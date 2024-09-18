НБУ нещодавно видав постанову, яка пом’якшує валютні обмеження. Тим часом в середині вересня попит на валюту зростає, а курс гривні падає. Що відбувається та які чинники впливатимуть на курс восени.

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Курс гривні ще 2 вересня перебував на позначці 41,07 грн за долар, а 18 вересня — вже 41,41 грн/дол. Такі коливання вже стали звичними, адже, наприклад, у серпні в різні періоди курс сягав то 40,98 грн/дол., то 41,22 грн/дол., то 41,35 грн за долар. Фокус спитав у експертів валютного ринку, до чого готуватись та від чого залежатимуть у вересні–жовтні коливання курсу.

Купують валюту: що відбувається на валютному ринку у вересні

На міжбанку у вересні стабільно високий попит на долари, але обсяги вже не такі великі, як влітку. Як розповів Фокусу Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ стабільно продає 700–800 млн дол. на тиждень, 2,5–3,0 млрд дол. США на місяць. Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, також вказує на зменшення обсягу інтервенцій валюти від Нацбанку. "Більшу частину серпня щотижневі об’єми становили 500–600 млн дол. І лише протягом останніх двох тижнів, здебільшого через сезонний чинник, вони збільшилися до 740–780 млн. Але це все одно менше пікових 950 млн дол. у середині липня", — зазначає Золотько.

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На її думку, серед об’єктивних чинників впливу на курсові тренди у вересні варто звернути увагу на сезонне зростання валютного попиту насамперед з боку імпортерів, які у цей період активізують роботу з укладання нових контрактів напередодні високого споживчого сезону.

Наближення холодів мотивує імпортерів закуповувати більше, зокрема і енергообладнання, що впливає на попит на валюту Фото: Shutterstock

"Проте не тільки об’єктивні чинники наразі впливають на валютний ринок. Хвиля публікацій та подальших дискусій щодо ймовірної девальвації гривні з метою скорочення дефіциту бюджету підсилює девальваційні настрої серед усіх економічних агентів. Зважаючи на той факт, що українці традиційно восени очікують на послаблення національної валюти, зараз це створює додатковий тиск на гривню", — зауважує Анна Золотько.

Антон Курінний каже, що зараз Нацбанк постійно бере участь у валютних торгах та допомагає менш хаотично рухатися котируванням, і цим дає можливість як укріплюватися гривні в періоди податків та зарплат, так і послаблюватися за перекосу попиту на ринку.

Хвиля публікацій та подальших дискусій щодо ймовірної девальвації гривні з метою скорочення дефіциту бюджету підсилює девальваційні настрої Фото: РИА Новости

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у коментарі Фокусу зауважив, що завдяки режиму "керованої гнучкості" Нацбанку вдається успішно "гасити" будь-які прояви надмірного попиту на валюту — це стосується насамперед міжбанку, роль якого на валютному ринку є головною. "Тобто за умов вільного ринку у регулятора є важелі підкоригувати співвідношення попиту та пропозиції, збільшуючи чи зменшуючи, залежно від обставин, обсяги валютних інтервенцій", — каже експерт. І додає: восени на валютний ринок насамперед впливають економічні чинники, однак воєнні чинники також є суттєвими.

А що з готівкою: чи очікувати на сплески курсу в обмінниках

За словами Антона Курінного, у вересні так само, як і безготівковий, ринок готівки стабілізувався. "Періодами спред був мінімальний — на рівнях 10–15 копійок від міжбанку. Причина в тому, що існує помітний дефіцит гривні на готівковому ринку", — зауважив експерт.

Наразі експерти вказують на потужну реакцію курсу на готівковому ринку на новини. "Готівковий ринок доволі сильно реагує на інформаційну складову. Попит на іноземну валюту з боку населення є стійким та доволі високим, що насамперед є наслідком підвищених девальваційних очікувань", — зазначила Анна Золотько. І додає: останній місяць літа обсяг чистої купівлі валюти українцями скоротився до 781 млн дол. (в липні — 1,17 млрд дол.). І зараз відчувається помірне зростання обсягів. Проте тут коливання цілком залежать від того, що відбувається на міжбанку.

