В Україні минулого року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Народний депутат Данило Гетманцев розповів Фокусу, як може змінитись податкове навантаження для українців.

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Зміни у податках для фізичних осіб та бізнесу в Україні пропонуються та можуть бути затверджені відповідно до затвердженої Кабміном в 2024 році Національної стратегії доходів до 2030 року, де йдеться і про прогресивну шкалу оподаткування фізичних осіб. Про це Фокусу в інтерв’ю розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Взагалі реформа оподаткування доходів давно на часі, ще до війни була на часі. І я це відстоював. Реформа передбачає осучаснення оподаткування доходів. Перше - це реформування єдиного податку за польською моделлю після війни. Це є в НСД. Ми з тією системою єдиного податку, коли надвеликий бізнес ухиляється через подрібнення, не пройдемо в ЄС. Нас не впустять. Друге – це прогресія і розширення можливостей для податкових вирахувань, і, як не дивно, зменшення об'єкту оподаткування», - сказав народний депутат.

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На його думку, у податковому сенсі прогресія – це не про збільшення податкового навантаження, а про більш справедливе оподаткування. «Коли, наприклад, у нас зараз є ставка 18%, а внаслідок прогресії буде ставка, наприклад, 10%, 18% і 25% (умовно) залежно від доходів. Тому для певних осіб ставка буде зменшена, для певних осіб залишиться нинішньою, для певних осіб збільшиться. Я б ще відстоював зменшення ставки податку на прибуток підприємств до 10%», - зауважив Данило Гетманцев.

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Говорячи про інші податки, голова комітету парламенту зазначив, що не бачить сьогодні підстав для зміни розміру ПДВ.

«Я особисто не буду говорити за уряд, бо там є різні розмови зараз з МВФ про 2026 рік. За себе скажу: я не бачу на сьогодні підстав для підвищення податку на додану вартість. І якщо ми говоримо про бюджет навіть 2026 року, то перед тим, як говорити про якесь підвищення, уряд повинен спершу показати використання потенціалу детінізації, який є надпотужний. Друге: уряд має використати потенціал економії ресурсів. Тобто оці всі програми типу кешбеку і інших державних програм, які неефективні, треба скоротити. І третє: уряд повинен використати потенціал ОВГЗ (військових облігацій), залучивши гроші місцевих бюджетів і банківської системи. Оці три джерела вони повинні використати і за рахунок цього вони мають вирішити питання з бюджетом на наступний рік. І якщо їх буде недостатньо, то тільки тоді ми зможемо говорити про якесь оподаткування, і то дуже обережно», - каже Данило Гетманцев.

Щодо зміни податків в Україні через майбутній вступ до ЄС народний депутат повідомив, що ЄС не вимагає від України певних змін саме податкових ставок.

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«Ні, цього немає. Ми не можемо зробити оподаткування, як в офшорній зоні, не можемо знизити істотно оподаткування, і це теж вимоги ЄС. Але у нас зараз середні по ЄС ставки, трошки навіть нижче середніх, але вони в межах розумних ставок. Тобто нам саме ставки для вступу до ЄС збільшувати точно не потрібно. Ще раз наголошу – подекуди мова може йти навіть про зменшення», - зауважив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Кабінет міністрів, відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, підготував і подав до Верховної Ради законопроєкт, де платформи, наприклад, OLX, повинні утримувати податок у тих осіб, які використовують їх для надання послуг або продажу товарів.

Раніше Фокус писав, що КМУ затвердив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та низки інших законодавчих актів України для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".