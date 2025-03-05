Українці скаржаться на подвійні курси обміну валют на долар залежно від року його випуску. У Верховній Раді відреагували, назвавши ситуацію "ще гіршою", ніж просте заробляння на громадянах додаткової маржі обмінниками. Фокус зібрав поради експертів, як не стати жертвою подвійних курсів обмінників.

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Після того, як до ВР надійшли скарги громадян про проблему обміну старих доларових купюр, а саме — подвійні курси на долар залежно від року його емісії, там заговорили про зловживання легальних обмінників і роботу нелегальних. Так, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев зазначив, що попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками. Проте, як діяти громадянам в таких випадках, окрім того, що скаржитися до Комітету, Данило Гетманцев не пояснив. Фокус звернувся до експертів за роз'ясненням.

Два курси в обмінниках: хто винний та що робити зі "старими" доларами

Голова комітету ВРУ Данило Гетманцев радить українцям не замовчувати проблему, а одразу скаржитися особисто йому. І якщо побачили на обміннику різні курси на одну й ту саму валюту — фотографувати і надсилати за тел. 050 356 55 41, у Комітет з питань фінансів (Київ, Грушевського,5) або в НБУ та Нацполіцію. А поки Нацполіція перевірятиме "аферистів, які знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені". Проте не все так просто, каже Гетманцев.

Українці скаржаться на проблему обміну старих доларових купюр в обмінниках валют Фото: Unplash

"Виявилося, що ситуація є ще гіршою, і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники… поліцейські в цьому окремому випадку всіляко сприяють розвитку "бізнесу", що не сплачує жодної копійки в бюджет", — пояснив Гетманцев і назвав дві головних проблеми, а саме — зловживання легальних обмінників та роботу нелегальних.

Тож тут, окрім Нацполу, має діяти і НБУ: перевірити такі установи та негайного вжити заходів до порушників закону.

Голова комітету ВРУ Данило Гетманцев радить українцям не замовчувати проблему, а одразу скаржитися особисто йому

Водночас економіст та ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран усю відповідальність за ситуацію покладає саме на НБУ, адже регулятор мав достатньо повноважень для впливу. Проте, як каже Шапран, досить формально підійшов до виконання своїх функцій.

"А тепер намагається довести, що проблема взагалі не в його сфері впливу, що тільки знижує довіру до НБУ та підкреслює його інституційну неспроможність", — вважає Віталій Шапран.

За словами експерта, НБУ має достатньо повноважень, які надала йому держава, зокрема і в галузі регулювання готівкового грошового обігу іноземної валюти. Проте він не впорався з такою функцією в інтересах громадян.

НБУ має достатньо повноважень, які надала йому держава, зокрема і в галузі регулювання готівкового грошового обігу іноземної валюти. Проте він не впорався з такою функцією в інтересах громадян

"Наявна ринкова ніша, яку доручили регулювати саме НБУ, передбачає корекцію політики Федеральної резервної системи США на території України. ФРС підтверджує, що і "білі", і "сині" долари, і навіть "зелені" є законним платіжним засобом в США та за межами США. Але внаслідок певних процесів місцевий ринок викривляє початкові умови, які гарантує ФРС всім користувачам доларів. Так виходить, що на питанні білих доларів заробляють всі: обмінні пункти, банк, який їх підкріплює, тіньовики. Хочу вірити, що не заробляє тільки НБУ. А втрачає знову населення. Так в чиїх інтересах працює НБУ? Ніякого суспільного чи державного інтересу в тому, щоб на готівковому ринку було два різні курси на один і той самий долар залежно від року випуску банкноти, — немає", — сказав Віталій Шапран.

Те, що замість вирішення проблеми, провину перекладають на тіньову економіку і радять звертатися до правоохоронців, не є її вирішенням, каже експерт.

"Оце такий яскравий кейс українського deep state, який має бути терміново перебудований", — зауважив економіст.

Проблема обміну старих купюр існує давно Фото: УНІАН

Нові та старі купюри в обмінниках: поради споживачам, які планують обміняти валюту

Насправді проблема обміну старих купюр існує давно, а широкого розголосу набуває сплесками, час від часу. За словами директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, найбільш оптимальне рішення для обміну старих купюр — звертання до кас у відділеннях Ощадбанку.

