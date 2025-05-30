В Украине в прошлом году правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. Народный депутат Данил Гетманцев рассказал Фокусу, как может измениться налоговая нагрузка для украинцев.

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Изменения в налогах для физических лиц и бизнеса в Украине предлагаются и могут быть утверждены в соответствии с утвержденной Кабмином в 2024 году Национальной стратегии доходов до 2030 года, где говорится и о прогрессивной шкале налогообложения физических лиц. Об этом Фокусу в интервью рассказал народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Вообще реформа налогообложения доходов давно назрела, еще до войны была актуальна. И я это отстаивал. Реформа предусматривает осовременивание налогообложения доходов. Первое — это реформирование единого налога по польской модели после войны. Это есть в НСД. Мы с той системой единого налога, когда сверхкрупный бизнес уклоняется через дробление, не пройдем в ЕС. Нас не впустят. Второе — это прогрессия и расширение возможностей для налоговых вычетов, и, как ни странно, уменьшение объекта налогообложения", — сказал народный депутат.

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По его мнению, в налоговом смысле прогрессия — это не об увеличении налоговой нагрузки, а о более справедливом налогообложении. "Когда, например, у нас сейчас есть ставка 18%, а в результате прогрессии будет ставка, например, 10%, 18% и 25% (условно) в зависимости от доходов. Поэтому для определенных лиц ставка будет уменьшена, для определенных лиц останется нынешней, для определенных лиц увеличится. Я бы еще отстаивал уменьшение ставки налога на прибыль предприятий до 10%", — отметил Данил Гетманцев.

Налоги в Украине могут изменить уже в ближайшие годы — это предусматривает Национальная стратегия доходов до 2030 года Фото: Главком

Говоря о других налогах, глава комитета парламента отметил, что не видит сегодня оснований для изменения размера НДС.

"Я лично не буду говорить за правительство, потому что там есть разные разговоры сейчас с МВФ о 2026 году. За себя скажу: я не вижу сегодня оснований для повышения налога на добавленную стоимость. И если мы говорим о бюджете даже 2026 года, то перед тем, как говорить о каком-то повышении, правительство должно сначала показать использование потенциала детенизации, который является сверхмощным. Второе: правительство должно использовать потенциал экономии ресурсов. То есть эти все программы типа кэшбека и других государственных программ, которые неэффективны, надо сократить. И третье: правительство должно использовать потенциал ОВГЗ (военных облигаций), привлекая деньги местных бюджетов и банковской системы. Эти три источника они должны использовать и за счет этого они должны решить вопрос с бюджетом на следующий год. И если их будет недостаточно, то только тогда мы сможем говорить о каком-то налогообложении, и то очень осторожно", — говорит Данил Гетманцев.

Относительно изменения налогов в Украине из-за будущего вступления в ЕС народный депутат сообщил, что ЕС не требует от Украины определенных изменений именно налоговых ставок.

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"Нет, этого нет. Мы не можем сделать налогообложение, как в офшорной зоне, не можем снизить существенно налогообложение, и это тоже требования ЕС. Но у нас сейчас средние по ЕС ставки, немножко даже ниже средних, но они в пределах разумных ставок. То есть нам именно ставки для вступления в ЕС увеличивать точно не нужно. Еще раз подчеркну — кое-где речь может идти даже об уменьшении", — отметил Данил Гетманцев.

Напомним, Кабинет министров, в соответствии с Меморандумом с Международным валютным фондом, подготовил и подал в Верховную Раду законопроект, где платформы, например, OLX, должны удерживать налог у тех лиц, которые используют их для предоставления услуг или продажи товаров.

Ранее Фокус писал, что КМУ утвердил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и ряд других законодательных актов Украины для внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы".