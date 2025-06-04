Сервис NovaPay обновил ограничения для онлайн-оплат и денежных переводов. Фокус расспросил экспертов, как это связано с "письмами счастья" от налоговой, каким образом она отслеживает платежи через финансовые компании и что грозит тем, кто осуществляет продажу товаров наложенным платежом через систему NovaPay.

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Можно или нельзя продавать что-то через NovaPay и не платить при этом налоги? На днях Новая почта обновила правила. Как объяснили Фокусу специалисты, если вы осуществляете три и более продажи товаров через NovaPay в течение года и не в качестве физического лица предпринимателя — без регистрации ФЛП, то налоговики имеют законные основания считать это предпринимательской деятельностью, начислить налоги и выписать штраф, согласно действующему налоговому законодательству. Обжаловать взыскание тоже возможно. Фокус исследовал подробно.

"Письма счастья" от ГНС и новые лимиты от NovaPay: что изменилось в Украине

Ранее Фокус писал о жалобах людей, которых якобы вызывают в Государственную налоговую службу (ГНС) для объяснения, откуда им поступают деньги на карту. Такие сообщения украинцы уже окрестили "письмами счастья" от налоговой и активно делятся фото в сети. Оказалось, что подобные "приглашения" начали приходить физлицам которые торгуют в интернете не оформляя ФЛП.

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Впоследствии стало известно о новых ограничениях для не зарегистрированных, как ФЛП, продавцов от Новой почты. Постоянные клиенты НП получили письма и звонки от сервиса о том, что со 2 июня, по новым правилам, физические лица смогут отправлять наложенным платежом (наложенным платежом) не более 5 посылок в месяц. А общая сумма таких отправлений не должна составлять более 30 тыс. грн.

Письмо счастья, которое получили некоторые граждане, например бухгалтер Людмила Боднар Фото: Threads

Чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, нужно зарегистрироваться, как ФЛП

Такие действия Новой почты вполне ожидаемы и связаны с усилением контроля за налогами и их декларированием со стороны Государственной налоговой службы Украины. С 1 июня при фиксировании операций, которые похожи на предпринимательскую деятельность, NovaPay может запросить предоставить информацию о происхождении этих средств. А еще может установить другой индивидуальный размер лимита для пользователя, о чем пользователю сообщат через мобильное приложение NovaPay (Настройки / Лимиты / Ограничения / Лимиты на переводы).

О денежных переводах за покупки Государственная налоговая служба получает информацию

Почему налоговая отправляет письма гражданам и как получает информацию о доходах физлиц

Государственная налоговая служба получает информацию о денежных переводах через финансовые компании. Все небанковские финансовые организации, осуществляющие переводы средств, обязаны формировать и передавать в ГНС данные о каждом платеже, включая информацию о получателе средств, отмечает в комментарии Фокусу управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько. Таким образом, налоговая служба имеет полную информацию обо всех денежных переводах и может идентифицировать лиц, которые регулярно получают средства.

"Если физическое лицо регулярно получает средства (например, за продажу товаров через Новую почту), эти данные автоматически попадают в ГНС через систему фискальных чеков. Налоговая анализирует эти переводы и может выявить лиц, осуществляющих систематическую коммерческую деятельность без государственной регистрации как ФЛП или иного субъекта хозяйствования", — говорит Игорь Ясько.

Продажа через NovaPay фискализируется Фото: unsplash.com

Как рассказала Фокусу консультант по налогообложению Александра Томашевская, на запросы от Государственной налоговой службы, гражданам стоит реагировать.

"Когда поступает запрос от Государственной налоговой службы, следует понимать, что он основывается на налоговой информации — то есть на данных, которые налоговая получила от других субъектов, в частности финансовых учреждений. В нашем случае речь идет о Novapay — платежном операторе, который обслуживает наложенные переводы. Когда покупатель получает товар и забирает наличные через NovaPay, такая операция фискализируется с идентификацией получателя средств. То есть эти данные автоматически передаются в налоговую систему", — рассказала Томашевская.

Когда поступает запрос от Государственной налоговой службы, следует понимать, что он основывается на налоговой информации — то есть на данных, которые налоговая получила от других субъектов, в частности финансовых учреждений

По словам эксперта, NovaPay, как финансовое учреждение, не может не фискализировать подобные операции физических лиц, ведь это часть автоматизированной системы учета. В то же время в марте 2025 года налоговая служба официально сообщила о запуске технологической платформы мониторинга фискальных чеков. Это означает, что налоговая впервые получила возможность не только собирать, но и интерпретировать эти данные в контексте налогообложения.

"Итак, если вам приходит письмо от налоговой, оно, скорее всего, базируется на достоверной информации, подтверждающей получение вами денежных средств в результате продажи товаров или услуг — а не просто переводов "с карты на карту", которые не проходят через учет финансовых учреждений. Некоторые письма уже могут содержать конкретную сумму дохода, например: "Установлено, что вы получили 473 000 грн в виде выручки через систему NovaPay". Это свидетельствует о том, что налоговая имеет не просто предположение, а данные, подтверждающие осуществление хозяйственных операций", — отмечает Томашевская.

