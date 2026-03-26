"Продолжаем деятельность в стиле УНР": Гетманцев предупредил о "финансовой катастрофе"

Украина не выполнила ряд ключевых показателей международных программ финансирования, из-за чего уже потеряла часть средств. Также под угрозой оказались новые кредиты и сотрудничество с международными партнерами.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина находится на грани "финансовой катастрофы" — в 2025 году государство не выполнило 14 индикаторов программы Ukraine Facility. Из-за этого государство не получило 3,9 миллиарда евро, часть из которых, 300 миллионов, уже потеряна безвозвратно. По его словам, ситуация ухудшается и в текущем году.

"В этом первом квартале мы не выполнили уже 5 индикаторов из 5. И в соответствии с нашими взаимоотношениями со Всемирным банком, если мы не примем 4 очень важных закона — мы не получим 3,3 миллиарда долларов от Всемирного банка", — отметил Гетманцев.

Кроме того, подчеркнул Гетманцев, под угрозой находится большой кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро, а также дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом из-за невыполнения структурных обязательств.

"Структурные маяки, потому что соответствующие законопроекты правительством не были внесены в Верховную Раду. А мы с вами продолжаем нашу политическую деятельность в стиле УНР 1918-го. Мы с вами можем так потерять страну", — указал он.

Также он раскритиковал работу правительства, отметив, что вместо системных реформ власть сосредотачивается на популистских решениях. Гетманцев призвал Кабинет министров сосредоточиться на евроинтеграции, дерегуляции, пенсионной реформе, аудите государственных расходов и детенизации экономики, подчеркнув необходимость системной работы.

Напомним, что ранее в парламенте обострилась политическая ситуация из-за недостатка голосов для принятия решений. В частности, Даниил Гетманцев заявлял, что проблемы в Верховной Раде связаны с влиянием окружения Андрея Ермака и внутренними конфликтами во власти.

