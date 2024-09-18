НБУ недавно издал постановление, которое смягчает валютные ограничения. Между тем в середине сентября спрос на валюту растет, а курс гривны падает. Что происходит и какие факторы будут влиять на курс осенью.

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Курс гривны еще 2 сентября находился на отметке 41,07 грн за доллар, а 18 сентября — уже 41,41 грн/долл. Такие колебания уже стали привычными, ведь, например, в августе в разные периоды курс достигал то 40,98 грн/долл., то 41,22 грн/долл., то 41,35 грн за доллар. Фокус спросил у экспертов валютного рынка, к чему готовиться и от чего будут зависеть в сентябре–октябре колебания курса.

Покупают валюту: что происходит на валютном рынке в сентябре

На межбанке в сентябре стабильно высокий спрос на доллары, но объемы уже не такие большие, как летом. Как рассказал Фокусу Антон Куринной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, НБУ стабильно продает 700–800 млн долл. в неделю, 2,5–3,0 млрд долл. США в месяц. Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, также указывает на уменьшение объема интервенций валюты от Нацбанка. "Большую часть августа еженедельные объемы составляли 500–600 млн долл. И только в течение последних двух недель, в основном из-за сезонного фактора, они увеличились до 740–780 млн. Но это все равно меньше пиковых 950 млн дол. в середине июля", — отмечает Золотько.

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По ее мнению, среди объективных факторов влияния на курсовые тренды в сентябре стоит отметить сезонный рост валютного спроса прежде всего со стороны импортеров, которые в этот период активизируют работу по заключению новых контрактов в преддверии высокого потребительского сезона.

Приближение холодов мотивирует импортеров закупать больше, в том числе и энергооборудования, что влияет на спрос на валюту Фото: Shutterstock

"Однако не только объективные факторы сейчас влияют на валютный рынок. Волна публикаций и дальнейших дискуссий о вероятной девальвации гривны с целью сокращения дефицита бюджета усиливает девальвационные настроения среди всех экономических агентов. Учитывая тот факт, что украинцы традиционно осенью ожидают ослабления национальной валюты, сейчас это создает дополнительное давление на гривну", — отмечает Анна Золотько.

Антон Куринной говорит, что сейчас Нацбанк постоянно участвует в валютных торгах и помогает менее хаотично двигаться котировкам, и этим дает возможность как укрепляться гривне в периоды налогов и зарплат, так и ослабляться при перекосе спроса на рынке.

Волна публикаций и дальнейших дискуссий о вероятной девальвации гривны с целью сокращения дефицита бюджета усиливает девальвационные настроения Фото: РИА Новости

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии Фокусу отметил, что благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанку удается успешно "гасить" любые проявления чрезмерного спроса на валюту — это касается прежде всего межбанка, роль которого на валютном рынке является главной. "То есть в условиях свободного рынка у регулятора есть рычаги подкорректировать соотношение спроса и предложения, увеличивая или уменьшая, в зависимости от обстоятельств, объемы валютных интервенций", — говорит эксперт. И добавляет: осенью на валютный рынок прежде всего влияют экономические факторы, однако военные факторы также являются существенными.

А что с наличными: ожидать ли всплесков курса в обменниках

По словам Антона Куринного, в сентябре так же, как и безналичный, наличный рынок стабилизировался. "Периодами спред был минимальный — на уровнях 10–15 копеек от межбанка. Причина в том, что существует заметный дефицит гривны на наличном рынке", — отметил эксперт.

Сейчас эксперты указывают на мощную реакцию курса на наличном рынке на новости. "Наличный рынок довольно сильно реагирует на информационную составляющую. Спрос на иностранную валюту со стороны населения является устойчивым и довольно высоким, что прежде всего является следствием повышенных девальвационных ожиданий", — отметила Анна Золотько. И добавляет: последний месяц лета объем чистой покупки валюты украинцами сократился до 781 млн долл. (в июле — 1,17 млрд долл.). И сейчас ощущается умеренный рост объемов. Однако здесь колебания полностью зависят от того, что происходит на межбанке.

