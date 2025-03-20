Налоговый кодекс предусматривает налогообложение доходов физических лиц. Какие налоги предусмотрены для операций с драгоценными металлами и облигациями, Фокусу рассказала юрист Ольга Черевко.

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В Украине налогообложению подлежит доход, полученный от инвестиций в ценные бумаги, а не сама инвестиция. Если физическое лицо продает ценные бумаги и получает прибыль, то есть сумма продажи превышает сумму покупки, эта прибыль облагается налогом. Об этом Фокусу рассказала Ольга Черевко, управляющий партнер ЮК GLS.

По ее словам, доход инвестора рассчитывается как положительная разница между суммой продажи, пересчитанной по курсу НБУ на дату продажи, и суммой покупки, пересчитанной по курсу НБУ на дату покупки.

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"Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) остается неизменной — 18%, а военный сбор, который сейчас составляет 1,5% для доходов полученных до 31.12.2024, для доходов, полученных с 1 января 2025 года возрастет до 5%. Если же инвестор получает дивиденды, то их налогообложение зависит от эмитента: для дивидендов от украинских компаний ставка НДФЛ составляет 5%, для иностранных — 9%, плюс военный сбор в обоих случаях — 1,5% или 5% после 1 января 2025 года", — пояснила Ольга Черевко.

Она также уточнила, что купонный доход по облигациям облагается налогом по стандартной ставке 18% НДФЛ плюс военный сбор. "Важно помнить, что налогом облагается именно прибыль в том периоде, когда состоялась продажа конкретного пакета ценных бумаг, а расходы на брокерское обслуживание не уменьшают налогооблагаемый доход", — отметила юрист.

Доход, полученный от продажи ювелирных изделий, облагается налогом, говорит юрист Фото: УНИАН

Что касается золота, то, как рассказала Ольга Черевко, в Украине доход от операций с золотыми слитками не облагается налогом, поскольку такие операции приравниваются к валютным. "Согласно Налоговому кодексу, физические лица не платят налоги с прибыли, полученной от купли-продажи банковских металлов, если речь идет именно об инвестиционном золоте в виде слитков. Это означает, что даже в случае роста цены золота и последующей продажи слитков дороже, чем было приобретено, налоговые обязательства у владельца не возникают", — говорит Ольга Черевко.

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Юрист отметила, что важно различать инвестиционное золото и другие изделия из драгоценных металлов. "Если физическое лицо продает, например, ювелирные украшения, такой доход уже может подлежать налогообложению, как продажа движимого имущества. Однако операции с золотыми слитками, которые продаются и покупаются в банках или финансовых учреждениях, не облагаются налогом и не требуют декларирования", — отметила юрист.

Ранее юристы рассказали Фокусу, как облагаются налогом дорогие подарки: если стоимость подарка превышает 2 тыс. грн, сумма превышения подлежит налогообложению.

Также Фокус писал, что в 2025 году в Украине налогообложение операций с недвижимостью претерпело изменения, которые влияют на участников рынка как первичного, так и вторичного жилья.