Евросоюз не хочет продлевать торговые льготы для Украины: что известно

Соглашение с Евросоюзом о беспошлинной торговле действует до июня. В то же время, как отметила народный депутат Нина Южанина, о возвращении к режиму, который существовал до февраля 2022 года, речи не идет.

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Европейская комиссия на техническом уровне начала переговоры с Украиной по изменению условий льготной торговли. Об этом сообщила член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Особый льготный режим торговли с Украиной, который был введен в 2022 году для поддержки экономики, действует до 5 июня 2025 года. В течение этого времени действует соглашение о временном приостановлении различных пошлин и квот на экспорт в ЕС.

После окончания действия этого договора Еврокомиссия якобы не планирует его продлевать, отметила депутат, добавив, что о возвращении к режиму торговли, который существовал до полномасштабного вторжения, речь не идет.

Пока происходят подготовительные встречи сторон, а основные переговоры могут начаться в ближайшее время, сообщила Нина Южанина.

DCFTA как вариант соглашения с ЕС

По информации ВРУ, среди вариантов рассматривается договоренность в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая могла бы предусматривать установление квот на отдельные виды агропродукции и дополнительные предохранители.

По информации еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Гансена, большинство министров сельского хозяйства высказываются в пользу более стабильного соглашения DCFTA, чем продолжение нынешнего режима. Предпочтение отдают тому, чтобы двигаться в направлении DCFTA, где будут определены новые объемы экспорта и импорта.

Альтернатива Европе

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в разговоре с Forbes Ukraine подчеркнул, что странам ЕС нужна большая прогнозируемость. Поэтому Минагрополитики предложило экспортировать определенное количество продукции в месяц по графику.

По итогам 2024 года доля экспорта агропродукции в ЕС сократилась с 61% до 52% и существует угроза, что для Украины в любой момент могут отменить режим автономных торговых преференций.

Поэтому профильное министерство собирается диверсифицировать экспорт, уменьшая "европейский" показатель до 40%, одновременно увеличивая торговые отношения со странами Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в течение 2024 года Украина экспортировала товаров на $41,6 млрд. Больше всего, на $24,6 млрд, страна реализовала за рубежом продовольственных товаров.

Фокус писал, что Украина может начать экспорт оружия за границу. Это может принести отечественным производителям до 20 миллиардов долларов прибыли.