Європейський Союз не збирається з 6 червня продовжувати дію спеціальних торговельних преференцій для України. Проте, як пояснив заступник міністра економіки Тарас Качка, Угода про вільну торгівлю з ЄС продовжить свою дію.

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«Будемо торгувати, як і раніше, досить активно і інтенсивно. Насправді ніякі торговельні безвізи не закінчуються, тому що ми повертаємось до Угоди про вільну торгівлю. У нас до 6 червня діяв розширений доступ на ринок, коли ті товари, які по угоді частково лібералізовані, не мають обмежень. Але Угода про вільну торгівлю і режим вільної торгівлі збережеться і надалі», - повідомив торговий представник України — заступник міністра економіки Тарас Качка під час виступу на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту". Він також додав: найгірший сценарій - це просто повернення до режиму вільної торгівлі, який і був раніше.

«Таке рішення і добре, тому що по промислових товарах в нас мит не було і не буде, відповідно. По більшості аграрних товарів так само, але очевидно, що по товарах, які нам найцікавіші, автономні торгові заходи дуже допомагали. І допомагали не лише з точки зору доступу на ринок, а й з точки зору транзиту, але це було актуально в 2022 році, коли не працювали наші порти», - сказав заступник міністра економіки. Він також пояснив, що в ситуації, коли порти вже працюють і весь експорт до третіх країн іде через них, транзитне навантаження (на країни ЄС, — Фокус) зменшилось. Відповідно, акцентував Тарас Качка, автономні торгові заходи, які допомагали українським товарам транзитуватися, зараз не такі вже актуальні.

Тарас Качка вважає, що панікувати зарано, адже все рівно Україна продовжує активну торгівлю з ЄС Фото: УНИАН

«Рік тому Європейська комісія зробила застереження, що продовження (спеціальних торгових преференцій, - Фокус) в 2024 році буде останнім, що не буде нового продовження автономних торгових заходів, натомість Європейська комісія проведе з нами перегляд по статті 29-й Угоди про асоціацію для того, щоб збільшити доступ українських товарів на ринок ЄС і європейських на ринок України. І якщо з автономними торговими заходами все сталося, як Європейська комісія і запланувала, досить чітка позиція щодо не продовження автономних торгових заходів, то з 29 статтею пригальмували через низку зовнішніх обставин. Але сподіваюсь, ми це рішення знайдемо досить швидко, якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня», - розповів Тарас Качка.

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Говорячи про певні обмеження, накладені Євросоюзом на український імпорт минулого року, заступник міністра економіки повідомив, що тема запроваджених в 2024 році митних заходів є предметом розмови з ЄС, оскільки за 2023 та 2024 роки Україна отримала торговий дефіцит через велику кількість європейського імпорту. «У нас є дуже великий торговий дефіцит, дисбаланс з Європейським Союзом майже в два рази, тобто ми купуємо європейської продукції більше, ніж продаємо в Європейський Союз. В нас є товарні позиції, по яких Україна досить успішна в Європейському Союзі - аграрна, мається на увазі. Але так само є позиції, в яких Європейський Союз тут традиційно в Україні дуже дуже потужний. Наприклад, молочна продукція», - розповів Тарас Качка.

Раніше Фокус писав, що безмитна торгівля України та ЄС, чинність якої припиняється 5 червня 2025 року, надавала преференції товарам з України в доступі на європейські ринки. Проте особливих правил торгівлі з країнами Євросоюзу Україна більше не матиме.

Нагадаємо, в ЄС говорять про тиск українського імпорту на ціни та перешкоджання місцевим фермерам. А Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія, зокрема, ще раніше запровадили обмеження на імпорт українських зернових.