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Рада Євросоюзу схвалила скасування всіх мит на український експорт

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Фото: Голос | Рада ЄС скасувала всі мита на український експорт

У Євросоюзі розраховують, що це рішення, яке діятиме протягом року, дозволить підтримати економіку України в умовах війни з РФ.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 24 травня, ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною і скасувала всі мита на український експорт. Про це йдеться на офіційному вебсайті євроінституції.

У Раді ЄС зазначають, що скасування мит на весь український експорт буде дійсним протягом одного року. Завдяки цим заходам, як вважають у євроінституції, країни Європейського Союзу можуть істотно підтримати економіку України в умовах повномасштабної війни з РФ.

Рішення Ради ЄС призупинить:

  • тарифи відповідно до розділу IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA), що ще не були лібералізовані. Призупинення поширюватиметься на: промислові товари, що підлягають поетапній відмові від мит до кінця 2022 року, фрукти й овочі, на які поширюється система початкових цін, а також сільськогосподарські продукти та перероблені сільськогосподарські продукти, на які поширюються тарифні квоти;
  • стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України;
  • застосування єдиних правил імпорту щодо імпорту з України.

У пресрелізі Ради ЄС також йдеться, що повномасштабна військова агресія РФ справила руйнівний вплив на виробничі потужності України, транспортну інфраструктуру та доступ до Чорного моря, а також позбавила Київ торгівлі через море, через що європепейські країни вирішили скасувати мита на весь експорт протягом року.

Нагадаємо, 19 травня Європарламент схвалив скасування усіх мит на український експорт. У рішенні відомства сказано, що протягом року Київ не платитиме комісію у процесі ввезення овочів і фруктів, а також промислової продукції та сталі.

Також повідомлялося, що Великобританія в межах підтримки української економіки також скасувала всі мита на експорт з України.