Евросоюз под давлением Польши намерен ввести значительно более высокие пошлины на импорт из Украины. Что будет означать конец торгового безвиза и как отмена беспошлинных квот для украинской продукции повлияет на фермеров и в конечном итоге на цены продуктов в Украине — далее в статье Фокуса.

Related video

Европейский Союз не хочет продлевать торговые льготы, которые позволяли Украине ввозить большинство своих товаров на территорию ЕС без пошлин. Решение было принято после того, как Польша возглавила движение по защите фермеров блока. Об этом написали как ряд западных СМИ, в частности Financial Times, так и отметили украинские эксперты. Фокус и раньше просчитывал последствия отмены "торгового безвиза", надеясь, что беспошлинные квоты не отменят по крайней мере в течение следующего года. Однако, похоже, что беспошлинная торговля Украины и ЕС, которая действует только до 5 июня 2025 года, все же заканчивается. Опрошенные эксперты рассказали, с кем в дальнейшем будет торговать Украина и как отсутствие беспошлинных квот скажется на ценах для украинцев.

Торговля Украины и ЕС: как было, как будет, кто пострадает

Украинские эксперты ЦЭС напомнили, что с июня 2022 года европейские государства отменили все ограничения на импорт из Украины, чтобы поддержать нашу экономику во время полномасштабной войны против РФ. В 2023 году режим свободной торговли был продлен еще на год. Однако под давлением европейских фермеров Регламент об автономных торговых мерах (АТЗ) от 2024 года ограничил импорт ряда украинских товаров.

Сахар испытывает наибольшее влияние отмены беспошлинных квот Фото: Getty

"Признаков продления "торгового безвиза" со стороны ЕС нет. При этом, существует вероятность, что процесс затянется, и уже 5 июня украинские экспортеры вернутся к режиму торговли 2021 года", — отмечают эксперты ЦЭС.

Между тем, стало понятно, какая украинская продукция испытывает наибольшее влияние отмены беспошлинных квот.

Кукуруза — квота уменьшится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. тонн в год;

Мясо птицы — с 57,1 тыс тонн до 40 тыс. тонн;

Сахар — со 109 тыс тонн до 40,7 тыс. тонн.

Напомним, в мае 2022-го, когда Совет ЕС впервые принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины, а затем продлил на период 2023-2024 гг, экспорт из Украины в Евросоюз продукции, подпадающей под действие тарифных квот, удвоился до 4,7 млрд долларов. Особенно высоким был рост экспорта кукурузы, пшеницы, птицы и сахара.

В мае 2022-го, когда Совет ЕС впервые принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины, а затем продлил на период 2023-2024 гг.

В частности:

экспорт кукурузы составил: 2,3 млрд долларов. в 2024-м, что в 1,9 раза больше, чем в 2022-м;

экспорт пшеницы — 1,1 млрд долларов, что в 22 раза больше объема 2022-го;

птицеводства — 392 млн долларов, что в 1,8 раза больше по сравнению с 2022-м;

сахара — 204 млн долларов, что в 18 раз больше объема 2022 года.

Теперь Еврокомиссия обещает обеспечить плавный переход к новой схеме.

Как рассказала Фокусу эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова, такое решение ЕС было предсказуемо и к изменениям Украина готовилась.

Важно

Возврат к довоенному времени: Европа не продлит "торговый безвиз" с Украиной, – СМИ

"Больше года Европейская комиссия отмечала целесообразность возвращения на старые рынки, то есть традиционные для украинского агроэкспорта. Обидно? Да. Однако, не думаю, что это было непредсказуемо. Еще в начале весны, когда шли разговоры о возможном возвращении к квотам и министр агрополитики Виталий Коваль, и торговый представитель Украины Тарас Качка, уверенно говорили, что вопрос не решен и он будет обсуждаться в течение весны. Уже тогда было понятно, что наше правительство начало не только дипломатические переговоры, но и определенную игру для того, чтобы довольно в быстрый срок — в течение весны и лета — наработать переходные положения. Собственно это и будет сделано. Поэтому все эти изменения, которые сейчас живо обсуждаются в медиа пространстве, были абсолютно предсказуемы", — сказала Оксана Руженкова.

ЕС не планирует продлевать действие автономных торговых преференций Фото: Getty

Кто заменит ЕС: готова ли Украина менять карту торговли

И хотя по словам Оксаны Руженковой, резких изменений может и не произойти, а после 5 июня, с большой долей вероятности, переговоры по квотам для Украины продолжатся и продлятся до октября текущего года, европейские ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины все же будут очень ощутимыми для фермеров, бизнеса, правительства, а также коснутся и потребителей.

"Будут ли они катастрофическими? Наверное, да. Смогут ли наш бизнес и правительство выйти из этой затруднительной ситуации? Думаю, тоже да, смогут. Ведь это прогнозируемая ситуация, к которой аграрные ассоциации, как и правительство, в определенной степени готовы", — добавила она.

Поэтому, что произойдет дальше и с кем и чем Украина будет торговать после отмены беспошлинных квот?

Последние полгода правительство активно прорабатывало каналы сбыта в страны Африки и Средней Азии

"Последние полгода правительство активно прорабатывало каналы сбыта в страны Африки и Средней Азии. Но, если Средняя Азия для нас еще довольно сложная в логичстическом плане, то африканские государства вполне приемлемы. Украина выступила с предложением создать зоны действующей торговли, в частности, с Египтом, ЮАР, Саудовской Аравией. Это хорошие рынки", — рассказала Руженкова.

Она предоставила примеры переориентации украинских рынков сбыта, как-то 70% экспортируемого объема сахара, поступившего именно на рынки Африки и Азии, или наращивание экспорта мяса птицы, говядины, живых животных именно в эти страны.

