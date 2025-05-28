Рост экономики Украины в первом квартале 2025 года замедлился и сейчас прогнозы по ВВП по итогам года меняются в сторону ухудшения. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал Фокусу о причинах.

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По сравнению с прошлыми годами в Украине наблюдается замедление экономического роста: в 2023 году рост ВВП был на уровне 5,5%, в 2024 году — 2,9%. То есть падение темпов роста уже было в прошлом году. Об этом в разговоре с Фокусом отметил народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Имеем дальнейшее замедление восстановления экономики в этом году. По данным НБУ, в первом квартале ВВП вырос на 0,5%. Это в разы меньше 2024 года, когда в первом квартале было +6,8%. По последним оценкам правительства, прогноз роста ВВП на 2025 год составляет 2,7%, то есть экономика продолжит замедляться", — говорит Данил Гетманцев.

По его мнению, первая и главная причина замедления темпов развития экономики — это война, и все то, что происходит, является прямым или косвенным следствием войны.

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"Уровень безработицы по разным оценкам составляет от 11% до 17%. Это неоспоримое следствие войны и барьер для восстановления экономики, потому что наша безработица еще и структурная. То есть отсутствуют высококвалифицированные кадры на соответствующие должности. Или же люди ищут ту работу, которой нет. Например, переехав с Востока, где промышленные предприятия, они не могут себя найти на Западе, где таких компаний нет или нет предложения работы по профессии, которую имеет человек. Далее: давайте также будем откровенны — квалифицированные кадры выехали за границу, и это тоже проблема. В мае Минэкономики анонсировало, что в конце 2025 года представит новую Стратегию занятости. Только в конце 2025 года? Я считаю, что этим надо было давно уже заниматься и эта стратегия уже несколько лет у нас должна была бы работать", — говорит Данил Гетманцев.

Говоря об экспорте украинских товаров за границу, Данил Гетманцев отметил сокращение объема экспорта. "У нас импорт растет: за январь-апрель более чем на 13%. А экспорт падает. Бесспорно, проблему экспорта нельзя решить одним решением. Но смягчить негатив государственными программами можно. И мы эти государственные программы предусмотрели в законодательстве и в государственном бюджете. Например, Экспортно-кредитное агентство. Однако указанная организация за первый квартал поддержала лишь 24 экспортные сделки, заключенные 20-ю экспортерами. Объем полученного благодаря ЭКА финансирования — 149,2 млн. грн, что поддержало экспорт на 3,2 млрд. грн. Это по сравнению с объемом экспорта за первые три месяца почти на 10 млрд. долларов — капля. Такая эффективность является низкой", — рассказал глава финансового комитета парламента.

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По его словам, вопрос экспорта — это также и торговый безвиз с Евросоюзом. С 6 июня уже отменяются беспошлинные квоты для большинства важных для Украины товаров, которые были введены в рамках режима автономных торговых преференций. "Как результат, беспошлинный экспорт кукурузы в ЕС может уменьшиться в 10 раз, экспорт сахара — более чем вдвое. Очень хотелось бы, чтобы Министерство экономики предусмотрело соответствующие компенсаторные механизмы. По расчетам экспертов, в результате потери экономического безвиза в этом году мы потеряем по экспорту 3,5 млрд. евро. При этом, очень положительным является пример металлургов, потому что именно по этой продукции квоты ЕС сохраняет, но нам пошли навстречу и продолжили "стальной безвиз" на три года, до июня 2028 года. Это вопрос больших торговых договоренностей, чем занимается Минэкономики. Надеюсь, что и по "аграрке" будет найдено компромиссное решение по более благоприятному торговому режиму экспорта в ЕС", — говорит Данил Гетманцев.

Объемы инвестиций сокращаются, говорит народный депутат Данил Гетманцев Фото: Pexels

Что касается инвестиций, то, по словам народного депутата, они просели в прошлом году и сейчас продолжают сокращение. "И когда мы говорим об инвестициях, это не только и не столько инвестняни, которые не работают. Это и развитие страхования военных рисков в спрос на него огромный. Важным является и вопрос кредитов. Дешевые кредитные деньги, которые у нас должны быть. Программа "5-7-9%" должна расширяться, а не сокращаться, как в этом году, ведь она нужна и крайне необходима для развития бизнеса, а значит, и развития экономической активности", — уверен Даниил Гетманцев. И добавляет: на инвестиции имеет влияние бизнес-климат. "Бизнес-климат — это инфраструктура, качество и эффективность государственных органов, это то, с чем постоянно сталкивается бизнес в процессе своей деятельности. Если мы говорим, что необходимо реформировать таможню, то Кабинет Министров и Минфин уже 5 месяцев не могут обеспечить выполнение принятого Верховной Радой закона о перезагрузке таможни, к эффективности работы которой много вопросов", — пояснил Данил Гетманцев.

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Он также отметил чрезмерную зарегулированность экономики. Ведь в 2023 году была создана специальная межведомственная рабочая группа при КМУ, которая занималась этим вопросом, и было определено, что более тысячи государственных разрешений и других регуляторных инструментов и процедур подлежит отмене или оптимизации. Однако за два года отменено 352 разрешения.

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