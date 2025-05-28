Зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось і наразі прогнози щодо ВВП за підсумками року змінюються в бік погіршення. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів Фокусу про причини.

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Порівняно з минулими роками в Україні спостерігається уповільнення економічного зростання: у 2023 році зростання ВВП було на рівні 5,5%, у 2024 році – 2,9%. Тобто падіння темпів росту вже було торік. Про це у розмові з Фокусом зауважив народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Маємо подальше уповільнення відновлення економіки цього року. За даними НБУ, в першому кварталі ВВП зріс на 0,5%. Це в рази менше 2024 року, коли в першому кварталі було +6,8%. За останніми оцінками уряду, прогноз зростання ВВП на 2025 становить 2,7%, тобто економіка продовжить сповільнюватись», - каже Данило Гетманцев.

На його думку, перша і головна причина сповільнення темпів розвитку економіки - це війна, і все те, що відбувається, є прямим чи опосередкованим наслідком війни.

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«Рівень безробіття за різними оцінками складає від 11% до 17%. Це беззаперечний наслідок війни і бар'єр для відновлення економіки, тому що наше безробіття ще й структурне. Тобто відсутні висококваліфіковані кадри на відповідні посади. Або ж люди шукають ту роботу, якої нема. Наприклад, переїхавши зі Сходу, де промислові підприємства, вони не можуть себе знайти на Заході, де таких компаній немає або немає пропозиції роботи за професією, яку має людина. Далі: давайте також будемо відверті – кваліфіковані кадри виїхали за кордон, і це також проблема. У травні Мінекономіки анонсувало, що в кінці 2025 року презентуватиме нову Стратегію зайнятості. Лише в кінці 2025 року? Я вважаю, що цим треба було давно вже займатися і ця стратегія вже кілька років у нас мала б працювати», - каже Данило Гетманцев.

Говорячи про експорт українських товарів за кордон, Данило Гетманцев зауважив скорочення обсягу експорту. «У нас імпорт зростає: за січень-квітень на понад 13%. А експорт падає. Безперечно, проблему експорту не можна вирішити одним рішенням. Але пом'якшити негатив державними програмами можна. І ми ці державні програми передбачили в законодавстві і в державному бюджеті. Наприклад, Експортно-кредитне агентство. Однак зазначена організація за перший квартал підтримала лише 24 експортні угоди, укладені 20-ма експортерами. Обсяг отриманого завдяки ЕКА фінансування – 149,2 млн. грн, що підтримало експорт на 3,2 млрд. грн. Це в порівнянні з обсягом експорту за перші три місяці майже на 10 млрд. доларів – крапля. Така ефективність є низькою», - розповів голова фінансового комітету парламенту.

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За його словами, питання експорту – це також і торговельний безвіз з Євросоюзом. З 6 червня вже скасовуються безмитні квоти для більшості важливих для України товарів, які були запроваджені у рамках режиму автономних торгівельних преференцій. «Як результат, безмитний експорт кукурудзи до ЄС може зменшитись у 10 разів, експорт цукру – понад вдвічі. Дуже хотілося б, аби Міністерство економіки передбачило відповідні компенсаторні механізми. За розрахунками експертів, внаслідок втрати економічного безвізу цього року ми втратимо по експорту 3,5 млрд. євро. При цьому, дуже позитивним є приклад металургів, бо саме по цій продукції квоти ЄС зберігає, але нам пішли назустріч і продовжили «сталевий безвіз» на три роки, до червня 2028 року. Це питання великих торговельних домовленостей, чим займається Мінекономіки. Сподіваюсь, що і по «аграрці» буде знайдено компромісне рішення щодо більш сприятливого торгівельного режиму експорту до ЄС», - каже Данило Гетманцев.

Обсяги інвестицій скорочуються, каже народний депутат Данило Гетманцев Фото: Pexels

Щодо інвестицій, то, за словами народного депутата, вони просіли минулого року і зараз продовжують скорочення. «І коли ми говоримо про інвестиції, це не тільки і не стільки інвестняні, які не працюють. Це і розвиток страхування військових ризиків о попит на нього шалений. Важливим є і питання кредитів. Дешеві кредитні гроші, які в нас повинні бути. Програма «5-7-9%» має розширюватися, а не скорочуватися, як цього року, адже вона потрібна і вкрай необхідна для розвитку бізнесу, а значить, і розвитку економічної активності», - впевнений Данило Гетманцев. І додає: на інвестиції має вплив бізнес-клімат. «Бізнес-клімат – це інфраструктура, якість та ефективність державних органів, це те, з чим постійно стикається бізнес в процесі своєї діяльності. Якщо ми говоримо, що необхідно реформувати митницю, то Кабінет Міністрів і Мінфін вже 5 місяців не можуть забезпечити виконання прийнятого Верховною Радою закону про перезавантаження митниці, до ефективності роботи якої багато питань», - пояснив Данило Гетманцев.

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Він також зазначив надмірну зарегульованість економіки. Адже в 2023 році була створена спеціальна міжвідомча робоча група при КМУ, яка займалась цим питанням, і було визначено, що більше тисячі державних дозволів та інших регуляторних інструментів і процедур підлягає скасуванню або оптимізації. Проте за два роки скасовано 352 дозволи.

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