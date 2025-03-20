Податковий кодекс передбачає оподаткування доходів фізичних осіб. Які податки передбачені для операцій з дорогоцінними металами та облігаціями, Фокусу розповіла юрист Ольга Черевко.

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В Україні оподаткуванню підлягає дохід, отриманий від інвестицій у цінні папери, а не сама інвестиція. Якщо фізична особа продає цінні папери та отримує прибуток, тобто сума продажу перевищує суму купівлі, цей прибуток оподатковується. Про це Фокусу розповіла Ольга Черевко, керуюча партнерка ЮК GLS.

За її словами, дохід інвестора розраховується як позитивна різниця між сумою продажу, перерахованою за курсом НБУ на дату продажу, та сумою купівлі, перерахованою за курсом НБУ на дату купівлі.

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"Ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається незмінною – 18%, а військовий збір, який наразі складає 1,5% для доходів отриманих до 31.12.2024, для доходів, отриманих з 1 січня 2025 року зросте до 5%. Якщо ж інвестор отримує дивіденди, то їх оподаткування залежить від емітента: для дивідендів від українських компаній ставка ПДФО становить 5%, для іноземних – 9%, плюс військовий збір у обох випадках – 1,5% або 5% після 1 січня 2025", — пояснила Ольга Черевко.

Вона також уточнила, що купонний дохід за облігаціями оподатковується за стандартною ставкою 18% ПДФО плюс військовий збір. "Важливо пам’ятати, що оподатковується саме прибуток у тому періоді, коли відбувся продаж конкретного пакету цінних паперів, а витрати на брокерське обслуговування не зменшують оподатковуваний дохід", — зазначила юрист.

Дохід, отриманий від продажу ювелірних виробів, оподатковується, каже юрист Фото: УНІАН

Щодо золота, то, як розповіла Ольга Черевко, в Україні дохід від операцій із золотими зливками не оподатковується, оскільки такі операції прирівнюються до валютних. "Відповідно до Податкового кодексу, фізичні особи не сплачують податки з прибутку, отриманого від купівлі-продажу банківських металів, якщо йдеться саме про інвестиційне золото у вигляді зливків. Це означає, що навіть у разі зростання ціни золота та подальшого продажу зливків дорожче, ніж було придбано, податкові зобов’язання у власника не виникають", — каже Ольга Черевко.

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Юрист зауважила, що важливо розрізняти інвестиційне золото та інші вироби з дорогоцінних металів. "Якщо фізична особа продає, наприклад, ювелірні прикраси, такий дохід вже може підлягати оподаткуванню, як продаж рухомого майна. Проте операції із золотими зливками, що продаються та купуються у банках чи фінансових установах, не оподатковуються і не потребують декларування", — зазначила юрист.

Раніше юристи розповіли Фокусу, як оподатковуються дорогі подарунки: якщо вартість подарунка перевищує 2 тис. грн, сума перевищення підлягає оподаткуванню.

Також Фокус писав, що у 2025 році в Україні оподаткування операцій з нерухомістю зазнало змін, які впливають на учасників ринку як первинного, так і вторинного житла.