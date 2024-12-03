На валютному ринку України на початку грудня – високий попит на валюту. Які чинники впливають і чому українці ідуть в обмінники для купівлі доларів.

Протягом минулого та на початку цього тижня на міжбанку України зберігається підвищений попит на валюту. Про це Фокусу розповіла експертка Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank. За її словами, на попит вплинуло кілька чинників, зокрема, перехідна дата, коли більшість українців отримують регулярні доходи, доволі великі погашення раніше випущених ОВДП (держоблігацій), повернення відключень еклектики через масовані обстріли інфраструктури, які додатково підвищують тривожність серед українців.

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"Загальні девальваційні очікування традиційно посилюються у грудні через очікування додаткового тиску на гривню через підвищені бюджетні видатки наприкінці року. Зрештою минулого тижня середньоденний обсяг торгів на міжбанку перевищив 213 млн. дол., що на 20-30 млн. дол. більше "стандартних" показників останніх кількох місяців. А Національний банк збільшив інтервенції протягом тижня до 708,5 млн. дол., що на 118,5 млн. доларів більше показників позаминулого тижня. Менше з тим, додатковий попит позначився на котируваннях і в останню середу листопада вони сягали позначки 41,64 грн/дол. На початку перших торгів грудня вартість американського долару на ВРУ доходила до рівнів 41,69 грн/дол.", — розповіла Анна Золотько.

І бізнес, і населення активно купують іноземну валюту Фото: Pexels

На її думку, на коливання курсу впливають завершення календарного періоду, закриття зовнішньоекономічних контрактів та особливо підвищені бюджетні видатки.

"Підвищені девальваційні очікування серед українців зберігаються. За перші 28 днів листопада чиста купівля ними іноземної валюти склала 1,227 млрд. доларів, що не набагато менше показників жовтня. Звісно, населення не є ключовим покупцем валюти, проте ці дані свідчать про загальні підсилені девальваційні очікування серед усіх економічних агентів. Зрештою за таких умов вони намагаються не відкладати придбання валюти, що призводить до концентрації попиту та стимулює зростання курсу. Відзначу, що при цьому Національний банк продовжує дотримуватися ухваленої стратегії та докладає достатньо зусиль для недопущення надмірних курсових коливань. Але регулятор не має занадто сильно пручатися ринковим тенденціям, тож у згадані періоди посиленого сконцентрованого попиту котирування поволі рухаються вгору", — каже Анна Золотько.

Раніше експерти у коментарях Фокусу зазначали, що частково коливання курсу залежать від атак на енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, економісти вважають, що найближчим часом ситуація на валютному ринку розвиватиметься за девальваційним сценарієм і гривня поступово втрачатиме свої позиції.