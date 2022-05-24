Совет Евросоюза одобрил отмену всех пошлин на украинский экспорт

В Евросоюзе рассчитывают, что это решение, которое будет действовать в течение года, позволит поддержать экономику Украины в условиях войны с РФ.

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Совет Европейского Союза во вторник, 24 мая, утвердил решение о временной либерализации торговли с Украиной и отменил все пошлины на украинский экспорт. Об этом говорится на официальном сайте евроинституции.

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В Совете ЕС отмечают, что отмена пошлин на весь украинский экспорт будет действительна в течение одного года. Благодаря этим мерам, как считают в евроинституции, страны Европейского Союза смогут существенно поддержать экономику Украины в условиях полномасштабной войны с РФ.

Решение Совета ЕС приостановит:

тарифы в соответствии с разделом IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которая устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA), что еще не были либерализованы. Приостановка будет распространяться на: промышленные товары, подлежащие поэтапному отказу от таможенных пошлин до конца 2022 года, фрукты и овощи, на которые распространяется система начальных цен, а также сельскохозяйственные продукты и переработанные сельскохозяйственные продукты, на которые распространяются тарифные квоты;

взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины;

применение единых правил импорта в отношении импорта из Украины.

В пресс-релизе Совета ЕС также говорится, что полномасштабная военная агрессия РФ оказала разрушительное воздействие на производственные мощности Украины, транспортную инфраструктуру и доступ к Черному морю, а также лишила Киев торговли через море, из-за чего европепейские страны решили отменить пошлины на весь экспорт в течение года.

Напомним, 19 мая Европарламент одобрил отмену всех пошлин на украинский экспорт. В решении ведомства сказано, что в течение года Киев не будет платить комиссию при ввозе овощей и фруктов, а также промышленной продукции и стали.

Также сообщалось, что Великобритания в рамках поддержки украинской экономики также отменила все пошлины на экспорт из Украины.