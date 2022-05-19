Европарламент на год отменил пошлины на весь экспорт из Украины

Согласно принятому решению, наша страна сможет не платить комиссию при ввозе овощей и фруктов, а также промышленной продукции и стали.

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Европарламент в четверг, 19 мая, одобрил решение об отмене пошлин при ввозе украинской продукции в страны Евросоюза на срок в 12 месяцев, чтобы поддержать экономику Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ. Решение принято 515 голосами "за", против выступили 32 депутата, 11 воздержались. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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Своим решением Европарламент полностью отменил ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также пошлины в отношении импорта стали, принятые в рамках противодействия демпингу.

Постоянный докладчик Европарламента по вопросам Украины Сандра Калниете, выступая в зале, заявила, что Украина борется не только за свою безопасность, но и за безопасность всей Европы, и поэтому государство нуждается в поддержке.

В пресс-релизе Европарламента указывается, что Евросоюз является самым важным торговым партнером Украины — на его долю в 2021 году приходилось более 40% экспорта. В то же время украинское государство было 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на него приходилось около 1,2% от общего объема торговли.

Решение вступит в силу на следующий день, после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 25 апреля правительство Великобритании сообщило об отмене пошлин на импорт из Украины в качестве меры поддержки в условиях войны с РФ. Аналогичный шаг в мае предприняла и Канада.

Ранее Фокус разбирался, как украинские власти готовятся стабилизировать экономику на фоне полномасштабного вторжения российских войск.