Ключовий вплив на готівковий курс мають коливання на міжбанку та, звісно, новини і ситуація на фронті Фото: Pexels

"Ключовим індикатором для валютного ринку є котирування на ВРУ. Готівковий ринок рухається синхронно з безготівковим, випереджаючи останній на 0,5–0,7%, тобто фактично на вартість логістики готівкової валюти. Спекулятивні спроби не приносять результату, оскільки конкуренція між безготівковими інструментами придбання валюти, що доступні українцям, та готівковим ринком дуже значна", — каже Анна Золотько.

Нові правила: чи відобразиться на курсі пом’якшення валютних обмежень

З 10 вересня НБУ пом'якшив низку обмежень. Наприклад, державні підприємства зможуть купувати валюту та переказувати її на користь нерезидентів, щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю (CO₂), пов’язаних з авіаційною діяльністю. Бізнесу надали можливість здійснювати всі необхідні платежі, передбачені договорами перестрахування, укладеними з іноземними ядерними страховими пулами. Також НБУ дав змогу суб’єктам електронної комерції купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для сплати ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн ЄС. І ще бізнесу дозволили відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 09 липня 2024 року (включно). Такі перекази дозволені виключно за кошт власної іноземної валюти.

Валютна лібералізація, що вступила в дію 10 вересня, навряд чи вплине на курс, кажуть експерти

Опитані Фокусом експерти кажуть: навряд чи такі новації здатні вплинути на курсові коливання. "Ухвалені на початку вересня кроки пом’якшення валютних обмежень, як і всі інші пом’якшення, трохи збільшать попит на валюту з боку бізнесу. Проте йдеться про доволі обмежені обсяги, які до того ж не будуть системними. Причому найбільш суттєве пом’якшення щодо можливості відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 09 липня 2024 року, взагалі не чинитиме тиск на валютний ринок, оскільки для таких операцій регулятор дозволив бізнесу використовувати виключно власну валюту", — каже Анна Золотько.

Антон Курінний впевнений: ухвалені правила матимуть мінімальний вплив на ринок, адже основна причина коливань зараз одна — війна та ії наслідки.

Що далі: як може змінитися курс восени і до кінця 2024 року

На думку Анни Золотько, попит на іноземну валюту протягом вересня традиційно є підвищеним, що насамперед пов’язано із сезонним чинником. Валютний ринок залишається розбалансованим й регулятор продовжуватиме компенсувати структурний дефіцит іноземної валюти.

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"Наразі Нацбанк здійснює посилену підтримку гривні, оскільки значна девальвація несе додаткові ризики для цінової стабільності. Найближчим часом регулятор, скоріш за все, продовжуватиме докладати додаткових зусиль для утримання курсу, про що його представники неодноразово наголошували. Тож, на мою думку, вище позначки 42,0 грн/дол. курс долару у найближчі тижні підніматися не буде", — зазначила Анна Золотько.

До кінця року бізнес готується до падіння гривні до рівня 42 грн за долар Фото: УНІАН

Антон Курінний у коментарі Фокусу зауважив, що частково коливання залежать від атак на енергетичні об’єкти — чи буде потреба терміново закуповувати електроенергію чи ні. "Сезонність, яка супроводжувалася ростом валюти до повномасштабного вторгнення, мабуть, також буде помічена, але не очікуємо сильної волатильності. Вважаємо, що регулятор буде продумано стримувати будь-які панічні рухи валюти", — каже Курінний.

НБУ продовжуватиме докладати додаткових зусиль для утримання курсу. Проте це не скасовує можливого послаблення курсу гривні до 42 гривень за долар вже у найближчий місяць

Тим часом, на думку Тараса Лєсового, в поточному році "девальваційних сюрпризів" вже не станеться, а відтак курс долара не зміниться суттєво. "Зауважу, що в держбюджеті на кінець року закладено курс 42,1 грн/дол. Тобто в подальші місяці ринок очікує, що курсові коливання можуть відбуватися переважно в діапазоні 41–42 грн/долар. Ми схильні вважати, що гривні не загрожує стрімке падіння, з рештою курсовий прогноз справдиться, хоча не виключено, що ситуація на ринку впродовж осені та в грудні буде досить динамічною, однак на кінець року курсові показники навряд чи будуть значно вищими за 42 грн/долар", — резюмував експерт.