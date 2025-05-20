Европейский Союз не собирается с 6 июня продлевать действие специальных торговых преференций для Украины. Однако, как пояснил заместитель министра экономики Тарас Качка, Соглашение о свободной торговле с ЕС продолжит свое действие.

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"Будем торговать, как и раньше, достаточно активно и интенсивно. На самом деле никакие торговые безвизы не заканчиваются, потому что мы возвращаемся к Соглашению о свободной торговле. У нас до 6 июня действовал расширенный доступ на рынок, когда те товары, которые по соглашению частично либерализованы, не имеют ограничений. Но Соглашение о свободной торговле и режим свободной торговли сохранится и в дальнейшем", — сообщил торговый представитель Украины — заместитель министра экономики Тарас Качка во время выступления на конференции "Торговые войны: искусство защиты". Он также добавил: худший сценарий — это просто возвращение к режиму свободной торговли, который и был раньше.

"Такое решение и хорошо, потому что по промышленным товарам у нас пошлин не было и не будет, соответственно. По большинству аграрных товаров так же, но очевидно, что по товарам, которые нам интересны, автономные торговые меры очень помогали. И помогали не только с точки зрения доступа на рынок, но и с точки зрения транзита, но это было актуально в 2022 году, когда не работали наши порты", — сказал замминистра экономики. Он также объяснил, что в ситуации, когда порты уже работают и весь экспорт в третьи страны идет через них, транзитная нагрузка (на страны ЕС, — Фокус) уменьшилась. Соответственно, акцентировал Тарас Качка, автономные торговые меры, которые помогали украинским товарам транзитироваться, сейчас не так уж актуальны.

Тарас Качка считает, что паниковать рано, ведь все равно Украина продолжает активную торговлю с ЕС Фото: УНИАН

"Год назад Европейская комиссия сделала оговорку, что продолжение (специальных торговых преференций, — Фокус) в 2024 году будет последним, что не будет нового продолжения автономных торговых мер, зато Европейская комиссия проведет с нами пересмотр по статье 29-й Соглашения об ассоциации для того, чтобы увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС и европейских на рынок Украины. И если с автономными торговыми мерами все произошло, как Европейская комиссия и запланировала, достаточно четкая позиция относительно не продления автономных торговых мер, то с 29 статьей притормозили из-за ряда внешних обстоятельств. Но надеюсь, мы это решение найдем достаточно быстро, если не до 6 июня, то максимально быстро после 6 июня", — рассказал Тарас Качка.

Важно

Евросоюзу товары из Украины не нужны: почему меняют правила для экспортеров

Говоря об определенных ограничениях, наложенных Евросоюзом на украинский импорт в прошлом году, заместитель министра экономики сообщил, что тема введенных в 2024 году таможенных мер является предметом разговора с ЕС, поскольку за 2023 и 2024 годы Украина получила торговый дефицит из-за большого количества европейского импорта. "У нас есть очень большой торговый дефицит, дисбаланс с Европейским Союзом почти в два раза, то есть мы покупаем европейской продукции больше, чем продаем в Европейский Союз. У нас есть товарные позиции, по которым Украина достаточно успешна в Европейском Союзе — аграрная, имеется в виду. Но так же есть позиции, в которых Европейский Союз здесь традиционно в Украине очень очень мощно представлен. например, молочная продукция", — рассказал Тарас Качка.

Ранее Фокус писал, что беспошлинная торговля Украины и ЕС, действие которой прекращается 5 июня 2025 года, предоставляла преференции товарам из Украины в доступе на европейские рынки. Однако особых правил торговли со странами Евросоюза Украина больше не будет иметь.

Напомним, в ЕС говорят о давлении украинского импорта на цены и препятствование местным фермерам. А Польша, Венгрия, Словакия и Болгария, в частности, еще раньше ввели ограничения на импорт украинских зерновых.