Поэтому переориентация рынков сбыта возможна. Другой вопрос — готовность бизнеса это сделать.

Примеры переориентации украинских рынков сбыта, как 70% экспортируемого объема сахара, поступившего именно на рынки Африки и Азии, или наращивание экспорта мяса птицы, говядины, живых животных именно в эти страны

"Украинский МИД сейчас активно проводит семинары об особенностях торговли именно в этих странах. Такие мероприятия являются регулярными и довольно многочисленными. Бизнес активно слушает о возможностях работы на этих рынках. Также в рамках Торгово-промышленной палаты создана отдельная секция по торговле с африканскими странами. Кстати, ее возглавил экс-министр агрополитики Юрий Мельник. Обращу внимание, что он занимал эту должность более 10 лет и является одним из рекордсменов на властном олимпе. И именно Мельник будет консультировать всех желающих в работе со странами Африки. Это хороший шанс, замечательная школа, которой уместно воспользоваться", — добавила Руженкова.

С экспертом соглашается финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. Более того, по его мнению, ситуация с отменой квот — это один из первых этапов на пути евроинтеграции Украины, который может стать показательным и учебным.

"Всегда остаются возможности поиска других импортеров украинской продукции.

Также следует рассматривать баланс внешних и внутренних цен, которые будут пытаться сравняться в случае более свободного движения товаров. Так или иначе, главным предметом волнений является агропродукция. Нам нужно защищать нашу позицию и понимать, что впереди ждут конфронтации, когда дело дойдет до более глубокой евроинтеграции. Ведь тогда на нас будут давить абсолютно все", — сказал Андрей Шевчишин.

Польские фермеры жалуются, что из-за дешевого украинского экспорта падают закупочные цены внутри страны Фото: gospodarkamorska.pl

Что будет с ценами в Украине на фоне отмены торгового безвиза ЕС

На фоне инфляции, плохого урожая-2024 и холодной весны 2025 года прогнозы по ценам на продукты в Украине. к сожалению, неутешительные. Но сыграет ли в этом роль отмена квот ЕС?

По словам народного депутата Юрия Камельчука, да. Потерянный торговый безвиз с ЕС может добавить +10% к стоимости украинских товаров.

"На данный момент мне неизвестна информация об анализе относительно того, как это может повлиять на рынки, но скажу так, что это можно примерно сравнивать на уровне 10% подорожания. Такие тарифы были на большую часть с/х и другой продукции", — сказал он в эфире Вечер.LIVE.

Он добавил, что пострадает не только агроэкспорт, но и другие отрасли производства, в частности, металлургия.

"Металл — это не просто отрасль, это опора украинской экономики", — сказал он. При этом эта продукция даже во время войны "находит разные рынки".

Обсуждая исключительно ограничения ЕС, действительно, можно ожидать уменьшения экспорта. Однако это не должно повысить цены на украинском рынке, что нельзя сказать о других факторах

Тем не менее, отмена беспошлинных квот не так сильно скажется на ценообразовании, как другие факторы.

Как пояснила Фокусу старший экономист ЦЭС Яна Охрименко, обсуждая исключительно ограничения ЕС, действительно, можно ожидать уменьшения экспорта. Однако это не должно повысить цены на украинском рынке, что нельзя сказать о других факторах.

"Если внутреннее предложение большое, а квоты не позволяют экспортировать больше, то внутренние запасы начинают давить на внутренние цены, что может даже вызвать дефляцию (снижение цен — Фокус) по некоторым группам товаров, сырья, продуктов и тому подобное. Также следует учесть баланс внешних и внутренних цен, которые будут пытаться сравняться в случае более свободного движения товаров", — добавил Андрей Шевчишин.

Как пишет FT, перед президентскими выборами Польша попросила Еврокомиссию отложить торговые переговоры с Украиной Фото: Facebook

Кроме отмены квот, Украине придется выстоять перед вызовами войны, плохого урожая и даже погодными шоками, ведь холодная весна уже нанесла ущерб украинским аграриям.

Поэтому, по словам Оксаны Руженковой, цены на продукты будут высокими, в том числе и на украинские молодые овощи, которых уже заждались потребители.

Кроме отмены квот, Украине придется выстоять перед вызовами войны, плохого урожая и даже погодными шоками, ведь холодная весна уже нанесла ущерб украинским аграриям

"Весной запасы прошлогоднего урожая овощей, фруктов, как и пшеницы, исчерпываются. Если добавить инфляцию, которую мы все сейчас наблюдаем, утешить прогнозом по ценам я не могу. Особенно, если учесть погодный фактор. Весной серьезные ночные заморозки значительно повредили завязь на плодовых деревьях, а также раннюю овощную продукцию. Можно сказать, что летний и осенний сезон потерян, потому что посевная продлится до конца мая. Если мы надеялись, что в конце мая на рынке будет достаточно ранней молодой продукции, что удешевит закупки, к сожалению, затяжная весна и инфляция внесли свои коррективы. Кстати, жатва начнется в конце июня. Сразу ли этот урожай поступит на хлебокомбинаты и хлеб подешевеет? Не уверена. Более того, по прогнозам аграрных ассоциаций, до конца 2025 года хлеб может подорожать еще на 20%", — отметила эксперт Оксана Руженкова.

Важно

Забастовка на границе: Польша требует отмены для Украины "транспортного безвиза"

Поэтому повышение цен на продукты прогнозируют, однако вызывают это, скорее, военные действия, рост тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги, воду, транспортные расходы бизнеса, а также дефицит кадров и подорожание топлива в Украине.