражданам в таких случаях, кроме того, что жаловаться в Комитет, Даниил Гетманцев не объяснил. Фокус обратился к экспертам за разъяснением.

Два курса в обменниках: кто виноват и что делать со "старыми" долларами

Председатель комитета ВРУ Даниил Гетманцев советует украинцам не замалчивать проблему, а сразу жаловаться лично ему. И если увидели на обменнике разные курсы на одну и ту же валюту — фотографировать и отправлять по тел. 050 356 55 41, в Комитет по вопросам финансов (Киев, Грушевского,5) или в НБУ и Нацполицию. А пока Нацполиция будет проверять "аферистов, которые снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман". Однако не все так просто, говорит Гетманцев.

Украинцы жалуются на проблему обмена старых долларовых купюр в обменниках валют Фото: Unplash

"Оказалось, что ситуация еще хуже, и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники... полицейские в этом отдельном случае всячески способствуют развитию "бизнеса", который не платит ни копейки в бюджет", — пояснил Гетманцев и назвал две главные проблемы, а именно — злоупотребление легальных обменников и работу нелегальных.

Поэтому здесь кроме Нацпола, должен действовать и НБУ: проверить такие учреждения и немедленного принять меры к нарушителям закона.

Председатель комитета ВРУ Даниил Гетманцев советует украинцам не замалчивать проблему, а сразу жаловаться лично ему

В то же время экономист и экс-член Совета НБУ Виталий Шапран всю ответственность за ситуацию возлагает именно на НБУ, ведь регулятор имел достаточно полномочий для влияния. Однако, как говорит Шапран, достаточно формально подошел к выполнению своих функций.

"А теперь пытается доказать, что проблема вообще не в его сфере влияния, что только снижает доверие к НБУ и подчеркивает его институциональную несостоятельность", — считает Виталий Шапран.

По словам эксперта, НБУ имеет достаточно полномочий, которые предоставило ему государство, в том числе и в области регулирования наличного денежного обращения иностранной валюты. Однако он не справился с такой функцией в интересах граждан.

НБУ имеет достаточно полномочий, которые предоставило ему государство, в том числе и в области регулирования наличного денежного обращения иностранной валюты. Однако он не справился с такой функцией в интересах граждан

"Существующая рыночная ниша, которую поручили регулировать именно НБУ, предусматривает коррекцию политики Федеральной резервной системы США на территории Украины. ФРС подтверждает, что и "белые", и "синие" доллары, и даже "зеленые" являются законным платежным средством в США и за пределами США. Но вследствие определённых процессов местный рынок искажает изначальные условия, которые гарантирует ФРС всем пользователям долларов. Так получается, что на вопросе белых долларов зарабатывают все: обменные пункты, банк, который их подкрепляет, теневики. Хочу верить, что не зарабатывает только НБУ. А теряет опять население. Так в чьих интересах работает НБУ? Никакого общественного или государственного интереса в том, чтобы на наличном рынке было два разных курса на один и тот же доллар в зависимости от года выпуска банкноты, — нет", — сказал Виталий Шапран.

То, что вместо решения проблемы, вину перекладывают на теневую экономику и советуют обращаться к правоохранителям, не является ее решением, говорит эксперт.

"Вот такой яркий кейс украинского deep state, который должен быть срочно перестроен", — отметил экономист.

Проблема обмена старых купюр существует давно Фото: УНИАН

Новые и старые купюры в обменниках: советы потребителям, которые планируют обменять валюту

На самом деле проблема обмена старых купюр существует давно, а широкую огласку приобретает всплесками, время от времени. По словам директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина, наиболее оптимальное решение для обмена старых купюр — обращение в кассы в отделениях Ощадбанка.

"Данный государственный банк умеет работать с подобными купюрами и готов к легкому их обмену", — посоветовал эксперт.

