В Україні планують контролювати продажі товарів через онлайн-платформи. Які зміни передбачає новий законопроєкт і скільки податків доведеться платити продавцям, пояснив народний депутат Данило Гетманцев.

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Кабінет міністрів, відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, підготував і подав до Верховної Ради законопроєкт, де платформи, наприклад, OLX, повинні утримувати податок у тих осіб, які використовують їх для надання послуг або продажу товарів. Про це в інтерв’ю Фокусу розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я не готовий зараз говорити про позицію нашого комітету щодо цього законопроекту, адже ще не почали його розгляд та навіть обговорення на майданчику комітету. Ми збираємо зараз різноманітні думки і позиції від бізнесу, від громадськості, від Кабміну. Що я можу гарантувати, це те, що на базі комітету відбудеться велика дискусія щодо цього законопроєкту. Важливий момент, який чомусь викривлено подається у ЗМІ: законопроєкт не передбачає додаткове оподаткування, він передбачає механізм сплати вже існуючих податків", — зазначив Данило Гетманцев. За його словами, новий законопроєкт не поширюється на підприємців, які здійснюють білу та прозору офіційну діяльність і сплачують податки.

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"Це поширюється на фізичних осіб, які не є підприємцями, які вже років як з 20 повинні сплачувати податки. Давайте будемо відверті і будемо говорити людям правду: сьогодні за Податковим кодексом надавачі послуг, або продавці-фізособи вже повинні сплачувати податки за загальною ставкою 18% ПДФО плюс 5% військовий збір. А ось законопроєкт передбачає лише механізм утримання податків через ті платформи, які надають відповідні послуги. І, крім того, він передбачає податкову пільгу — не 18% ПДФО, а 5%. І ця пільга застосовується до всіх доходів, які отримуються через платформу", — каже Данило Гетманцев. І додає: потрібно відмежувати бізнес, що не зареєстрований, від життєдіяльності звичайної людини. Але ухваленню законопроєкту буде передувати відкрита та прозора суспільна дискусія.

Офіційно зареєстрованих ФОПів новий законопроєкт не стосуватиметься, каже Данило Гетманцев Фото: Pexels

Водночас, відповідаючи на питання кореспондента Фокусу щодо листів, які отримують звичайні громадяни від ДПС, де зазначено про отримання ними оплати через NovaPay, Данило Гетманцев повідомив: "Це також повинно стосуватися виключно незареєстрованого, прихованого бізнесу. Крапка. Я знаю, що в цьому полягає принципова позиція керівництва ДПС. Тому перед тим як ухвалити рішення про те відправляти або ні запит від ДПС, податківець має визначити, що тут має місце дійсно саме підприємницька діяльність, ухилення від оподаткування та значні втрати бюджету".

Нагадаємо, законодавство дозволяє громадянам продавати уживані речі та взагалі різні товари, проте передбачена сплата податків. А податкова має право оштрафувати за продажі без реєстрації ФОП.

Раніше Фокус писав, що уряд затвердив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та низки інших законодавчих актів України для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".