Часть продавцов откажется от наложенного платежа или перестанет выдавать чеки Фото: Открытые источники

Что означает налоговое декларирование доходов физических лиц: объяснение экспертов

В некоторых случаях такое лицо уже может быть зарегистрировано как ФЛП, но из-за ограничения лимита по упрощенной системе часть выручки получает на личную карточку. Это — потенциально опасная ситуация: если налоговая признает эти поступления доходом ФЛП, а он превысил лимит или не задекларировал их должным образом, это может рассматриваться как нарушение правил пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Если поступления связаны с предпринимательской деятельностью (например, через курьерские службы, НП и т. п.), очень сложно будет доказать, что это не является доходом.

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"В таком случае лучше признать факт получения дохода и сообщить, что вы обязуетесь его задекларировать при подаче годовой декларации до 1 мая 2026 года", — советует эксперт Александра Томашевская.

В каждой ситуации стоит оценить, есть ли смысл оставаться физлицом, или уже нужно регистрировать ФЛП или даже юридическое лицо. Налоговая может использовать полученную от финансовых компаний информацию, как основание для внеплановой проверки всех доходов получателей средств наложенным платежом на почте. И хотя сейчас подобные письма носят преимущественно предупредительный характер, они свидетельствуют, что налоговая уже имеет достоверные данные. Если гражданин не отвечает или не подает декларацию, могут быть применены штрафы или другие санкции.

В случаях, когда доходы были получены не лично, а по поручению других лиц, нужно быть готовыми предоставить налоговой доказательства, включая информацию о третьих лицах, которые действительно задекларировали эти средства

В случаях, когда доходы были получены не лично, а по поручению других лиц, нужно быть готовыми предоставить налоговой доказательства, включая информацию о третьих лицах, которые действительно задекларировали эти средства.

Эксперты говорят: это сигнал об изменении подходов к контролю по уплате налогов, или налогового администрирования в Украине. Раньше многие годами работали "в тени", принимая оплату за товары, как обычное физлицо, не регистрируясь и не платя налоги. Теперь система мониторинга стала жестче, и придется пересматривать способы ведения деятельности.

"Что это означает для потребителя? Возможно, часть продавцов откажется от наложенного платежа или перестанет выдавать чеки. Но официальные магазины, которые работают с РРО, и дальше будут работать так же. Это коснется именно "теневого" сегмента. В то же время попытка вывести бизнес в легальное поле — бухгалтерия, налоги, чеки — может привести к подорожанию товаров. Расходы на администрирование будут заложены в цену", — рассказывает Александра Томашевская.

Налоговая рекомендует официально регистрироваться как субъект хозяйствования Фото: УНИАН

Как реагировать на письма от налоговой: конкретные шаги

Отметим, что разовые продажи собственных бывших в употреблении вещей не считаются предпринимательской деятельностью и не облагаются налогами. Однако есть нюансы.

Как отмечает Игорь Ясько, систематическая продажа (даже подержанных вещей) подпадает под налогообложение и может быть основанием для штрафа за отсутствие регистрации.

Разовые продажи собственных б/у вещей не считаются предпринимательской деятельностью и не облагаются налогами. Однако есть нюансы

"ГНС рекомендует официально регистрироваться как субъект хозяйствования и проводить расчеты через зарегистрированные РРО/ПРРО во избежание ответственности. Поэтому, если лицо осуществляет три и более продажи товаров через NovaPay/"Новую почту" в течение года без регистрации ФЛП, ГНС имеет законные основания считать это предпринимательской деятельностью, начислить налоги и наложить штраф согласно действующему законодательству. Обжаловать штраф возможно как в административном, так и в судебном порядке", — объясняет юрист.

Итак, что делать, если вы получили налоговое уведомление или запрос:

желательно признать факт получения доходов и указать, что они будут задекларированы в установленный законом срок — до 1 мая 2026 года;

в случае, если средства поступили не вам лично, а по поручению другого лица, — следует быть готовыми предоставить информацию о третьем лице и подтверждение, что оно задекларировало эти средства.

Обжаловать штраф возможно как в административном, так и в судебном порядке

Некоторые специалисты предполагают, что такие письма можно проигнорировать. Однако последствия игнорирования остаются неопределенными, и в случае наличия достоверной информации налоговая имеет право инициировать внеплановую проверку или применить санкции.

Ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрена ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

штраф от 17 000 до 34 000 грн. с возможной конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате правонарушения;

в случае повторного нарушения в течение года налагается штраф от 34 000 до 85 000 грн. с обязательной конфискацией.

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Для покупателей ситуация также может измениться, отмечают эксперты.

часть неофициальных продавцов может отказываться от наложенного платежа или выдачи чеков;

стоимость продукции, которую реализуют официально, может вырасти из-за административных расходов — бухгалтерия, налоги, оформление чеков и т.д.

Впрочем, официальные магазины и зарегистрированные ФЛП и в дальнейшем будут работать в обычном режиме — с фискальными чеками и прозрачными расчетами.