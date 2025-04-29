Для продавців на OLX, Prom і Rozetka введуть податки: Кабмін ухвалив законопроєкт

Уряд затвердив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та низки інших законодавчих актів України для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".

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Про це повідомляє видання "Бізнес.Цензор".

Це рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 29 квітня.

Як повідомив заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, операторів цифрових платформ визнають податковими агентами і зобов'яжуть автоматично утримувати податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг через ці платформи. Податкова ставка становитиме 5%, до того ж стягуватиметься додатковий 5% військовий збір.

Ця вимога стосуватиметься операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи від їх використання отримують резиденти України.

Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, здійснюваний продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, зокрема житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та паркувальних місць;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Для цілей оподаткування пропонується вважати активним продавцем того, хто здійснив хоча б одну операцію у звітний період, за яку було виплачено або нараховано винагороду.

Податкові органи зможуть отримувати від банків дані про транзакції на поточних рахунках продавців, водночас дотримуватимуться законів, що регулюють розкриття інформації, яка становить банківську таємницю.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.