Ключевое влияние на наличный курс имеют колебания на межбанке и, конечно, новости и ситуация на фронте Фото: Pexels

"Ключевым индикатором для валютного рынка являются котировки на ВРУ. Наличный рынок движется синхронно с безналичным, опережая последний на 0,5–0,7%, то есть фактически на стоимость логистики наличной валюты. Спекулятивные попытки не приносят результата, поскольку конкуренция между безналичными инструментами приобретения валюты, которые доступны украинцам, и наличным рынком очень значительна", — говорит Анна Золотько.

Новые правила: отразится ли на курсе смягчение валютных ограничений

С 10 сентября НБУ смягчил ряд ограничений. Например, государственные предприятия смогут покупать валюту и переводить ее в пользу нерезидентов, чтобы закупать квоты для покрытия или компенсации выбросов диоксида углерода (CO₂), связанных с авиационной деятельностью. Бизнесу предоставили возможность осуществлять все необходимые платежи, предусмотренные договорами перестрахования, заключенными с иностранными ядерными страховыми пулами. Также НБУ позволил субъектам электронной коммерции покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС по операциям по покупке товаров украинских производителей потребителями из стран ЕС. И еще бизнесу разрешили возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года до 09 июля 2024 года (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты.

Валютная либерализация, вступившая в действие 10 сентября, вряд ли повлияет на курс, говорят эксперты

Опрошенные Фокусом эксперты говорят: вряд ли такие новации способны повлиять на курсовые колебания. "Принятые в начале сентября шаги смягчения валютных ограничений, как и все другие смягчения, немного увеличат спрос на валюту со стороны бизнеса. Однако речь идет о довольно ограниченных объемах, которые к тому же не будут системными. Причем наиболее существенное смягчение о возможности возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года до 09 июля 2024 года, вообще не окажет давление на валютный рынок, поскольку для таких операций регулятор разрешил бизнесу использовать исключительно собственную валюту", — говорит Анна Золотько.

Антон Куринной уверен: принятые правила будут иметь минимальное влияние на рынок, ведь основная причина колебаний сейчас одна — война и ее последствия.

Что дальше: как может измениться курс осенью и до конца 2024 года

По мнению Анны Золотько, спрос на иностранную валюту в течение сентября традиционно является повышенным, что прежде всего связано с сезонным фактором. Валютный рынок остается разбалансированным и регулятор будет продолжать компенсировать структурный дефицит иностранной валюты.

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Черные лебеди валютного курса. Что будет с гривной дальше?

"Сейчас Нацбанк осуществляет усиленную поддержку гривны, поскольку значительная девальвация несет дополнительные риски для ценовой стабильности. В ближайшее время регулятор, скорее всего, будет продолжать прилагать дополнительные усилия для удержания курса, о чем его представители неоднократно подчеркивали. Поэтому, по моему мнению, выше отметки 42,0 грн/долл. курс доллара в ближайшие недели подниматься не будет", — отметила Анна Золотько.

До конца года бизнес готовится к падению гривны до уровня 42 грн за доллар Фото: УНИАН

Антон Куринной в комментарии Фокусу отметил, что частично колебания зависят от атак на энергетические объекты — будет ли потребность срочно закупать электроэнергию или нет. "Сезонность, которая сопровождалась ростом валюты до полномасштабного вторжения, видимо, также будет замечена, но не ожидаем сильной волатильности. Считаем, что регулятор будет продуманно сдерживать любые панические движения валюты", — говорит Куринной.

НБУ будет продолжать прилагать дополнительные усилия для удержания курса. Однако это не отменяет возможного ослабления курса гривны до 42 гривен за доллар уже в ближайший месяц

Между тем, по мнению Тараса Лесового, в текущем году "девальвационных сюрпризов" уже не произойдет, а значит курс доллара не изменится существенно. "Замечу, что в госбюджете на конец года заложен курс 42,1 грн/долл. То есть в последующие месяцы рынок ожидает, что курсовые колебания могут происходить преимущественно в диапазоне 41–42 грн/доллар. Мы склонны считать, что гривне не грозит стремительное падение, в остальном курсовой прогноз оправдается, хотя не исключено, что ситуация на рынке в течение осени и в декабре будет достаточно динамичной, однако на конец года курсовые показатели вряд ли будут значительно выше 42 грн/доллар", — резюмировал эксперт.