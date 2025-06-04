Сервіс NovaPay оновив обмеження для онлайн-оплат та грошових переказів. Фокус розпитав експертів, як це пов'язано із "листами щастя" від податкової, яким чином вона відслідковує платежі через фінансові компанії та що загрожує тим, хто здійснює продаж товарів післяплатою через систему NovaPay.

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Можна чи не можна продавати щось через NovaPay і не сплачувати при цьому податки? Днями Нова пошта оновила правила. Як пояснили Фокусу фахівці, якщо ви здійснюєте три і більше продажі товарів через NovaPay протягом року і не в якості фізичної особи підприємця - без реєстрації ФОП, то податківці мають законні підстави вважати це підприємницькою діяльністю, нарахувати податки та виписати штраф, згідно з чинним податковим законодавством. Оскаржити стягнення теж можливо. Фокус дослідив детально.

“Листи щастя” від ДПС та нові ліміти від NovaPay: що змінилося в Україні

Раніше Фокус писав про скарги людей, яких нібито викликають до Державної податкової служби (ДПС) для пояснення, звідки їм надходять гроші на картку. Такі повідомлення українці вже охрестили "листами щастя" від податкової та активно діляться фото в мережі. Виявилося, що подібні “запрошення” почали приходити фізособам які торгують у інтернеті не оформлюючи ФОП.

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Згодом стало відомо про нові обмеження для не зареєстрованих, як ФОП, продавців від Нової пошти. Постійні клієнти НП отримали листи та дзвінки від сервісу про те, що від 2 червня, за новими правилами, фізичні особи зможуть відправляти накладеним платежем (післяплатою) не більше 5 посилок на місяць. А загальна сума таких відправлень не має становити понад 30 тис. грн.

Лист щастя, що отримали деякі громадяни, наприклад бухгалтерка Людмила Боднар Фото: Threads

Щоб уникнути таких обмежень і працювати в повному обсязі, потрібно зареєструватися, як ФОП

Такі дії Нової пошти цілком очікувані та пов’язані з посиленням контролю за податками та їхнім декларуванням з боку Державної податкової служби України. З 1 червня при фіксуванні операцій, які схожі на підприємницьку діяльність, NovaPay може запросити надати інформацію про походження цих коштів. А ще може встановити інший індивідуальний розмір ліміту для користувача, про що користувачу повідомлять через мобільний застосок NovaPay (Налаштування / Ліміти/ Обмеження / Ліміти на перекази).

Про грошові перекази за покупки Державна податкова служба отримує інформацію

Чому податкова надсилає листи громадянам і як отримує інформацію про доходи фізосіб

Державна податкова служба отримує інформацію про грошові перекази через фінансові компанії. Всі небанківські фінансові організації, які здійснюють перекази коштів, зобов’язані формувати та передавати до ДПС дані про кожен платіж, включаючи інформацію про отримувача коштів, зазначає у коментарі Фокусу керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько. Таким чином, податкова служба має повну інформацію про всі грошові перекази і може ідентифікувати осіб, які регулярно отримують кошти.

“Якщо фізична особа регулярно отримує кошти (наприклад, за продаж товарів через Нову пошту), ці дані автоматично потрапляють до ДПС через систему фіскальних чеків. Податкова аналізує ці перекази і може виявити осіб, які здійснюють систематичну комерційну діяльність без державної реєстрації як ФОП чи іншого суб’єкта господарювання”, - каже Ігор Ясько.

Продаж через NovaPay фіскалізується Фото: unsplash.com

Як розповіла Фокусу консультантка з оподаткування Олександра Томашевська, на запити від Державної податкової служби, громадянам варто реагувати.

“Коли надходить запит від Державної податкової служби, варто розуміти, що він ґрунтується на податковій інформації - тобто на даних, які податкова отримала від інших суб’єктів, зокрема фінансових установ. У нашому випадку йдеться про Novapay - платіжного оператора, який обслуговує післяплатні перекази. Коли покупець отримує товар і забирає готівку через NovaPay, така операція фіскалізується з ідентифікацією отримувача коштів. Тобто ці дані автоматично передаються до податкової системи”, - розповіла Томашевська.

Коли надходить запит від Державної податкової служби, варто розуміти, що він ґрунтується на податковій інформації - тобто на даних, які податкова отримала від інших суб’єктів, зокрема фінансових установ

За словами експертки, NovaPay, як фінансова установа, не може не фіскалізувати подібні операції фізичних осіб, адже це частина автоматизованої системи обліку. Водночас у березні 2025 року податкова служба офіційно повідомила про запуск технологічної платформи моніторингу фіскальних чеків. Це означає, що податкова вперше отримала можливість не лише збирати, але й інтерпретувати ці дані в контексті оподаткування.

“Отже, якщо вам надходить лист від податкової, він, швидше за все, базується на достовірній інформації, яка підтверджує отримання вами грошових коштів у результаті продажу товарів чи послуг - а не просто переказів “з картки на картку”, які не проходять через облік фінансових установ. Деякі листи вже можуть містити конкретну суму доходу, наприклад: “Встановлено, що ви отримали 473 000 грн у вигляді виручки через систему NovaPay”. Це свідчить про те, що податкова має не просто припущення, а дані, що підтверджують здійснення господарських операцій”, - зазначає Томашевська.