"Цей державний банк вміє працювати з подібними купюрами і готовий до легкого їхнього обміну", — порадив експерт.

Найбільш оптимальне рішення для обміну старих купюр — звертання до кас у відділеннях Ощадбанку

Загалом будь-які купюри доларів, окрім відверто потертих чи-то зношених, мають прийматись усіма відділеннями і банків, і обмінників, а використання якоїсь комісії водночас — абсолютно суперечить законодавству.

В Україні дуже багато банкнот доларів випуску 1996 року, 2003 чи 2006 року, це так звані "білі" чи "сірі" купюри, які є так само дійсні, як і нові "сині" банкноти, що випускають після 2009 року.

Якщо певний обмінник запропонував комісію за обмін доларів старого зразка, то, як вже було зазначено вище, потрібно написати скаргу — або до НБУ, або до Комітету ВРУ з питань фінансів. Але подальші дії споживачів мають бути пов’язані з пошуком банківського відділення, де, найімовірніше, валютообмінну операцію проведуть, адже банки, на відміну від обмінників, традиційно більше схильні виконувати законодавчі норми.

Українці скаржаться на два курси в обмінниках Фото: Ілюстративне фото

Зношені банкноти: чи мають клієнти платити комісію за обмін потертих купюр

Лише зношені купюри банки абсолютно легально приймають з певними витратами на обмін з боку клієнтів. У "Глобус Банку" Фокусу докладно пояснили, як поміняти зношені долари чи євро і здійснити обмін на нові купюри.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, банкнота, що має явні ознаки сильного зношення, відправляється на інкасо. І саме за інкасо банк встановлює комісію.

Банкнота, що має явні ознаки сильного зношення, відправляється на інкасо. І саме за інкасо банк встановлює комісію

"Визначені критерії значного зносу регламентуються постановою НБУ №76 від 20.06.2023 р., яка вносить зміни до Інструкції щодо організації касових операцій у банках та проведення платіжних операцій постачальниками фінансових послуг. Додатково правила оцінки платіжних характеристик і процедури обміну банкнот та монет національної валюти України встановлено постановою НБУ №134 від 03.12.2018 р.", — розповів Лєсовий.

Касири зобов'язані перевіряти справжність банкнот за допомогою лічильників або сортувальників із функціями ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного контролю. Вони також можуть використовувати спеціальні детектори для візуалізації захисних елементів. Якщо обладнання визначає банкноту, як непридатну до обігу, банк має право відмовитися від її прийому.

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Які банкноти банки мають приймати на інкасо:

1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу однієї або кількох ознак значного зношення/пошкодження:

розірвані (розрізані) на частини;

із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

із локальними забрудненнями (плямами), включно з видимими в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, включно з тими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки.

2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

Комісія за операціями інкасо залежить від ступеня пошкодження купюри, а також від її року випуску Фото: УНІАН

Варто враховувати, що операції інкасо (заміна зношених купюр на нові) дозволені лише з валютами, які регулятор не обмежив. Наприклад, санкції на проведення операцій із російськими та білоруськими рублями були запроваджені постановою НБУ №18 від 24.02.2022 р. Водночас наприкінці 2023 року було ухвалено закон, що до 31 грудня 2024 року надає можливість клієнтам українських банків обмінювати валюту цих країн у безготівковій формі через фінансові установи, які не перебувають у санкційних списках.

"Проте на практиці кількість банкнот і монет, які відповідають критеріям значного зносу, незначна. За статистикою, частка таких банкнот не перевищує 0,03% від загального обсягу зданих купюр різних номіналів", — пояснив експерт.

Розмір комісії за обмін зношених банкнот може досягати 50% від їхньої номінальної вартості. Водночас комісія за операціями інкасо залежить від ступеня пошкодження купюри, а також від її року випуску, якщо банкнота вже вилучена з обігу, комісія може бути вищою. Комісії відрізняються у різних фінустановах, і в деяких складають 10–15% номіналу банкноти. Проте чітку відповідь на те, скільки коштуватиме обмін зношеної купюри на нову, споживачу нададуть лише в банку.