На валютном рынке Украины в начале декабря — высокий спрос на валюту. Какие факторы влияют и почему украинцы идут в обменники для покупки долларов.

В течение прошлой и в начале этой недели на межбанке Украины сохраняется повышенный спрос на валюту. Об этом Фокусу рассказала эксперт Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank. По ее словам, на спрос повлияло несколько факторов, в частности, переходная дата, когда большинство украинцев получают регулярные доходы, довольно большие погашения ранее выпущенных ОВГЗ (гособлигаций), возвращение отключений эклектики из-за массированных обстрелов инфраструктуры, которые дополнительно повышают тревожность среди украинцев.

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"Общие девальвационные ожидания традиционно усиливаются в декабре из-за ожидания дополнительного давления на гривну из-за повышенных бюджетных расходов в конце года. В конце концов на прошлой неделе среднедневной объем торгов на межбанке превысил 213 млн. долл., что на 20-30 млн. долл. больше "стандартных" показателей последних нескольких месяцев. А Национальный банк увеличил интервенции в течение недели до 708,5 млн. долл., что на 118,5 млн. долларов больше показателей позапрошлой недели. Тем не менее, дополнительный спрос сказался на котировках и в последнюю среду ноября они достигали отметки 41,64 грн/долл. В начале первых торгов декабря стоимость американского доллара на ВРУ доходила до уровней 41,69 грн/долл.", — рассказала Анна Золотько.

И бизнес, и население активно покупают иностранную валюту Фото: Pexels

По ее мнению, на колебания курса влияют завершение календарного периода, закрытие внешнеэкономических контрактов и особенно повышенные бюджетные расходы.

"Повышенные девальвационные ожидания среди украинцев сохраняются. За первые 28 дней ноября чистая покупка ими иностранной валюты составила 1,227 млрд. долларов, что не намного меньше показателей октября. Конечно, население не является ключевым покупателем валюты, однако эти данные свидетельствуют об общих усиленных девальвационных ожиданиях среди всех экономических агентов. В конце концов при таких условиях они стараются не откладывать приобретение валюты, что приводит к концентрации спроса и стимулирует рост курса. Отмечу, что при этом Национальный банк продолжает придерживаться принятой стратегии и прилагает достаточно усилий для недопущения чрезмерных курсовых колебаний. Но регулятор не должен слишком сильно сопротивляться рыночным тенденциям, поэтому в упомянутые периоды усиленного сконцентрированного спроса котировки медленно движутся вверх", — говорит Анна Золотько.

Ранее эксперты в комментариях Фокусу отмечали, что частично колебания курса зависят от атак на энергетические объекты.

Напомним, экономисты считают, что в ближайшее время ситуация на валютном рынке будет развиваться по девальвационному сценарию и гривна постепенно будет терять свои позиции.