Частина продавців відмовиться від післяоплати або перестане видавати чеки Фото: Відкриті джерела

Що означає податкове декларування доходів фізичних осіб: пояснення експертів

У деяких випадках така особа вже може бути зареєстрованою як ФОП, але через обмеження ліміту по спрощеній системі частину виручки отримує на особисту картку. Це - потенційно небезпечна ситуація: якщо податкова визнає ці надходження доходом ФОПа, а він перевищив ліміт або не задекларував їх належним чином, це може розглядатись як порушення правил перебування на спрощеній системі оподаткування.

Якщо надходження пов’язані з підприємницькою діяльністю (наприклад, через кур'єрські служби, НП тощо), дуже складно буде довести, що це не є доходом.

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“У такому разі краще визнати факт отримання доходу та повідомити, що ви зобов’язуєтеся його задекларувати під час подання річної декларації до 1 травня 2026 року”, - радить експертка Олександра Томашевська.

У кожній ситуації варто оцінити, чи є сенс залишатися фізособою, чи вже потрібно реєструвати ФОП або навіть юридичну особу. Податкова може використати отриману від фінансових компаній інформацію, як підставу для позапланової перевірки усіх доходів отримувачів коштів післяплатою на пошті. І хоча зараз подібні листи носять переважно попереджувальний характер, вони свідчать, що податкова вже має достовірні дані. Якщо громадянин не відповідає або не подає декларацію, можуть бути застосовані штрафи чи інші санкції.

У випадках, коли доходи були отримані не особисто, а за дорученням інших осіб, потрібно бути готовими надати податковій докази, включно з інформацією про третіх осіб, які дійсно задекларували ці кошти

У випадках, коли доходи були отримані не особисто, а за дорученням інших осіб, потрібно бути готовими надати податковій докази, включно з інформацією про третіх осіб, які дійсно задекларували ці кошти.

Експерти кажуть: це сигнал про зміну підходів до контролю щодо сплати податків, або ж податкового адміністрування в Україні. Раніше багато хто роками працював "у тіні", приймаючи оплату за товари, як звичайна фізособа, не реєструючись і не сплачуючи податки. Тепер система моніторингу стала жорсткішою, і доведеться переглядати способи ведення діяльності.

“Що це означає для споживача? Можливо, частина продавців відмовиться від післяоплати або перестане видавати чеки. Але офіційні магазини, які працюють з РРО, і далі працюватимуть так само. Це торкнеться саме “тіньового” сегменту. Водночас спроба вивести бізнес у легальне поле — бухгалтерія, податки, чеки — може призвести до подорожчання товарів. Витрати на адміністрування будуть закладені в ціну”, - розповідає Олександра Томашевська.

Податкова рекомендує офіційно реєструватися як суб"єкт господарювання Фото: УНІАН

Як реагувати на листи від податкової: конкретні кроки

Зазначимо, що разові продажі власних уживаних речей не вважаються підприємницькою діяльністю й не оподатковуються. Проте є нюанси.

Як зазначає Ігор Ясько, систематичний продаж (навіть вживаних речей) підпадає під оподаткування та може бути підставою для штрафу за відсутність реєстрації.

Разові продажі власних уживаних речей не вважаються підприємницькою діяльністю й не оподатковуються. Проте є нюанси

“ДПС рекомендує офіційно реєструватися як суб’єкт господарювання та проводити розрахунки через зареєстровані РРО/ПРРО для уникнення відповідальності. Тож, якщо особа здійснює три і більше продажі товарів через NovaPay/”Нову пошту” протягом року без реєстрації ФОП, ДПС має законні підстави вважати це підприємницькою діяльністю, нарахувати податки та накласти штраф згідно з чинним законодавством. Оскаржити штраф можливо як в адміністративному, так і в судовому порядку”, - пояснює юрист.

Тож, що робити, якщо ви отримали податкове повідомлення або запит:

бажано визнати факт отримання доходів і зазначити, що вони будуть задекларовані у встановлений законом строк — до 1 травня 2026 року;

у разі, якщо кошти надійшли не вам особисто, а за дорученням іншої особи, - слід бути готовими надати інформацію про третю особу та підтвердження, що вона задекларувала ці кошти.

Оскаржити штраф можливо як в адміністративному, так і в судовому порядку

Деякі фахівці припускають, що такі листи можна проігнорувати. Проте наслідки ігнорування залишаються невизначеними, і в разі наявності достовірної інформації податкова має право ініціювати позапланову перевірку або застосувати санкції.

Відповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації передбачена ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

штраф від 17 000 до 34 000 грн. з можливою конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок правопорушення;

у разі повторного порушення протягом року накладається штраф від 34 000 до 85 000 грн. з обов’язковою конфіскацією.

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Для покупців ситуація також може змінитися, зазначають експерти.

частина неофіційних продавців може відмовлятися від післяплати або видачі чеків;

вартість продукції, яку реалізовують офіційно, може зрости через адміністративні витрати — бухгалтерія, податки, оформлення чеків тощо.

Втім, офіційні магазини і зареєстровані ФОП й надалі працюватимуть у звичайному режимі - з фіскальними чеками та прозорими розрахунками.