У соцмережі пишуть про нібито виклики українців у податкову через інтернет-продаж: що відомо (скриншоти)

У мережі шириться інформація, що українці нібито почали отримувати "листи щастя" від податкової. Кажуть, людей викликають до ДПС, щоб вони пояснили, звідки надходять гроші на картку.

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Приклад листа показала бухгалтерка Людмила Боднар у соцмережі Threads.

Фото: Threads

"Ось такі запрошення почали приходити фізособам які торгують у інтернеті не оформлюючи ФОП", — написала вона.

У листі, датованому 8 травня, йдеться про необхідність особисто прийти до Головного управління податкової у Чернівецькій області:

"Для надання пояснення, складання та підписання протоколу про адміністративне правопорушення за результатами дотримання вимог порядку провадження господарської діяльності в частині операцій з прийманням коштів з використанням послуг (сервісів) ТОВ "Нова Пей".

В коментарях бухгалтерка зазначила, що якщо не прийти до податкової після отримання такого листа, то можна отримати штраф за незареєстровану діяльність.

Фото: Скриншот

Водночас Фокус не знайшов реації представників "Нової Пошти" на ці повідомлення.

Повістки від ДПС: хто ще отримав

Користувачі в коментарях повідомляють, що такі листи масово отримують люди, які здійсювали продажі через "Нову пошту", а гроші отримували на NovaPay або готівкою як фізособи.

Фото: Скриншот

Наприклад, жінка, яка займається випічкою десертів на замовлення, написала, що також отримала такого листа на початку року. Вона радить все ж піти до податкової та вирішити проблему.

"Вам запропонують 2 варіанти — 1 задекларувати доходи і відкрити фоп, 2 справу передадуть до суду, штраф від тисячі неоподаткованих мінімумів (17000 грн і вище)", — зазначила жінка.

Фото: Скриншот

Ще одна користувачка соцмережі Threads повідомила, що також отримала такого листа. Вона зазначила, що з неї взяли пояснення та запропонували сплатити податки.

Фото: Скриншот

Листи від податкової: фейк чи реальність

Також у коментарях користувачі припускають, що зображення листа може бути відредагованим.

Фото: Скриншот

А дехто навіть виявив, що юрособа, яка відправила листа має статус "припинено", згідно даних сайту YouControl.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фокус перевірив надані паном Олександром дані щодо статусу юридичної особи. Дійсно, на порталі YouControl зазначено, що вказана юрособа припинила діяльність.

Нагадаємо, Фокус пояснював, що загрожує продавцям на OLX, якi не оформили ФОП.

Також юристка Ольга Черевко розповідала Фокусу, які податки треба платити фізособам при продажі золота та ювелірних виробів.