В соцсети пишут о якобы вызовах украинцев в налоговую из-за интернет-продаж: что известно (скриншоты)

В сети распространяется информация, что украинцы якобы начали получать "письма счастья" от налоговой. Говорят, людей вызывают в ГНС, чтобы они объяснили, откуда поступают деньги на карточку.

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Пример письма показала бухгалтер Людмила Боднар в соцсети Threads.

Фото: Threads

"Вот такие приглашения начали приходить физлицам, которые торгуют в интернете не оформляя ФЛП", — написала она.

В письме, датированном 8 мая, говорится о необходимости лично прийти в Главное управление налоговой в Черновицкой области:

"Для предоставления объяснения, составления и подписания протокола об административном правонарушении по результатам соблюдения требований порядка осуществления хозяйственной деятельности в части операций по приему средств с использованием услуг (сервисов) ООО "Нова Пей".

В комментариях бухгалтер отметила, что если не прийти в налоговую после получения такого письма, то можно получить штраф за незарегистрированную деятельность.

Фото: Скриншот

Повестки от ГНС: кто еще получил

Пользователи в комментариях сообщают, что такие письма массово получают люди, которые осуществляли продажи через "Новую почту", а деньги получали на NovaPay или наличными как физлица.

Фото: Скриншот

Например, женщина, которая занимается выпечкой десертов на заказ, написала, что также получила такое письмо в начале года. Она советует все же пойти в налоговую и решить проблему.

"Вам предложат 2 варианта — 1 задекларировать доходы и открыть фоп, 2 дело передадут в суд, штраф от тысячи необлагаемых минимумов (17000 грн и выше)", — отметила женщина.

Фото: Скриншот

Еще одна пользовательница соцсети Threads сообщила, что также получила такое письмо. Она отметила, что с нее взяли объяснения и предложили уплатить налоги.

Фото: Скриншот

Письма от налоговой: фейк или реальность

Также в комментариях пользователи предполагают, что изображение письма может быть отредактированным.

Фото: Скриншот

А некоторые даже обнаружили, что юрлицо, которое отправило письмо имеет статус "прекращено", согласно данным сайта YouControl.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фокус проверил данные на портале YouControl — информация достоверна.

Напомним, Фокус объяснял, что грозит продавцам на OLX, которые не оформили ФЛП.

Также юрист Ольга Черевко рассказывала Фокусу, какие налоги надо платить физлицам при продаже золота и ювелирных изделий.