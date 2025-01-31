Євросоюз не хоче продовжувати торговельні пільги для України: що відомо

Угода з Євросоюзом про безмитну торгівлю чинна до червня. Водночас, як зазначила народна депутатка Ніна Южаніна, про повернення до режиму, який існував до лютого 2022 року, не йдеться.

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Європейська комісія на технічному рівні розпочала переговори з Україною щодо зміни умов пільгової торгівлі. Про це повідомила членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Особливий пільговий режим торгівлі з Україною, який було введено в 2022 році для підтримки економіки, діє до 5 червня 2025 року. Протягом цього часу діє угода про тимчасове призупинення різноманітних мит та квот на експорт до ЄС.

Після закінчення дії цього договору Єврокомісія нібито не планує його продовжувати, зазначила депутатка, додавши, що про повернення до режиму торгівлі, яка існувала до повномасштабного вторгнення, не йдеться.

Поки що відбуваються підготовчі зустрічі сторін, а основні перемовини можуть розпочатися найближчим часом, повідомила Ніна Южаніна.

DCFTA як варіанти угоди з ЄС

За інформацією ВРУ, серед варіантів розглядається домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), яка могла б передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції й додаткові запобіжники.

За інформацією єврокомісара з сільського господарства Крістофа Гансена, більшість міністрів сільського господарства висловлюються на користь більш стабільної угоди DCFTA, аніж продовження теперішнього режиму. Перевагу віддають тому, щоб рухатись у напрямку DCFTA, де будуть визначені нові обсяги експорту та імпорту.

Альтернатива Європі

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у розмові з Forbes Ukraine підкреслив, що країнам ЄС потрібна більша прогнозованість. Тому Мінагрополітики запропонувало експортувати певну кількість продукції на місяць за графіком.

За підсумками 2024 року частка експорту агропродукції до ЄС скоротилася з 61% до 52% й існує загроза, що для України у будь який момент можуть скасувати режим автономних торгових преференцій.

Тому профільне міністерство збирається диверсифікувати експорт, зменшуючи "європейський" показник до 40%, натомість збільшуючи торгівельні стосунки з країнами Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, протягом 2024 року Україна експортувала товарів на $41,6 млрд. Найбільше, на $24,6 млрд, країна реалізувала за кордоном продовольчих товарів.

Фокус писав, що Україна може розпочати експорт зброї за кордон. Це може принести вітчизняним виробникам до 20 мільярдів доларів прибутку.