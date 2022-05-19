Європарламент на рік скасував мита на весь експорт з України
Згідно з прийнятим рішенням, наша країна зможе не платити комісію під час ввезення овочів та фруктів, а також промислової продукції та сталі.
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Європарламент у четвер, 19 травня, схвалив рішення про скасування мит під час ввезення української продукції до країн Євросоюзу на термін 12 місяців, щоб підтримати економіку України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Рішення ухвалено 515 голосами "за", проти виступили 32 депутати, 11 утрималися. Про це повідомила пресслужба парламенту.
Своїм рішенням Європарламент повністю скасував ввізне мито на промислову продукцію, фрукти та овочі, а також мита щодо імпорту сталі, прийняті в межах протидії демпінгу.
Постійний доповідач Європарламенту з питань України Сандра Калнієте, виступаючи в залі, заявила, що Україна бореться не лише за свою безпеку, а й за безпеку всієї Європи, і тому держава потребує підтримки.
У пресрелізі Європарламенту зазначено, що Євросоюз є найважливішим торговим партнером України — на його частку у 2021 році припадало понад 40% експорту. Водночас українська держава була 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на нього припадало близько 1,2% загального обсягу торгівлі.
Рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.
Нагадаємо, 25 квітня уряд Великобританії повідомив про скасування мит на імпорт з України як міру підтримки в умовах війни з РФ. Аналогічний крок у травні зробила і Канада.
Раніше Фокус розбирався, як українська влада готується стабілізувати економіку на тлі повномасштабного вторгнення російських військ.