Наиболее оптимальное решение для обмена старых купюр — обращение в кассы в отделениях Ощадбанка

В общем любые купюры долларов, кроме откровенно потертых или изношенных, должны приниматься всеми отделениями и банков, и обменников, а использование какой-то комиссии при этом — абсолютно противоречит законодательству.

В Украине очень много банкнот долларов выпуска 1996 года, 2003 или 2006 года, это так называемые "белые" или "серые" купюры, которые так же действительны, как и новые "синие" банкноты, выпускаемые после 2009 года.

Если определенный обменник предложил комиссию за обмен долларов старого образца, то, как уже было отмечено выше, нужно написать жалобу — или в НБУ, или в Комитет ВРУ по вопросам финансов. Но дальнейшие действия потребителей должны быть связаны с поиском банковского отделения, где, скорее всего, валютообменную операцию проведут, ведь банки, в отличие от обменников, традиционно больше склонны выполнять законодательные нормы.

Украинцы жалуются на два курса в обменниках Фото: Иллюстративное фото

Изношенные банкноты: должны ли клиенты платить комиссию за обмен потертых купюр

Лишь изношенные купюры банки абсолютно легально принимают с определенными затратами на обмен со стороны клиентов. В "Глобус Банке" Фокусу подробно объяснили, как поменять изношенные доллары или евро и осуществить обмен на новые купюры.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, банкнота, имеющая явные признаки сильного износа, отправляется на инкассо. И именно за инкассо банк устанавливает комиссию.

Банкнота, имеющая явные признаки сильного износа, отправляется на инкассо. И именно за инкассо банк устанавливает комиссию

"Определенные критерии значительного износа регламентируются постановлением НБУ №76 от 20.06.2023 г., которое вносит изменения в Инструкцию по организации кассовых операций в банках и проведения платежных операций поставщиками финансовых услуг. Дополнительно правила оценки платежных характеристик и процедуры обмена банкнот и монет национальной валюты Украины установлены постановлением НБУ №134 от 03.12.2018 г.", — рассказал Лесовой.

Кассиры обязаны проверять подлинность банкнот с помощью счетчиков или сортировщиков с функциями ультрафиолетового, инфракрасного и магнитного контроля. Они также могут использовать специальные детекторы для визуализации защитных элементов. Если оборудование определяет банкноту, как непригодную к обращению, банк имеет право отказаться от ее приема.

Важно

"За первые 28 дней ноября украинцы купили 1,227 млрд. долларов", — финансовый эксперт Анна Золотько

Какие банкноты банки должны принимать на инкассо:

1) банкноты иностранной валюты, которые приобрели во время обращения одного или нескольких признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, обожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки.

2) банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Комиссия по операциям инкассо зависит от степени повреждения купюры, а также от ее года выпуска Фото: УНИАН

Стоит учитывать, что операции инкассо (замена изношенных купюр на новые) разрешены только с валютами, которые регулятор не ограничил. Например, санкции на проведение операций с российскими и белорусскими рублями были введены постановлением НБУ №18 от 24.02.2022 г. В то же время в конце 2023 года был принят закон, который до 31 декабря 2024 года предоставляет возможность клиентам украинских банков обменивать валюту этих стран в безналичной форме через финансовые учреждения, которые не находятся в санкционных списках.

"Однако, на практике количество банкнот и монет, которые соответствуют критериям значительного износа, незначительно. По статистике, доля таких банкнот не превышает 0,03% от общего объема сданных купюр различных номиналов", — пояснил эксперт.

Размер комиссии за обмен изношенных банкнот может достигать 50% от их номинальной стоимости. При этом комиссия по операциям инкассо зависит от степени повреждения купюры, а также от ее года выпуска, если банкнота уже изъята из обращения, комиссия может быть выше. Комиссии отличаются в разных финучреждениях, и в некоторых составляют 10-15% номинала банкноты. Однако четкий ответ на то, сколько будет стоить обмен изношенной купюры на новую, потребителю предоставят только в банке.