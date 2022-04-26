Великобританія скасувала мита на товари з України

Уряд Великобританії заборонив експорт у Росію продукції, яка може використовуватися проти України, а також скасував усі квоти та мита на товари з України.

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Великобританія скасувала всі мита й обмеження на український експорт у межах угоди про Зону вільної торгівлі. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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"Усі тарифи на товари, що імпортуються з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть скасовані відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить Україні економічну підтримку в тяжкий час", — ідеться в офіційній заяві.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв знизити мита, щоб підтримати економіку України, ще під час свого візиту до Києва на початку квітня. Проте заява британського уряду була зроблена після звернення українського Кабміну щодо лібералізації тарифів.

Згідно з рішенням, усі мита будуть скасовані для ключових експортних товарів із України, у тому числі ячменю, меду, консервованих помідорів і птиці.

Крім цього, Великобританія оголосила про заборону постачання в Росію продукції та технологій, які можуть бути використані у війні проти українського народу. Цільові продукти можуть включати обладнання для перехоплення та моніторингу.

"Це закриє якісь існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари в Британії", — вважає влада Великобританії.

Нагадаємо, що Британія повертає своє посольство в Київ. Своє рішення прем'єр-міністр Сполученого Королівства пояснив успіхами українських військових у напрямі столичного регіону.

Також Фокус повідомляв, що українські військові проходять навчання з експлуатації британських броньовиків.