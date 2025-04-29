Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka введут налоги: Кабмин принял законопроект

Правительство утвердило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и ряд других законодательных актов Украины для внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы".

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Об этом сообщает издание "Бизнес.Цензор".

Это решение было принято Кабинетом министров на заседании во вторник, 29 апреля.

Как сообщил заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, операторы цифровых платформ будут признаны налоговыми агентами и обязаны автоматически удерживать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг через эти платформы. Налоговая ставка составит 5%, к тому же будет взиматься дополнительный 5% военный сбор.

Это требование будет касаться операторов цифровых платформ, зарегистрированных как в Украине, так и за ее пределами, если доходы от их использования получают резиденты Украины.

Речь идет о любом из таких видов деятельности, осуществляемом продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Для целей налогообложения предлагается считать активным продавцом того, кто совершил хотя бы одну сделку в отчетный период, за которую было выплачено или начислено вознаграждение.

Налоговые органы смогут получать от банков данные о транзакциях на текущих счетах продавцов, при этом будут соблюдаться законы, регулирующие раскрытие информации, составляющей банковскую тайну.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.