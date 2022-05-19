Європарламент на рік скасував мита на весь експорт з України

Згідно з прийнятим рішенням, наша країна зможе не платити комісію під час ввезення овочів та фруктів, а також промислової продукції та сталі.

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Європарламент у четвер, 19 травня, схвалив рішення про скасування мит під час ввезення української продукції до країн Євросоюзу на термін 12 місяців, щоб підтримати економіку України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Рішення ухвалено 515 голосами "за", проти виступили 32 депутати, 11 утрималися. Про це повідомила пресслужба парламенту.

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Своїм рішенням Європарламент повністю скасував ввізне мито на промислову продукцію, фрукти та овочі, а також мита щодо імпорту сталі, прийняті в межах протидії демпінгу.

Постійний доповідач Європарламенту з питань України Сандра Калнієте, виступаючи в залі, заявила, що Україна бореться не лише за свою безпеку, а й за безпеку всієї Європи, і тому держава потребує підтримки.

У пресрелізі Європарламенту зазначено, що Євросоюз є найважливішим торговим партнером України — на його частку у 2021 році припадало понад 40% експорту. Водночас українська держава була 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на нього припадало близько 1,2% загального обсягу торгівлі.

Рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 25 квітня уряд Великобританії повідомив про скасування мит на імпорт з України як міру підтримки в умовах війни з РФ. Аналогічний крок у травні зробила і Канада.

Раніше Фокус розбирався, як українська влада готується стабілізувати економіку на тлі повномасштабного вторгнення російських військ.