Канада скасувала на рік усі мита на імпорт товарів з України

Президент України говорив, що скасування мит піде на користь двом країнам. Канада хоче допомогти експортувати українське зерно, аби підтримати глобальну продовольчу безпеку.

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Канада на рік скасує усі мита на імпорт українських товарів. Про це написала у Facebook міністриня економіки України Юлія Свириденко.

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Свириденко назвала цю новину "хорошим продовженням ініціативи ЄС і Британії", яка підтверджує зацікавленість розвинених держав залучати економіку України у власні промислові та торговельні ланцюги.

Глава Мінекономіки України обговорила з міністринею міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі всі заходи економічного співробітництва, які мають намір втілити у життя.

Про цю домовленість повідомляв і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави говорив, що скасування мит на імпорт піде на користь Україні та Канаді.

[ + – ] Зеленський і Трюдо зустрічалися у Києві 8 травня

Канада обіцяла допомогти експортувати українське зерно для підтримки глобальної продовольчої безпеки, яку підірвало повномасштабне вторгнення Росії, заявив Трюдо.

За словами Трюдо, постачання через річкові порти Дунаю може бути частиною рішення, не розкриваючи подробиць, але додаючи, що розглядається низка варіантів.

"Люди у всьому світі голодуватимуть через Росію. Нікому не вигідно, якщо війна президента РФ Володимира Путіна вбиватиме українців і моритиме голодом людей", — підкреслив канадський прем'єр.

Нагадаємо, що Великобританія наприкінці квітня скасувала всі мита й обмеження на експорт товарів з України. Мита скасують на ключові експортні товари — ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер раніше закликав на рік скасувати мита на імпорт товарів з України до країн Євросоюзу.